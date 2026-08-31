Nhặt được khối vàng hơn 3 tỷ đồng giữa đường, người phụ nữ có hành động khiến nhiều người bất ngờ

Một khối vàng giá trị lớn bất ngờ nằm giữa đường ở khu phố nổi tiếng về kinh doanh kim hoàn, kéo theo câu chuyện khiến nhiều người chú ý.

Người phụ nữ phát hiện khối vàng chỉ khoảng một phút sau

Chiều 25/8, một sự việc hy hữu xảy ra tại khu vực Thủy Bối, quận La Hồ, thành phố Thâm Quyến, Trung Quốc. Theo Shenzhen Evening News và các phương tiện truyền thông địa phương, khoảng 16h16, một người đàn ông điều khiển xe cân bằng hai bánh đi qua khu vực lối đi phía đông Vạn Sơn ở Thủy Bối.

Khi phương tiện chạy qua một đoạn gờ giảm tốc, cú xóc mạnh khiến chiếc túi đựng vàng mà người này mang theo bị rách. Khối vàng từ bên trong rơi xuống mặt đường nhưng người đàn ông không phát hiện ra, tiếp tục di chuyển khỏi khu vực.

Khoảng một phút sau, bà Thái, một phụ nữ kinh doanh vàng lâu năm tại Thủy Bối, đi xe điện ngang qua và nhìn thấy vật lạ nằm trên đường.

Một khối vàng giá trị lớn bất ngờ nằm giữa đường ở khu phố nổi tiếng về kinh doanh kim hoàn, kéo theo câu chuyện khiến nhiều người chú ý. (Ảnh: Sina)

Do có nhiều năm làm việc trong lĩnh vực bán buôn vàng, bà nhanh chóng nhận ra đây không phải một món đồ thông thường. Khối vàng có kích thước và trọng lượng lớn, đồng nghĩa với việc giá trị của nó có thể lên tới hàng trăm nghìn nhân dân tệ.

Bà Thái quan sát xung quanh với hy vọng chủ nhân sẽ quay lại tìm nhưng không thấy ai xuất hiện.

Thời điểm đó, bà cũng đang vội đi đón con. Thay vì mang tài sản theo mình, người phụ nữ quyết định giao khối vàng cho lực lượng bảo vệ tại khu thương mại Thủy Bối Vạn Sơn gần đó.

Bà để lại số điện thoại để lực lượng chức năng có thể liên hệ khi cần xác minh rồi nhanh chóng rời đi.

Nhận được tài sản có giá trị đặc biệt, đội trưởng bảo vệ Trương Khởi Duy cùng các nhân viên lập biên bản, báo cáo sự việc cho công ty và chuyển khối vàng tới bộ phận tài chính để bảo quản.

Đây là quy trình thường được áp dụng tại khu vực Thủy Bối khi phát hiện vàng, trang sức hoặc những tài sản có giá trị bị thất lạc.

Hơn một giờ sau, chủ nhân khối vàng xuất hiện

Khoảng hơn một giờ sau khi khối vàng được phát hiện, một người đàn ông đi cùng cảnh sát tới khu thương mại để trình báo và tìm kiếm tài sản bị mất.

Lực lượng chức năng sau đó kiểm tra hệ thống camera an ninh, đối chiếu lại toàn bộ diễn biến từ thời điểm người đàn ông di chuyển qua khu vực, chiếc túi bị rách cho tới khi bà Thái nhặt được khối vàng.

Sau khi xác minh các thông tin liên quan, cảnh sát xác định người đàn ông chính là chủ nhân tài sản. Khối vàng nặng 758,9 gram sau đó được trao trả nguyên vẹn.

Từ lúc tài sản rơi xuống đường cho đến khi trở về tay người sở hữu chỉ mất hơn một giờ.

Khoảng hơn một giờ sau khi khối vàng được phát hiện, một người đàn ông đi cùng cảnh sát tới khu thương mại để trình báo và tìm kiếm tài sản bị mất. (Ảnh: Sina)

Khi được hỏi về quyết định trả lại số vàng trị giá khoảng 900.000 nhân dân tệ, bà Thái cho rằng đây không phải hành động gì đặc biệt.

"Tôi nghĩ đây chỉ là chuyện nhỏ, tiện tay giúp đỡ thôi. Nếu là người khác, họ cũng sẽ nhặt lên rồi giao cho cảnh sát hoặc bảo vệ", người phụ nữ chia sẻ với truyền thông địa phương.

Từ kinh nghiệm kinh doanh vàng nhiều năm, bà Thái cũng nhắc nhở những người thường xuyên vận chuyển tài sản giá trị nên đặc biệt chú ý tới túi đựng. Những chiếc túi quá mỏng có thể bị rách trong quá trình đi xe, khiến người mang không nhận ra tài sản đã rơi mất.

Không phải lần đầu vàng giá trị lớn bị đánh rơi ở Thủy Bối

Câu chuyện về khối vàng gần 760 gram không phải trường hợp duy nhất xảy ra tại Thủy Bối, khu vực được xem là một trong những trung tâm kinh doanh vàng bạc, đá quý lớn nhất Trung Quốc.

Theo đội trưởng bảo vệ Trương Khởi Duy, trong thời gian làm việc tại đây, ông từng trực tiếp xử lý hoặc biết tới gần 20 trường hợp vàng bạc, trang sức có giá trị bị thất lạc. Phần lớn số tài sản sau đó đều được tìm thấy và trao trả cho chủ nhân.

Một trường hợp khác từng gây chú ý xảy ra khi một cửa hàng vô tình nhầm túi đựng trang sức vàng với rác rồi mang đi bỏ. Sau khi phát hiện sai sót, nhân viên vệ sinh cùng lực lượng bảo vệ phải tìm kiếm tại khu tập kết rác trong khoảng 3 đến 4 giờ trước khi tìm thấy số vàng.

Từ kinh nghiệm kinh doanh vàng nhiều năm, bà Thái cũng nhắc nhở những người thường xuyên vận chuyển tài sản giá trị nên đặc biệt chú ý tới túi đựng. (Ảnh: Sina)

Tháng 9/2025, cũng tại Thủy Bối, một người dân từng phát hiện một khối vàng nặng hơn 2,26 kg, được truyền thông Trung Quốc cho biết có giá trị khoảng 1,8 triệu nhân dân tệ. Người nhặt được đã giao tài sản cho lực lượng chức năng để tìm chủ sở hữu.

Theo thông tin từng được chính quyền Thâm Quyến công bố, Thủy Bối tập trung hàng nghìn doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực vàng bạc, đá quý và là một trong những đầu mối bán buôn trang sức lớn của Trung Quốc.

Chính vì lượng vàng được vận chuyển, mua bán mỗi ngày rất lớn, những câu chuyện thất lạc tài sản giá trị đôi khi vẫn xảy ra. Tuy nhiên, trường hợp khối vàng 758,9 gram lần này gây chú ý không chỉ bởi giá trị lên tới hơn 3 tỷ đồng mà còn bởi cách xử lý nhanh chóng của người phụ nữ tình cờ phát hiện nó.

Theo Shenzhen Evening News, Guangming Daily, Shenzhen News