"Nhặt được bạc thì sang, được vàng thì lụi": Liệu có đúng?

Vì sao có câu "nhặt được vàng thì lụi"?

Trong văn hóa dân gian, câu "Nhặt được bạc thì sang, nhặt được vàng thì lụi" không chỉ là một lời ngạn ngữ đơn thuần mà còn chứa đựng những kinh nghiệm đáng suy ngẫm..

Theo giải thích được đăng tải trong bài viết của báo Dân Việt, bạc từ lâu đã được coi là kim loại có khả năng trừ tà, không bị nhiễm xú uế, mang lại may mắn và an lành. Ngược lại, vàng - vật liệu quý giá và khan hiếm, thường được khai thác từ những nơi thiêng liêng và đầy rẫy hiểm nguy, có thể mang theo khí độc.

Ngoài ra, câu nói của người xưa còn có hàm ý bỗng dưng chúng ta nhận được bổng lộc trên trời rơi xuống quá lớn (ví như vàng) thì có thể sẽ gặp thêm phiền phức nếu không biết ứng xử.

Nhìn vào thực tế, khi chúng ta may mắn nhặt được một số tiền lớn, đặc biệt là vàng, đó không chỉ đơn thuần là may mắn mà còn có thể mang lại những rủi ro không lường trước được. Sự giàu có bất ngờ có thể thu hút sự chú ý không mong muốn từ người một số người xung quanh, từ đó đặt chúng ta và gia đình dưới nguy cơ bị dị nghị và thậm chí là mục tiêu của những kẻ trộm cắp. Ngược lại, khi nhặt được bạc với giá trị không lớn, chúng ta sẽ ít gặp phải sự nguy hiểm này và cuộc sống gia đình vẫn an toàn, không phải đối mặt với vận rủi không đáng có.

Thêm vào đó, việc đột nhiên sở hữu một lượng lớn tiền bạc khiến một số người không biết cách quản lý và tiêu xài một cách khôn ngoan. Họ có thể rơi vào cám dỗ của việc tiêu tiền một cách hoang phí, mắc vào các tệ nạn xã hội, từ đó dẫn đến hậu quả nghiêm trọng như bệnh tật và đổ vỡ gia đình.

Cuối cùng, câu thành ngữ này cũng ám chỉ một ý nghĩa khác: Việc bất ngờ nhặt được vàng có thể làm cho cuộc sống của một người thay đổi nhanh chóng, đôi khi không kịp thích ứng với sự giàu có mới mẻ, dẫn đến việc hành xử kiêu ngạo và mất đi những mối quan hệ. Sự giàu có nhanh chóng có thể là một điều may mắn, nhưng nếu không được quản lý đúng đắn, nó cũng có thể trở thành nguyên nhân của rắc rối trong đời sống cá nhân và riêng tư.

Nên làm gì khi nhặt được vàng?

Theo một bài viết trên trang Ngôi Sao của VnExpress, khi may mắn nhặt được vàng, quan điểm từ xưa đến nay luôn khuyên rằng nên tìm cách trả lại cho chủ nhân đúng với tinh thần "trả của rơi cho người đánh mất", như được Ngôi Sao giới thiệu. Đây không chỉ là hành động thể hiện lòng trung thực, đạo đức nhưng còn giúp tránh những hậu quả pháp lý không đáng có.

Luật pháp cũng đã quy định rõ ràng, chúng ta khi nhặt được tài sản đánh rơi, bạn phải trả lại cho người bị mất hoặc trình báo với cơ quan có thẩm quyền để giải quyết.

Trong trường hợp không tìm được người mất, bạn nên trình báo với cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật.

