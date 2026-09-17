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Nhật Bản sớm mua tàu ngầm hạt nhân để đối phó Nga, Trung Quốc?

Sao Đỏ
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Trong năm qua, Nhật Bản đã đẩy mạnh đáng kể các cuộc thảo luận về việc mua sắm tàu ngầm hạt nhân, và dự án có thể sớm được triển khai.

- Ảnh 1.

Nhật Bản tiếp tục tranh luận về khả năng bổ sung tàu ngầm hạt nhân vào hạm đội của mình, và dường như đang dần chuyển từ các cuộc tranh luận lý thuyết sang thảo luận cụ thể về khả năng này.

Theo trang Naval News, trong một cuộc họp báo gần đây, Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi cho biết nước này không loại trừ khả năng mua tàu ngầm hạt nhân như một giải pháp khả thi khi xem xét 3 văn kiện quốc phòng quan trọng.

Những nền tảng đó là Chiến lược An ninh Quốc gia, Chiến lược Quốc phòng và Chương trình Xây dựng Năng lực Quốc phòng, dự kiến sẽ được sửa đổi vào cuối năm nay.

Phản hồi của vị quan chức này xuất phát từ sự ủng hộ của Hải quân Mỹ đối với khả năng Nhật Bản mua tàu ngầm hạt nhân. Đồng thời Tokyo cũng nhấn mạnh rằng chưa có quyết định cuối cùng nào được đưa ra.

Người đứng đầu Bộ Quốc phòng Nhật Bản còn liệt kê những ưu nhược điểm của tàu ngầm hạt nhân so với tàu ngầm chạy bằng động cơ diesel-điện.

Ưu điểm bao gồm khả năng di chuyển nhanh hơn, hoạt động dưới nước và trên biển lâu hơn, còn nhược điểm bao gồm mức độ tiếng ồn dưới nước cao hơn, chi phí chế tạo rất lớn, cần kiến thức chuyên môn để vận hành và sử dụng thân tàu lớn hơn.

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Tàu ngầm lớp Taigei của Hải quân Nhật Bản.

Toàn bộ cuộc thảo luận đã diễn ra liên tục kể từ khi hội đồng chuyên gia của Bộ Quốc phòng Nhật Bản đề xuất tăng cường hạm đội bằng tàu ngầm hạt nhân vào tháng 9/2025.

Ý tưởng này sau đó đã được Nhà Trắng ủng hộ, và những lợi thế của phương tiện tác chiến nói trên đã được Bộ Tư lệnh Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản công nhận.

Mặc dù việc nhận thức rõ ràng về nhu cầu và hạn chế của công nghệ tàu ngầm hạt nhân cho thấy sự chuyển hướng sang các cuộc thảo luận nghiêm túc, nhưng vẫn còn quá sớm để nói rằng bất kỳ quyết định nào đã được đưa ra.

Người Nhật cần phải vượt qua ít nhất là những hạn chế của luật pháp nước mình, vốn chỉ cho phép sử dụng năng lượng nguyên tử cho mục đích hòa bình.

Trước tình hình trên, trang Defense Express lưu ý việc đẩy nhanh cuộc thảo luận đang diễn ra trong bối cảnh tình hình an ninh khu vực ngày càng xấu đi.

Mới đây, Liên bang Nga đã đe dọa Nhật Bản bằng vũ khí hạt nhân và liên tục tiến hành các hoạt động quân sự hỗn hợp, trong khi Trung Quốc tích cực lên án việc Nhật Bản quân sự hóa, và Triều Tiên thường xuyên thử nghiệm vũ khí ở khu vực lân cận.

Hơn nữa, Hàn Quốc đã bắt đầu nghiên cứu chế tạo tàu ngầm hạt nhân của riêng mình, trong khi Triều Tiên cũng đang chế tạo một chiếc. Do vậy việc thực hiện dự án tương tự có vẻ hấp dẫn đối với Nhật Bản, nhưng cần nhớ rằng việc triển khai bản kế hoạch như vậy cần nhiều năm.

Lực lượng Phòng vệ Hàng hải Nhật Bản hiện đang vận hành tới 9 tàu ngầm lớp Oyashio với lượng giãn nước 2.750 tấn, 12 tàu ngầm lớp Sōryū 2.900 tấn và 5 tàu ngầm lớp Taigei 3.000 tấn. Tất cả đều được trang bị hệ thống động cơ đẩy diesel-điện.

Theo Defense Express/Naval News
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Shinjiro Koizumi

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