Nhật Bản, Hàn Quốc, Trung Quốc vừa cùng ghi nhận một kỷ lục mới không mong muốn: Nóng chưa từng thấy

Năm 2025, ba quốc gia Đông Á là Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc đã cùng ghi nhận một kỷ lục không mong muốn: mùa hè nóng nhất trong lịch sử. Dữ liệu từ các cơ quan khí tượng cho thấy nhiệt độ trung bình tại cả ba quốc gia đều vượt qua mọi mốc đã từng được ghi nhận trước đây, đặt ra những lo ngại nghiêm trọng về biến đổi khí hậu và tác động của nó đến đời sống.

Trung Quốc: Nhiệt độ trung bình cao nhất kể từ năm 1961

Theo Cơ quan Khí tượng Trung Quốc (CMA), từ tháng 6 đến tháng 8 năm 2025, nhiệt độ trung bình trên toàn quốc đạt 22,31 độ C , mức cao nhất kể từ khi dữ liệu được ghi lại vào năm 1961.

Thủ đô Bắc Kinh ghi nhận nhiệt độ gần 40 độ C vào tháng 6, khiến giới chức phải đưa ra cảnh báo về các rủi ro sức khỏe liên quan đến nắng nóng. Trong khi đó, Thượng Hải đã trải qua 27 ngày trong tháng 8 có nhiệt độ cao hơn 35 độ C , một kỷ lục kể từ khi bắt đầu ghi chép.

Nguyên nhân chính được xác định là do các hệ thống áp cao mạnh hơn, làm cho bầu trời quang đãng và mặt đất tiếp xúc nhiều hơn với nhiệt từ mặt trời. Mùa hè năm 2024 cũng là một mùa hè nóng kỷ lục ở Trung Quốc, với nhiệt độ trung bình 22,3 độ C, nhưng năm 2025 đã phá vỡ kỷ lục đó.

Nhật Bản: Nắng nóng bất thường, phá vỡ kỷ lục 127 năm

Nhật Bản cũng không tránh khỏi đợt nắng nóng lịch sử này. Cơ quan Khí tượng Nhật Bản (JMA) cho biết nhiệt độ trung bình mùa hè tại nước này cao hơn 2,36 độ C so với mức trung bình của 30 năm (1991-2020), lập kỷ lục mới kể từ khi thống kê bắt đầu vào năm 1898.

123/153 trạm quan trắc ghi nhận nhiệt độ trung bình mùa hè cao kỷ lục. 9.385 trạm tự động ghi nhận "những ngày cực nóng", cũng là một con số kỷ lục.

Thậm chí, thành phố Isesaki còn ghi nhận mức nhiệt lên tới 41,8 độ C vào một ngày trong tháng 8, phá vỡ kỷ lục về ngày nóng nhất từng được ghi nhận tại nước này.

Hàn Quốc: Mùa hè nóng nhất kể từ khi bắt đầu thống kê

Tương tự, Cơ quan Khí tượng Hàn Quốc (KMA) thông báo nhiệt độ trung bình mùa hè tại nước này đã đạt 25,7 độ C , mức cao nhất kể từ khi dữ liệu bắt đầu được thu thập vào năm 1973. Con số này đã vượt qua kỷ lục của mùa hè năm 2024, vốn là 25,6 độ C.

Các kỷ lục nhiệt độ liên tiếp này tại ba quốc gia Đông Bắc Á là một lời cảnh báo rõ ràng về tốc độ của biến đổi khí hậu. Theo Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO), châu Á đang nóng lên với tốc độ nhanh gấp đôi mức trung bình toàn cầu. Tình trạng này không chỉ gây ra nắng nóng kỷ lục mà còn dẫn đến các hiện tượng thời tiết cực đoan khác như lũ lụt và lở đất, vốn đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản ở nhiều khu vực tại Trung Quốc.

