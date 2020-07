Nhật ký của nạn nhân vụ truy sát cả nhà em gái ở Thái Nguyên: Bế tắc, lo âu, sợ hãi mà không tìm được lối thoát

Chiều 8/7, TAND TP Thái Nguyên đã tuyên án bị cáo Bùi Xuân Hồng (sinh năm 1956, trú tại tổ 2, phường Thịnh Đán, TP.Thái Nguyên) mức án tù chung thân về tội "Giết người". Buộc bị cáo bồi thường cho các bị hại gần 500 triệu đồng.



Nạn nhân của vụ truy sát xảy ra vào ngày 14/9/2019 là bà Bùi Thị Hà (60 tuổi, em gái Hồng, trú phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên); ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà).

Tại phiên toà hôm nay (8/7), phía gia đình bị hại cho biết đã tìm thấy quyển nhật kí mà bà Hà viết trước khi xảy ra vụ việc đau lòng.

Những trang nhật ký được bà Hà bắt đầu viết tại thời điểm phát hiện bị ung thư đại tràng giai đoạn cuối từ tháng 3/2018 đến ngày 18/8/2019.

Mở đầu nhật kí bà Hà viết: "Cả cuộc đời gần 60 tuổi, mình đã từng trải qua bao thăng trầm trong cuộc sống, song bằng nghị lực mình đều vượt qua. Còn lúc này đây, vợ chồng mình đang đứng trước bờ vực thẳm, bế tắc, lo âu, sợ hãi mà không tìm được lối thoát".

Nạn nhân 60 tuổi cũng cho thấy sự đau đớn khi hai vợ chồng đã già lại vướng vào những vấn đề không thể giải quyết được do con gái cả làm ăn thất bát, vay nợ khắp nơi cả xã hội đen và người thân.

Những dòng nhật ký của nạn nhân

Qua những trang nhật ký đều cho thấy nạn nhân trăn trở với món nợ của anh trai mình là ông Hồng và đặc biệt bà Hà như linh cảm được chuyện chẳng lành sẽ đến với mình khi nhật ký có đoạn: "Mình chỉ muốn bán ngay nhà để trả bớt gốc cho ông Hồng, phần còn lại chúng nó lo nhưng với món nợ của chúng cũng chỉ là muối bỏ biển thôi. Mình có cảm giác nếu không thương lượng được với ông Hồng thì cuộc thảm sát sẽ xảy ra với gia đình mình bất cứ lúc nào.

Một bên là anh em ruột thịt, một bên là con cái mình biết làm sao đây. Có lẽ mình phải chọn cho mình một lối thoát thôi chứ sống như thế này ngang với sống dở chết dở. Một điều chắc chắn rằng từ giờ đến cuối đời mình sẽ phải chịu đựng nỗi khổ hành hạ về tinh thần, sẽ không có giây phút nào thảnh thơi. Như vậy có phải là mình bị trời hành không nhỉ. Con dại cái mang mà, âu cũng là cái số.

Ước muốn của mình là được sống vui để có sức khoẻ, nhân hoà để có hạnh phúc. Bình dị vậy thôi, nhưng mình không còn được mơ đến nó.

...

Thương chồng, một người đàn ông quá hiền lành, quen sống an phận thủ thường, ít phải gánh vác công việc gia đình, con cái. Nay với anh là cả một cú sốc lớn khi nghe tin chuyện làm ăn thất bát, nợ nần của vợ chồng T-V. Con gái mình đẻ ra mà sao mình không thể hiểu được tính cách nó. Hay phải chăng mình sai lầm từ đâu?...



Mình sống hôm nay mà không biết ngày mai ra sao, con cái nợ hàng tỷ, vừa dây với xã hội đen, vừa làm ảnh hưởng đến cuộc sống tiền nong của anh chị em ruột thịt mình, vợ chồng mình không biết phải đối mặt ra sao… Mang tiếng là một bà tổ trưởng dân phố, làm việc gì cũng ít người chê, vậy mà chưa lúc nào mình bế tắc như lúc này…".



Tại những trang nhật ký cuối cùng của cuộc đời mình, ngày 31/8/2019, chỉ cách thời điểm xảy ra vụ truy sát 2 tuần, bà Hà có viết những dòng tiếp tục là cảm giác bất an, như dự cảm được điều không lành: "Hôm nay là ngày cưới cháu… sao tâm trạng mình thấy buồn và khổ tâm vô cùng. Phần vì do hoàn cảnh và điều kiện mình không lên dự được. Mình biết lỗi đều do con mình gây ra, vô tình chúng làm tan nát tình cảm gia đình anh em nhà ngoại.

Từ xưa tới nay mình luôn là người sống có trách nhiệm, lo toan cho người khác. Vậy mà bao việc lớn của gia đình bây giờ mình đều vắng mặt. Từ qua đến nay biết tin bác Hồng không hề ra dự đám cưới, mình càng cảm thấy khổ tâm hơn. Chắc lòng hận thù của bác ấy với vợ chồng T-V không thể kiềm chế nổi, rồi mình không biết sau đám cưới chuyện gì sẽ xảy ra, mình không thể lường được…".

Khoảng 18h 30 ngày 14/9, Bùi Xuân Hồng mang theo dao, súng và 1 chai xăng đến nhà em gái là bà Bùi Thị Hà đòi món nợ 3 tỉ đồng. Trong lúc nói chuyện, giữa 2 bên xảy ra xô xát. Hồng rút dao đâm trọng thương bà Hà, ông Nguyễn Văn Thành (chồng bà Hà) và anh Nguyễn Thành Vương (38 tuổi, con rể bà Hà). Hậu quả vụ việc khiến cả 3 trọng thương được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa Trung ương Thái Nguyên. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, bà Hà tử vong sau khi được chuyển đến bệnh viện. Ngày 17/9, đến lượt ông Thành tử vong.