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Nhật Bản vừa phải đưa một cánh tay robot 22 mét vào "vùng đất chết" Fukushima-1, để làm gì?

Trang Ly
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Điều gì đang chờ đợi cánh tay 22 mét bên trong trung tâm sự cố hạt nhân Fukushima?

Các chuyên gia đã đưa một cánh tay robot dài 22 mét vào bên trong vỏ bọc của lò phản ứng hạt nhân thứ hai tại Nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi bị sự cố ở Nhật Bản. 

Theo Tokyo Electric Power, đơn vị vận hành nhà máy, trong vòng ba đến bốn tháng tới, cánh tay robot này sẽ cắt bỏ các bộ phận cấu trúc đang cản trở các nỗ lực loại bỏ các mảnh nhiên liệu hạt nhân bị nóng chảy.

Cánh tay robot 22 mét vừa lao vào "vùng đất chết" Fukushima-1 để làm gì? - Ảnh 1.

Cánh tay robot điều khiển từ xa cũng được lên kế hoạch thu thập thông tin chi tiết về tình hình bên trong khu vực bảo vệ. Nhiều phụ kiện khác nhau sẽ được sử dụng cho mục đích này.

Công tác loại bỏ các mảnh vụn nhiên liệu hạt nhân dự kiến sẽ bắt đầu vào năm 2027. Hai cuộc thử nghiệm đã được tiến hành. Ước tính có khoảng 880 tấn mảnh vụn nằm bên trong các vỏ bọc bên ngoài của ba lò phản ứng bị hư hại. 

Chúng cần được loại bỏ trong điều kiện phóng xạ khắc nghiệt. Đây là nhiệm vụ khó khăn nhất trong quá trình tháo dỡ nhà máy điện hạt nhân Fukushima Daiichi.

Vụ tai nạn năm 2011 và tình hình hiện tại

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Mùa xuân năm 2011, một trận sóng thần đã làm gián đoạn hệ thống điện và làm mát tại nhà máy. Điều này dẫn đến sự cố tan chảy nhiên liệu hạt nhân trong ba lò phản ứng, kèm theo các vụ nổ hydro và phát thải phóng xạ vào khí quyển. 

Nhiều khu vực rộng lớn xung quanh nhà máy bị ô nhiễm, buộc gần 165.000 người phải sơ tán. Hiện nay, các khu vực này phần lớn đã được dọn sạch và người dân đã được phép trở về. 

Công tác phá dỡ đang được tiến hành tại nhà máy điện hạt nhân. Việc tháo dỡ hoàn toàn cơ sở này sẽ mất ít nhất 40 năm.

Tham khảo: Science

Tags

fukushima

sự cố Fukushima

hạt nhana

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