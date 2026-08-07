Bão Dolphin đang tiến gần khu vực tây nam Nhật Bản với sức gió gần 200 km/h, buộc chính quyền địa phương phát lệnh sơ tán hàng trăm nghìn người và nhiều doanh nghiệp phải tạm dừng hoạt động.

Theo Reuters, ngày 7/8, bão Dolphin di chuyển chậm về phía chuỗi đảo nằm giữa Kyushu và tỉnh Okinawa, mang theo gió mạnh, mưa lớn và sóng cao. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết cơn bão cấp 1 này có sức gió duy trì tối đa 144 km/h, trong khi gió giật có thể lên tới 198 km/h.

Ảnh vệ tinh cho thấy bão Dolphin đang tiến gần khu vực Okinawa, Nhật Bản (Ảnh: Reuters)

Trước diễn biến phức tạp của bão, chính quyền Nhật Bản đã ban hành lệnh sơ tán đối với gần 260.000 cư dân tại hai tỉnh Kagoshima và Okinawa nhằm hạn chế thiệt hại do gió mạnh, mưa lớn và nguy cơ lũ lụt.

Hơn 500 chuyến bay cũng bị hủy trong ngày 7/8 do ảnh hưởng của thời tiết xấu. Hoạt động sản xuất tại nhiều doanh nghiệp lớn bị gián đoạn, trong đó hãng xe Toyota đã tạm dừng hoạt động tại 9 nhà máy ở Nhật Bản.

Cơ quan khí tượng cảnh báo bão Dolphin có khả năng duy trì cường độ khi tiếp cận Okinawa, với nguy cơ gây hư hại các công trình, đặc biệt là những khu vực có nhà cửa và cơ sở hạ tầng yếu. Ngoài ra, một dải mưa hẹp với lượng mưa lớn có thể hình thành, làm gia tăng nguy cơ xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Ảnh hưởng của bão cũng lan rộng tới đảo Kyushu, đặc biệt là tỉnh Kumamoto - nơi vẫn đang khắc phục hậu quả sau trận động đất mạnh 7,1 độ xảy ra hồi cuối tháng 7.

Hiện khoảng 6.700 người dân Kumamoto vẫn phải tạm trú tại các trung tâm sơ tán do nhiều ngôi nhà bị hư hại hoặc sập sau động đất.

Bên cạnh nguy cơ từ bão, nhà chức trách Nhật Bản cũng cảnh báo người dân cần đề phòng nắng nóng. Nhiệt độ tại một số khu vực dự báo có thể lên tới 36 độ C, làm tăng nguy cơ sốc nhiệt, đặc biệt đối với người cao tuổi và những người đang ở khu vực sơ tán.

Người dân tại thị trấn Hikawa, tỉnh Kumamoto, Nhật Bản, dùng tấm bạt nhựa che phủ những mái nhà bị hư hại sau trận động đất ngày 28/7 nhằm giảm thiểu thiệt hại trước khi bão Dolphin đổ bộ (Ảnh: Japan Times)

Bão Dolphin tiếp tục được theo dõi sát sao khi di chuyển qua khu vực phía nam Nhật Bản. Giới chức địa phương khuyến cáo người dân tuân thủ hướng dẫn sơ tán, hạn chế ra ngoài trong thời điểm thời tiết nguy hiểm.

Nguồn: Japan Times, reuters