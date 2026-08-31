Nhật Bản xả 172.000 tấn nước từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima ra Thái Bình Dương

Hoạt động xả nước này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến năm 2051.

Công ty Cổ phần Điện lực Tokyo (TEPCO) đã hoàn thành năm thứ ba hoạt động xả nước thải nhiễm phóng xạ đã qua xử lý từ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị hư hại ra Thái Bình Dương, IE thông tin ngày 25/8.

Kể từ khi bắt đầu xả thải vào ngày 24/8/2023, công ty điện lực Nhật Bản đã xả 172.700 tấn nước đã qua xử lý trong 22 đợt.

Mục đích của hoạt động này là giải phóng không gian tại nhà máy để xây dựng các cơ sở cần thiết cho việc loại bỏ các mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân bị nóng chảy khỏi các lò phản ứng.

TEPCO dự kiến hoạt động xả nước này sẽ tiếp tục kéo dài cho đến năm 2051.

Ảnh vệ tinh Nhà máy điện hạt nhân Fukushima từ DigitalGlobe/Getty Images.



Các đợt xả đã giúp giảm 7,6% lượng nước đã qua xử lý lưu trữ tại Fukushima, nhưng khoảng 1,24 triệu tấn vẫn còn nằm trong khoảng 1.000 bể chứa tại cơ sở này, theo tin từ Japan Today.

Thảm họa Fukushima bắt đầu vào tháng 3 năm 2011, khi một trận động đất và sóng thần dữ dội gây ra thiệt hại nghiêm trọng cho nhà máy điện hạt nhân. Nước vẫn phải được sử dụng liên tục để làm mát nhiên liệu nóng chảy bên trong các lò phản ứng bị hư hại, tạo ra khoảng 60 tấn nước thải nhiễm xạ mỗi ngày.

IAEA giám sát hoạt động này

Trước khi xả ra biển, nước ô nhiễm được xử lý qua Hệ thống xử lý chất lỏng nâng cao (ALPS) nhằm loại bỏ hầu hết các chất phóng xạ. Lượng nước còn lại sau đó được pha loãng với nước biển cho đến khi nồng độ tritium (đồng vị phóng xạ tự nhiên hiếm của nguyên tố Hydro) giảm xuống dưới 1/40 so với giới hạn cho phép theo tiêu chuẩn an toàn của Nhật Bản.

Nước đã pha loãng được xả từ một điểm cách bờ biển khoảng 1km. Đầu tiên, TEPCO chuyển từng đợt nước vào các bể chứa riêng biệt, nơi nồng độ phóng xạ được đo đạc trước khi nước được xả ra với khối lượng khoảng 7.800 tấn mỗi đợt.

Nhà máy điện hạt nhân Fukushima. Nguồn: Wikimedia Commons

Bốn đợt xả đã diễn ra trong năm tài chính 2023, tiếp theo là 7 đợt xả trong mỗi năm tài chính 2024 và 2025. TEPCO lên kế hoạch thực hiện 8 đợt xả trong năm tài chính 2026, trong đó 4 đợt đã hoàn thành.

Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế (IAEA) và các cơ quan chức năng Nhật Bản đang giám sát hoạt động này. Kết quả giám sát được báo cáo cho đến nay vẫn chưa phát hiện nồng độ tritium bất thường trong nước biển hoặc hải sản ở khu vực lân cận.

Mặc dù vậy, chương trình này đã gặp phải sự phản đối từ các cộng đồng ngư dân và chính phủ các nước ngoài.

Trung Quốc đã áp đặt lệnh cấm toàn bộ đối với hải sản nhập khẩu từ Nhật Bản khi các đợt xả bắt đầu. Mặc dù Bắc Kinh đã dỡ bỏ lệnh cấm đối với hầu hết các khu vực của Nhật Bản vào tháng 6 năm 2025, nhưng hải sản nhập khẩu từ Fukushima và 9 tỉnh khác vẫn nằm trong danh sách bị loại trừ.

Nga và một số thị trường khác cũng duy trì các hạn chế. Tính đến ngày 5/8/2026, TEPCO đã chi trả khoảng 96,7 tỷ Yên tiền bồi thường cho khoảng 1.100 trường hợp, bao gồm các yêu cầu bồi thường liên quan đến thiệt hại xuất khẩu hải sản bị sụt giảm.

Than khảo: IE