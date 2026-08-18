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Nhật Bản nâng cấp toàn bộ phi đội tiêm kích F-15J lên chuẩn JSI cực mạnh

Sao Đỏ
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Các tiêm kích F-15JSI của Không quân Nhật Bản sẽ có năng lực tác chiến ngang với F-15EX Eagle II.

- Ảnh 1.

Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã ký 4 hợp đồng mới như một phần của chương trình hiện đại hóa máy bay chiến đấu F-15J lên phiên bản JSI, bao gồm mua sắm thiết bị nâng cấp, hệ thống thông tin liên lạc, thiết bị hỗ trợ bay và hỗ trợ hậu cần cho quá trình cải tạo tiêm kích F-15J.

Không Lực Mỹ là đối tác ký kết trong cả 4 hợp đồng, các giao dịch mua bán được thực hiện theo chương trình Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS).

Nhật Bản sẽ mua thiết bị nhằm tăng cường khả năng chiến đấu của máy bay F-15J với giá 34.598.728.358 yen (khoảng 217,2 triệu USD).

Một hợp đồng riêng cho thiết bị bảo trì thông tin liên lạc có giá trị 3.223.462.424 yên (khoảng 20,2 triệu USD). Thiết bị hỗ trợ hiệu suất bay của F-15J hiện đại hóa (MDS) sẽ có giá 36.742.200 yen (khoảng 230.600 USD).

Một hợp đồng khác liên quan đến việc mua sắm trang thiết bị hậu cần cho việc hiện đại hóa hàng loạt tiêm kích F-15J với giá 4.794.000.798 yen (khoảng 30,1 triệu USD).

Như vậy, tổng giá trị của 4 hợp đồng là 42.652.933.780 yen, tương đương 267.751.622 USD.

- Ảnh 2.

Máy bay chiến đấu F-15J của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản.

Tiêm kích F-15JSI (Japan Super Interceptor) là một bản nâng cấp lớn cho phi đội máy bay chiến đấu F-15J của Lực lượng Phòng vệ Trên không Nhật Bản. Công việc đang được Boeing và Mitsubishi Heavy Industries thực hiện theo thỏa thuận Bán vũ khí cho nước ngoài (FMS) với Mỹ.

Hợp đồng gần nhất đã được ký kết vào cuối năm 2021, bao gồm việc chuyển đổi các tiêm kích F-15J lỗi thời thành chiến đấu cơ với khả năng gần bằng F-15EX tối tân, tận dụng tối đa tuổi thọ còn lại của khung máy bay.

Một yếu tố quan trọng của quá trình hiện đại hóa sẽ là việc thay thế trạm radar. Thay vì AN/APG-63(V)1 quét cơ học, tiêm kích mới sẽ được trang bị AN/APG-82(V)1 với ăng-ten mảng pha chủ động (AESA).

Đồng thời theo hợp đồng với Bộ Quốc phòng Nhật Bản, Mitsubishi đang tiến hành nghiên cứu khả năng lắp đặt radar AESA nội địa trên các máy bay chiến đấu hiện đại hóa. Hiện chưa có thêm thông tin nào về công việc này.

Ngoài ra, hệ thống tác chiến điện tử, cảm biến cảnh báo bức xạ radar và hệ thống liên lạc cũng đang được nâng cấp, đưa các thiết bị tích hợp tiến gần hơn đến tiêu chuẩn Advanced Eagle.

Tải trọng chiến đấu cũng sẽ tăng lên đáng kể. Phiên bản F-15J chưa hiện đại hóa có thể mang tối đa 8 tên lửa không đối không, trong khi bản nâng cấp sẽ cho phép tăng số lượng này lên hơn gấp đôi.

Danh sách chính xác các loại tên lửa của F-15JSI hiện vẫn chưa được biết. Tuy nhiên, Mitsubishi đang thử nghiệm tên lửa AAM-4 (Type 99) để sử dụng trên chiếc tiêm kích hiện đại hóa này.

Ngoài ra, Nhật Bản đang xem xét trang bị cho F-15JSI tên lửa hành trình phóng từ trên không, đặc biệt là AGM-158 JASSM.

Tổng cộng Nhật Bản dự định nâng cấp khoảng 98 chiếc F-15J lên tiêu chuẩn F-15JSI.

Trước đây Bộ Quốc phòng Nhật Bản đã tài trợ cho việc hiện đại hóa 68 máy bay, đồng thời Sách Trắng Quốc phòng cập nhật đặt mục tiêu số lượng máy bay F-15JSI được tài trợ là 54 chiếc.

Theo Militarnyi
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Tags

Nhật Bản

Tiêm kích F-15J

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