“Thanh tra nghề cá đã yêu cầu thuyền trưởng con tàu dừng lại để kiểm tra, nhưng tàu không chấp hành và bỏ chạy. Do đó, thuyền trưởng đã bị bắt giữ ngay trong ngày”, Cơ quan Nghề cá Nhật Bản cho biết trong thông cáo đưa ra ngày 13/2.

Vụ việc xảy ra ngày 12/2, trong vùng đặc quyền kinh tế của Nhật Bản ở ngoài khơi tỉnh Nagasaki. Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2022 Nhật Bản tịch thu tàu cá Trung Quốc. Trên tàu có tổng cộng 11 người, bao gồm thuyền trưởng 47 tuổi người Trung Quốc.

Việc bắt giữ một thuyền trưởng tàu cá Trung Quốc khác vào năm 2010 trên biển Hoa Đông từng trở thành sự cố ngoại giao lớn giữa hai nước.

Trung Quốc và Nhật Bản vẫn có tranh chấp chủ quyền ở khu vực quần đảo Senkaku/Điếu Ngư.

Quan hệ song phương xấu đi từ cuối năm ngoái, khi Thủ tướng Nhật Bản Takaichi Sanae phát biểu về vấn đề đảo Đài Loan (Trung Quốc).

Nữ thủ tướng 64 tuổi được đánh giá là người có quan điểm cứng rắn với Trung Quốc. Việc bà giành chiến thắng áp đảo trong cuộc bầu cử sớm hôm 8/2 giúp củng cố vững chắc vị thế của bà trong 4 năm tới để định hình chính sách đối nội và đối ngoại. Đầu tuần này, bà Takaichi khẳng định bà “cởi mở với nhiều hình thức đối thoại với Trung Quốc”.

Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao Trung Quốc cho rằng “đối thoại thực chất phải được xây dựng trên sự tôn trọng lẫn nhau”.

“Miệng nói đối thoại nhưng lại hành động đối đầu. Không ai chấp nhận kiểu đối thoại như vậy. Nếu Nhật Bản thực sự muốn phát triển quan hệ chiến lược và cùng có lợi với Trung Quốc (đại lục), thì rất đơn giản và rõ ràng: rút lại những phát biểu sai lầm của bà Takaichi về Đài Loan”, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc Lâm Kiếm phát biểu tại cuộc họp báo thường kỳ ngày 11/2.