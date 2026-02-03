Một chỉ số của Nhật Bản lần đầu 'cán mốc lịch sử' 2,5 triệu: Việt Nam đóng góp nhiều nhất

Tờ Nikkei Asia đưa tin, theo số liệu do Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản công bố hôm 30/1, trong năm 2025 Nhật Bản đã tiếp nhận 2.571.037 lao động nước ngoài, lần đầu tiên vượt mốc 2,5 triệu người kể từ khi bắt đầu thống kê vào năm 2008.

Lực lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản đã tăng 11,7% trong năm 2025, giảm 0,7 điểm phần trăm so với mức tăng của năm trước, nhưng vẫn vượt mức 10% trong năm thứ ba liên tiếp. Dữ liệu năm 2025 được tính đến tháng 10.

Trong giai đoạn đó, người nước ngoài chiếm khoảng 4% tổng số lao động tại Nhật Bản.

Lao động nước ngoài ngày càng chiếm một phần quan trọng trong lực lượng lao động của Nhật Bản, đặc biệt là trong các lĩnh vực sản xuất, điều dưỡng và dịch vụ khách sạn. Ảnh: Nikkei Asia

Xét theo quốc tịch, lao động Việt Nam dẫn đầu với khoảng 600.000 người, chiếm 23,6% tổng số. Tiếp theo là người Trung Quốc với 430.000 người, và người Philippines với 260.000 người.

Số lượng lao động từ Myanmar có tỷ lệ tăng cao nhất, lên tới 42,5%. Indonesia và Sri Lanka cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, lần lượt là 34,6% và 28,9%.

"Ngay cả khi Nhật Bản cạnh tranh với các điểm đến khác như Hàn Quốc và Đài Loan [Trung Quốc] để thu hút nhân tài, một số người lao động vẫn chọn Nhật Bản vì các yếu tố bao gồm sự an toàn nói chung và sức hấp dẫn văn hóa của quốc gia này", Bộ Y tế, Lao động và Phúc lợi Nhật Bản cho biết.

Xét theo ngành nghề, số lượng lao động nước ngoài tại Nhật Bản tăng 25,6% trong lĩnh vực y tế và phúc lợi, bao gồm cả chăm sóc điều dưỡng. Ngành khách sạn và nhà hàng tăng 17,1%, trong khi ngành xây dựng tăng 16,1%. Ngành sản xuất sử dụng nhiều lao động nước ngoài nhất với khoảng 630.000 người.

Chính phủ Nhật Bản sẽ giới thiệu một hệ thống mới dành cho lao động nước ngoài có tên gọi "Chương trình Phát triển Kỹ năng" nhằm thay thế "Chương trình Thực tập Kỹ thuật" hiện hành. Chương trình mới dự kiến bắt đầu từ tháng 4/2027 và sẽ tiếp nhận tối đa 426.200 lao động trong vòng 2 năm.

Quá trình chuyển đổi này nhằm mục đích giúp giải quyết tình trạng thiếu hụt lao động tại Nhật Bản trong 17 lĩnh vực, bao gồm khách sạn, nhà hàng và điều dưỡng. Nhật Bản cũng đang triển khai "Chương trình Lao động có Tay nghề Chuyên môn", thu hút những người lao động có trình độ kỹ năng cao hơn. Kết hợp hai chương trình này, Nhật Bản sẽ cho phép tối đa 1,23 triệu lao động nước ngoài nhập cảnh vào nước này.