Nhật ký Hành trình Từ Trái Tim: Vượt "12 tầng dốc" lan tỏa khát vọng kiến quốc vùng biên cương

Tiếp thêm ý chí nơi miền biên viễn Sì Lở Lầu

Tiếp nối tinh thần lan tỏa khát vọng khởi nghiệp kiến quốc đến các vùng sâu, vùng xa Tây Bắc, ngày 9/4, "Hành trình Từ Trái Tim – Hành trình Lập Chí Vĩ Đại – Khởi Nghiệp Kiến Quốc cho 30 triệu Thanh niên Việt" đến với xã Sì Lở Lầu (huyện Phong Thổ, Lai Châu), vùng biên giới xa xôi, theo tên gọi của đồng bào Dao là "12 tầng dốc". Để đặt chân tới đây, hành trình phải vượt qua những cung đường quanh co, dựng đứng hiểm trở. Ở độ cao khoảng 1.600m so với mực nước biển, Sì Lở Lầu không chỉ là một trong những xã xa nhất, mà còn là địa bàn có điều kiện địa hình đặc biệt khắc nghiệt, ngay cả với nhiều người dân ở Lai Châu cũng ít biết đến địa danh này.

Vượt qua địa hình đồi núi phức tạp, những con dốc cao nối tiếp, Hành trình Từ Trái Tim đến với Sì Lở Lầu, xã vùng cao còn nhiều gian khó nơi biên giới

Đón đoàn Hành trình Từ Trái Tim, Trung tá Phạm Quốc Thắng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu bày tỏ sự trân trọng khi đoàn đã vượt quãng đường xa xôi để đến với vùng biên viễn còn nhiều gian khó. Ông cho biết, đơn vị được giao quản lý, bảo vệ đoạn biên giới dài 30 km với 9 cột mốc (từ mốc 70 đến 78). Địa bàn gồm 10 bản, trong đó có 8 bản giáp biên giới, điều kiện tự nhiên khắc nghiệt, địa hình hiểm trở.

Hành trình Từ Trái Tim đến với Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu tiếp thêm động lực cho cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới

Quá trình hình thành và phát triển của Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu gắn với việc thực hiện nhiều nhiệm vụ, từ bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, giữ gìn an ninh biên giới, tuyên truyền, đến vận động nhân dân chấp hành chủ trương, chính sách, đồng thời đồng hành cùng địa phương phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội.

Đồn Biên phòng Sì Lờ Lầu trân trọng tình cảm của Hành trình Từ Trái Tim và đón nhận những món quà thiết thực giữa vùng biên còn nhiều gian khó

Trong khuôn viên đơn vị, đài tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ với tấm bia khắc tên 27 cán bộ, chiến sĩ của đồn đã hy sinh trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979, được xây dựng trang nghiêm trên một mỏm đồi cao. Đoàn Hành trình Từ Trái Tim đã thành kính dâng hương, bày tỏ lòng tri ân đối với những người đã hy sinh vì chủ quyền biên giới quốc gia.

Tại buổi gặp gỡ, Hành trình Từ Trái Tim đã trao tặng cho các chiến sĩ những cuốn sách đổi đời cùng phần quà thiết thực. Trước tình cảm của đoàn, Trung tá Phạm Quốc Thắng gửi lời cảm ơn sâu sắc và chia sẻ những cuốn sách được trao tặng không chỉ là nguồn tri thức quý giá, mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm ý chí để cán bộ, chiến sĩ vững vàng thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Những cuốn sách được trao không chỉ bổ sung tri thức, mà còn là hành trang để cán bộ, chiến sĩ vận dụng vào thực tiễn công tác nơi biên giới

Đánh thức khát vọng học tập và dựng xây quê hương nơi vùng cao Sì Lở Lầu

Cách đồn biên phòng không xa là Trường THCS Sì Lở Lầu, nơi còn nhiều thiếu thốn, nhưng thầy cô vẫn kiên trì bám trường, bám bản để mang con chữ đến với học sinh. Học sinh của trường là đồng bào dân tộc thiểu số, điều kiện sinh hoạt và học tập còn nhiều hạn chế, nhiều em phải xa gia đình, ở bán trú để duy trì việc học.

Giữa những khó khăn ấy, Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang đến những phần quà thiết thực, mà còn tiếp thêm động lực, khơi dậy khát vọng học tập cho học sinh nơi vùng cao.

Các em học sinh tiếp cận những cuốn sách mới, từng bước mở rộng hiểu biết và nuôi dưỡng ước mơ

Trong buổi gặp gỡ giản dị, những chia sẻ của các em học sinh khiến không khí trở nên lắng đọng. Vẫn còn chút rụt rè, giọng nói ấp úng, đôi lúc run run, nhưng trong từng câu chữ là sự chân thành và mong muốn được học tập, vươn lên. Em Phàn Thụy Ngọc Minh, học sinh lớp 8, bày tỏ: "Khi biết đoàn đến trường, em rất vui và mong chờ. Những cuốn sách và phần quà sẽ giúp em và các bạn cố gắng học tốt hơn, sau này có thể giúp đỡ gia đình và quê hương."

Các em vui mừng, mong chờ khi biết tin đoàn đến, háo hức đón nhận những cuốn sách và phần quà từ Hành trình Từ Trái Tim

Hiệu trưởng nhà trường, thầy Nguyễn Tiến Xuân chia sẻ niềm xúc động khi đoàn đến thăm và trao tặng những phần quà thiết thực cho học sinh và giáo viên. Trong điều kiện còn thiếu thốn về cơ sở vật chất, đặc biệt là với học sinh bán trú, những hỗ trợ này đã góp phần cải thiện đời sống sinh hoạt hàng ngày.

Từ những cuốn sách quý đổi đời, các em học sinh có thêm khát vọng, niềm tin để tiếp tục học tập và hướng đến tương lai

Không chỉ dừng lại ở giá trị vật chất, thầy đặc biệt trân trọng những cuốn sách được trao tặng và gửi gắm tới học sinh: "Đây là những cuốn sách rất ý nghĩa, lan tỏa những giá trị tốt đẹp được đúc kết từ tri thức của nhân loại. Các em đọc sách sẽ mở mang nhiều điều cho tương lai. Thầy mong các em cố gắng học tập tốt hơn, trở thành con ngoan trò giỏi và sau này là người có ích cho xã hội, góp phần xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp."

Hành trình Từ Trái Tim không chỉ mang tri thức đến vùng sâu, xa xôi, hẻo lánh, mà hơn hết là tiếp sức cho những khát vọng vươn lên

Từ những trang sách, tri thức không chỉ được tiếp nhận mà còn trở thành nguồn động lực để các em hình dung rõ hơn con đường phía trước, vượt qua những trở ngại về điều kiện vật chất, cố gắng học tập, thay đổi bản thân và đóng góp cho quê hương.

Giữa những tầng dốc cheo leo của Sì Lở Lầu, Hành trình Từ Trái Tim đã mang đến hơi ấm cho vùng biên xa xôi, tiếp thêm động lực để học sinh kiên trì học tập và người lính thêm vững vàng nơi tuyến đầu Tổ quốc.