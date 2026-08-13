Nhật Tinh Anh giờ đang ở đâu?

Từng nổi tiếng đình đám với 1088 và Vầng trăng khóc, Nhật Tinh Anh rời Việt Nam sang Mỹ định cư. Sau nhiều năm, cuộc sống và sự nghiệp của nam ca sĩ giờ ra sao?

Từ thành viên 1088 đến ca sĩ solo nổi tiếng

Nhật Tinh Anh tên thật là Nguyễn Quốc Phương, sinh năm 1979. Anh được công chúng biết đến rộng rãi khi trở thành thành viên của nhóm nhạc nam 1088 - một trong những nhóm nhạc từng tạo được sức hút lớn với khán giả trẻ Việt Nam.

Năm 2002, sau khi 1088 tan rã, Nhật Tinh Anh chuyển sang hoạt động solo và ký hợp đồng với Công ty Nhạc Xanh. Đây cũng là giai đoạn anh từng bước xây dựng hình ảnh riêng trên thị trường âm nhạc, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của mình.

Từng là nam ca sĩ nổi tiếng của V-pop những năm 2000, Nhật Tinh Anh ghi dấu ấn qua nhóm nhạc 1088 và loạt ca khúc được khán giả yêu thích (Ảnh: FBNV)

Nam ca sĩ lần lượt phát hành nhiều album như: Tình vẫn chưa yên, Giấc mộng tàn - Khi tình đã xa, Tình anh vẫn như thế, Cơn mưa bắt đầu tình yêu, Giấc mơ ngọt ngào và Si mê. Anh cũng nhiều lần được khán giả bình chọn và nhận các giải thưởng âm nhạc trong nước.

Trong sự nghiệp, Vầng trăng khóc bản song ca cùng Khánh Ngọc chính là một trong những ca khúc gắn liền với tên tuổi Nhật Tinh Anh, góp phần đưa giọng hát của anh phủ sóng rộng rãi và trở thành cái tên quen thuộc với khán giả trẻ một thời.

Sau cột mốc này, nam ca sĩ không ngừng làm mới mình, liên tục phát hành album, single và kết hợp với nhiều giọng ca khác, duy trì hoạt động âm nhạc bền bỉ qua nhiều năm.

Bên cạnh thị trường trong nước, Nhật Tinh Anh cũng thường xuyên đi lưu diễn tại Mỹ, Đức, Anh, Australia, New Zealand và một số quốc gia khác.

Sang Mỹ định cư, chọn cuộc sống gần gia đình

Những năm trở lại đây, Nhật Tinh Anh dần chuyển trọng tâm cuộc sống sang Mỹ, nơi anh vừa ở gần gia đình, vừa tiếp tục theo đuổi âm nhạc.

Trước đó, nam ca sĩ dành phần lớn thời gian cho các sân khấu và dự án tại Việt Nam. Tuy nhiên, giữa năm 2020, khi dịch Covid-19 bùng phát, anh quyết định sang Mỹ định cư và mở ra một chặng đường mới trong cuộc sống cũng như sự nghiệp.

Sau đó Nhật Tinh Anh sang Mỹ định cư sau nhiều năm hoạt động sôi nổi tại Việt Nam (Ảnh: FBNV)

Theo Ngôi Sao, bố mẹ và em trai Nhật Tinh Anh đã sang Mỹ từ năm 2003, trong khi anh vẫn ở lại TP.HCM để phát triển sự nghiệp ca hát. Vì vậy, việc sang Mỹ sau nhiều năm hoạt động nghệ thuật trong nước không chỉ là sự thay đổi về nơi ở mà còn giúp nam ca sĩ có thêm thời gian bên gia đình.

Chia sẻ với Thanh Niên, Nhật Tinh Anh cho biết thời gian đầu anh chưa dễ dàng thích nghi với môi trường mới. Thị trường âm nhạc hải ngoại cũng có nhiều khác biệt so với trong nước, song nam ca sĩ dần ổn định cuộc sống và tiếp tục duy trì công việc ca hát. Anh vẫn biểu diễn, thực hiện các sản phẩm âm nhạc và dành thời gian trở về Việt Nam hoặc đến các quốc gia khác để gặp gỡ khán giả.

Việc được sống gần bố mẹ là một trong những lý do khiến Nhật Tinh Anh cảm thấy hài lòng với cuộc sống hiện tại. Dù định cư tại Mỹ, nam ca sĩ vẫn không từ bỏ âm nhạc mà tiếp tục biểu diễn tại các sân khấu hải ngoại, đồng thời duy trì việc phát hành những sản phẩm mới.

Cuối tháng 7/2022, sau khoảng hai năm sang Mỹ sinh sống và chăm sóc gia đình, cựu thành viên nhóm 1088 chính thức chia sẻ giấy chứng nhận quốc tịch Mỹ, theo Ngôi Sao.

Hiện Nhật Tinh Anh sinh sống tại Mỹ và vẫn duy trì hoạt động nghệ thuật. Nam ca sĩ tiếp tục đi diễn, thực hiện các sản phẩm âm nhạc mới và thường xuyên di chuyển giữa nhiều địa điểm để phục vụ công việc.

Trên trang cá nhân, Nhật Tinh Anh thường xuyên chia sẻ hình ảnh đi diễn, hậu trường công việc và các hoạt động trong cuộc sống (Ảnh: FBNV)

Trên trang cá nhân, anh đều đặn chia sẻ lịch biểu diễn, hình ảnh hậu trường và những dự án đang thực hiện. Dù không còn xuất hiện dày đặc trên truyền hình hay các sân khấu lớn trong nước như thời kỳ đỉnh cao, Nhật Tinh Anh vẫn giữ nhịp làm việc ổn định, lựa chọn cách theo đuổi âm nhạc phù hợp với cuộc sống hiện tại tại Mỹ.

Ngày 11/8, Nhật Tinh Anh ra mắt MV Một người đã buông, một người vẫn thương. Hiện nam ca sĩ sinh sống tại Mỹ, tiếp tục đi diễn, phát hành sản phẩm mới và gặp gỡ khán giả tại các sân khấu hải ngoại.

Sau hơn 20 năm hoạt động âm nhạc, cựu thành viên 1088 vẫn duy trì công việc ca hát, dù không còn xuất hiện thường xuyên trên các sân khấu trong nước như trước.

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