Hệ thống tên lửa Patriot. (Ảnh: SCMP)

Hãng thông tấn Kyodo đưa tin, Mỹ sẽ dùng số tên lửa nhập từ Nhật Bản để bổ sung kho dự trữ, sau giai đoạn viện trợ quân sự cho Ukraine.

Nhật Bản lâu nay chịu hạn chế nghiêm ngặt về chuyển giao trang thiết bị và công nghệ quốc phòng. Tokyo gần đây liên tục tìm cách sửa đổi những quy định liên quan. Một sửa đổi từ năm 2023 cho phép Nhật Bản cung cấp tên lửa Patriot mà họ sản xuất cho Mỹ.

Trong nhiều năm, Bắc Kinh cáo buộc Tokyo tìm cách xóa nhòa lịch sử thời chiến, sửa đổi hiến pháp hòa bình, thay đổi chính sách phi hạt nhân và mở rộng năng lực quân sự.

Thời báo Hoàn cầu , một phụ san của Nhân dân nhật báo , dẫn lời chuyên gia quân sự Trung Quốc Zhang Xuefeng cho rằng Nhật Bản “không có ý định tự kiềm chế trong việc xuất khẩu vũ khí, và đây là tín hiệu cực kỳ nguy hiểm có thể kích hoạt hàng loạt phản ứng dây chuyền”.

Ông Zhang nói với Thời báo Hoàn cầu : “Nhật Bản sẽ dùng việc xuất khẩu tên lửa Patriot như một tiền lệ để xuất khẩu thêm nhiều vũ khí sát thương khác, điều chắc chắn đe dọa an ninh khu vực”.

Lô vũ khí được chuyển giao trong bối cảnh quan hệ giữa Bắc Kinh và Tokyo tiếp tục căng thẳng kể từ phát biểu của Thủ tướng Nhật Bản Sanae Takaichi về đảo Đài Loan.

Ngày 7/11, trong phiên điều trần tại Quốc hội Nhật Bản, bà Takaichi cho rằng việc Trung Quốc sử dụng vũ lực với hòn đảo có thể bị coi là “tình huống đe dọa sự tồn tại” của Nhật Bản, vì vậy Tokyo sẽ được phép triển khai Lực lượng phòng vệ.

Trước phản ứng của Bắc Kinh, Thủ tướng Nhật Bản từ chối rút lại phát biểu, khiến Trung Quốc càng tức giận. Cuộc gặp giữa các nhà ngoại giao cấp cao của hai nước tại Bắc Kinh hôm 18/11 không giúp giảm căng thẳng. Bắc Kinh đã áp lệnh cấm nhập khẩu hải sản, đình chỉ các sự kiện giao lưu văn hóa và đối thoại liên chính phủ.

Bắc Kinh tuyên bố sẽ đáp trả bằng các biện pháp “kiên quyết” nếu Tokyo dùng vũ lực tại eo biển Đài Loan.

Bình luận viên quân sự Trung Quốc Song Zhongping, cựu giảng viên quân đội Trung Quốc, nhận định rằng Nhật Bản muốn tận dụng việc sản xuất vũ khí cho Mỹ để thúc đẩy ngành công nghiệp quân sự trong nước.

“Nhật có thể sao chép hoặc thậm chí cải tiến một số hệ thống vũ khí Mỹ bằng cách tiếp nhận quyền sở hữu trí tuệ”, ông Song nói với báo Hong Kong SCMP .

Chuyên gia này cho rằng Nhật Bản hy vọng lô hàng vừa xuất khẩu sẽ tạo ra một “khe hở” giữa những hạn chế nghiêm ngặt về xuất khẩu vũ khí.

Theo ông, Nhật còn muốn “tạo ảnh hưởng chính trị” bằng việc xuất khẩu vũ khí sang các nước như Philippines và Úc, với mục tiêu cuối cùng là sửa đổi hiến pháp hòa bình và ‘bình thường hóa’ quốc gia”.

Tháng trước, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết ông sẽ tiếp tục thúc đẩy xuất khẩu vũ khí.

Thủ tướng Takaichi thông báo sẽ tăng chi tiêu quốc phòng của đất nước lên 2% GDP vào cuối tháng 3 năm sau, sớm hơn 2 năm so với thời hạn mà các chính phủ trước đặt ra.