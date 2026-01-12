Nhật Bản làm việc không tưởng: Đưa đường ống sâu 6km xuống biển, quyết tìm ra nguồn tài nguyên được cả thế giới thèm khát - tránh phụ thuộc Trung Quốc

Theo thông tin từ hãng tin Reuters, con tàu khoan thử nghiệm hiện đại bậc nhất Nhật Bản mang tên Chikyu đã chính thức nhổ neo từ cảng Shimizu, bắt đầu hành trình đầy tham vọng hướng về vùng biển xa xôi bao quanh đảo Minamitori. (hay còn gọi là đảo Minami-Torishima).

Mục tiêu trọng tâm của chuyến đi không chỉ dừng lại ở việc nghiên cứu địa chất thông thường, mà là tiến hành hút bùn chứa đất hiếm từ độ sâu lên đến 6 km (6000m) dưới đáy đại dương.

Dự kiến, một đường ống sẽ được hạ xuống để thu thập 35 tấn bùn, ước tính 1 tấn bùn sẽ chứa khoảng 2 kg khoáng sản đất hiếm. Nếu thành công, đây sẽ là lần đầu tiên trên thế giới một tàu thu thập đất hiếm từ độ sâu lớn như vậy.

Tàu Chikyu thực hiện nhiệm vụ khai thác đất hiếm trên biển.

Trước đây, mức độ phụ thuộc của Nhật Bản vào nguồn cung đất hiếm từ Trung Quốc từng lên tới con số báo động là 90%.

Mặc dù thông qua các dự án đầu tư hiệu quả tại nước ngoài như dự án Lynas ở Úc và việc đẩy mạnh công nghệ tái chế, tỷ lệ này đã giảm xuống còn khoảng 60% đến 70%, nhưng Nhật Bản vẫn đứng trước rủi ro lớn về an ninh chuỗi cung ứng.

Vì vậy, việc tìm kiếm và khai thác một nguồn cung nội địa ngay trong vùng đặc quyền kinh tế (EEZ) được chính phủ Nhật Bản xác định là giải pháp căn cơ và bền vững nhất để bảo vệ nền kinh tế. Dự án tại khu vực đảo Minamitori chính là bước đi thực tế đầu tiên trong lộ trình này.

Theo các dữ liệu từ hãng tin Nikkei và các chuyên gia kinh tế, vùng biển xung quanh đảo Minamitori là một "mỏ vàng" dưới đáy đại dương với trữ lượng ước tính lên tới 16 triệu tấn đất hiếm, xếp vị trí thứ ba trên thế giới về quy mô.

Đặc biệt, khu vực này dồi dào các loại khoáng sản cực kỳ quý hiếm như Dysprosium, nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo nam châm cho động cơ xe điện, và Gadolinium, thành phần quan trọng trong các thanh điều khiển của lò phản ứng hạt nhân.

Theo lộ trình chiến lược, Chính phủ Nhật Bản dự định sử dụng đất hiếm khai thác từ Minami - Torishima trong khu vực tư nhân sớm nhất vào năm tài chính 2028. Tuy nhiên, hành trình này vẫn còn nhiều ẩn số do đặc điểm địa chất khắc nghiệt ở độ sâu từ 4.000 đến 6.000 m dưới mặt nước biển vẫn chưa được nghiên cứu đầy đủ.

Chính vì thế, chuyến khai thác thử nghiệm kéo dài một tháng này đóng vai trò là "bài kiểm tra hạng nặng" đối với đội ngũ kỹ thuật. Họ sẽ tập trung tối đa vào việc kiểm tra độ bền, khả năng chịu áp lực và hiệu quả vận hành của hệ thống ống dẫn chuyên dụng cùng các máy móc khai thác đặc chủng.

Kết quả của tàu Chikyu không chỉ giúp Nhật Bản chủ động hoàn toàn trong chuỗi cung ứng nguyên liệu cho xe điện và điện thoại thông minh, mà còn là bước đột phá, cung cấp những dữ liệu quý giá cho tương lai của ngành khai khoáng đại dương trên phạm vi toàn cầu.



