Xu thế đảo chiều: Tỷ lệ 'báo động' với Ấn Độ, Trung Quốc - Việt Nam nổi lên như trung tâm cung ứng của Mỹ

Hãng thông tấn ANI (Ấn Độ) ngày 30/1 đưa tin, theo dữ liệu của OTXEA và phân tích của Citi, thị trường Mỹ ghi nhận xu hướng trái ngược trong hoạt động nhập khẩu hàng dệt may từ các nhà cung cấp chính ở châu Á trong tháng 11/2025, phản ánh sự thay đổi trong mô hình tìm nguồn cung ứng giữa bối cảnh điều chỉnh thương mại toàn cầu.

Xuất khẩu hàng dệt may từ Ấn Độ vào Mỹ giảm mạnh hơn 31% trong tháng 11/2025. Ảnh: ANI

ANI trích dẫn báo cáo cho biết, nhập khẩu hàng dệt may từ Ấn Độ vào Mỹ chứng kiến sự sụt giảm mạnh trong tháng 11 năm ngoái, giảm 31,4% so với cùng kỳ năm 2024, đánh dấu một trong những mức giảm hàng tháng mạnh nhất trong số các nhà cung cấp lớn. Sự sụt giảm đáng kể này cho thấy những thách thức mà các nhà xuất khẩu hàng dệt may của Ấn Độ đang phải đối mặt tại thị trường Mỹ.

Ngược lại, nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam vào Mỹ trong tháng 11/2025 lại tăng 12,2% so với cùng kỳ năm 2024, nhấn mạnh tầm quan trọng ngày càng tăng của Việt Nam như một trung tâm cung ứng.

Trong khi đó, nhập khẩu hàng dệt may từ Bangladesh vào Mỹ giảm 14,5% trong cùng kỳ, báo hiệu áp lực đối với các lô hàng từ nhà xuất khẩu Nam Á này.

Trên cơ sở dữ liệu hàng tháng rộng hơn, nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam vào Mỹ liên tục ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ trong suốt năm 2025, với mức tăng trưởng hai chữ số trong một số tháng, bao gồm tháng 4, tháng 5 và tháng 6.

Tuy nhiên, cũng tại thị trường Mỹ, hàng dệt may Trung Quốc tiếp tục chứng kiến sự suy giảm kéo dài, với việc nhập khẩu giảm mạnh trong hầu hết các tháng của năm 2025, bao gồm mức giảm 48,5% trong tháng 11.

Tính lũy kế, trong giai đoạn từ tháng 1 đến tháng 11/2025, nhập khẩu hàng dệt may từ Việt Nam vào Mỹ tăng 12,4%, trong khi nhập khẩu từ Trung Quốc giảm 31%. Theo số liệu, Ấn Độ ghi nhận mức tăng trưởng khiêm tốn 2,3% trong cùng kỳ; trong khi Bangladesh chứng kiến mức tăng trưởng chung là 12,1%, bất chấp sự suy giảm vào tháng 11/2025.