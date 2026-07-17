Nhật Bản khuyến khích 'dân văn phòng' mặc quần đùi đi làm để tiết kiệm điện

Thành phố Tokyo của Nhật Bản khuyến khích người lao động mặc quần đùi đến công sở nhằm giảm phụ thuộc điều hòa và tiết kiệm điện trong mùa hè.

Trong một ngày nhiệt độ lên tới khoảng 34°C, ông Noboru Watanabe, quan chức của chính quyền thành phố Tokyo, Nhật Bản, là một trong những người thay bộ vest quen thuộc bằng quần đùi để đi làm.

“Ban đầu tôi thấy khá ngượng khi để lộ chân ở nơi làm việc, nhưng mặc rồi mới thấy thực sự rất thoải mái” , người đàn ông 50 tuổi chia sẻ.

Ông Watanabe cho biết vẫn mặc áo sơ mi công sở khi cần thiết nhưng thừa nhận trang phục này mang lại cảm giác nóng bức.

Một số nhân viên nam mặc quần đùi đi làm khi nhiệt độ tại Tokyo lên tới 34°C, ngày 15/7. (Ảnh: Japan Times)

Chính sách mặc quần đùi được Thống đốc Tokyo Yuriko Koike công bố vào mùa xuân năm nay, với lý do nguồn cung điện đang đối mặt nhiều thách thức.

Đây là bước mở rộng của chiến dịch “Cool Biz”, chương trình tiết kiệm năng lượng được bà Koike khởi xướng từ năm 2005 khi còn là Bộ trưởng Môi trường. Trước đây, chiến dịch chủ yếu khuyến khích công chức bỏ cà vạt và áo vest trong mùa hè nhằm giảm nhu cầu sử dụng điều hòa.

Theo bà Koike, giai đoạn mới khuyến khích nhân viên ưu tiên sự thoải mái với các trang phục như áo polo, áo phông, giày thể thao và có thể mặc cả quần đùi, tùy tính chất công việc.

Việc nới lỏng quy định về trang phục diễn ra trong bối cảnh các văn phòng Nhật Bản tìm cách cắt giảm tiêu thụ điện khi giá năng lượng tăng cao sau những biến động tại Trung Đông.

Sáng kiến này nhận được sự hưởng ứng từ một số nhân viên văn phòng.

Takayuki Deguchi, 30 tuổi, làm việc tại một công ty tiếp thị vẫn yêu cầu nhân viên mặc vest, cho rằng đây là cách tiếp cận linh hoạt trong thời tiết nắng nóng.

“Tôi nghĩ việc có thể mặc quần đùi để điều chỉnh thân nhiệt là rất hợp lý” , anh nói.

Tuy nhiên, không phải ai cũng đồng tình.

Sachie Koike, 52 tuổi, làm trong lĩnh vực môi giới bất động sản, cho biết bà không phản đối việc nam giới bỏ cà vạt hoặc áo vest vào mùa hè, nhưng mặc quần đùi thì chưa phù hợp với môi trường làm việc.

“Tôi luôn quan niệm quần đùi chỉ dành cho những ngày nghỉ” , bà Koike nói và cho rằng để lộ đôi chân nhiều lông không tạo cảm giác lịch sự nơi công sở.

Theo Cơ quan Khí tượng Nhật Bản, năm 2025 là mùa hè nóng nhất từng được ghi nhận kể từ khi nước này bắt đầu thống kê dữ liệu vào năm 1898.

Nhiệt độ từ 40°C trở lên xuất hiện ngày càng thường xuyên. Tháng 4 năm nay, cơ quan này lần đầu đưa ra thuật ngữ chính thức “ kokusho ” để chỉ những ngày nắng nóng cực đoan trên 40°C.

Các nhà khoa học nhận định biến đổi khí hậu do con người gây ra đang khiến những hiện tượng thời tiết cực đoan xảy ra thường xuyên hơn, kéo dài hơn và nghiêm trọng hơn.

Takuya Ozawa, 38 tuổi, nhân viên của chính quyền Tokyo, cho biết quãng đường từ cơ quan về nhà trở nên dễ chịu hơn nhiều khi được mặc quần đùi thay vì quần dài.

“Mặc quần đùi thực sự dễ chịu và mát mẻ hơn rất nhiều” , anh Ozawa nói.