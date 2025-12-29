Nhập khẩu ô tô cuối năm: Xe Trung Quốc bứt tốc mạnh

Theo số liệu của Cục Hải quan, trong tháng 11, Việt Nam nhập khẩu khoảng 18.350 xe ô tô nguyên chiếc với trị giá hơn 455 triệu USD, tăng 12,3% về lượng so với tháng trước và là mức cao nhất kể từ tháng 8. Diễn biến này cho thấy các doanh nghiệp đã chủ động tăng nhập khẩu nhằm chuẩn bị nguồn hàng cho giai đoạn cao điểm tiêu dùng cuối năm và Tết Nguyên đán.

Tính chung 11, Việt Nam đã nhập khẩu khoảng hơn 190.000 xe ô tô nguyên chiếc , với tổng kim ngạch xấp xỉ 4,3 tỷ USD, tăng gần 20% về lượng so với cùng kỳ năm ngoái.

Cơ cấu nhập khẩu tiếp tục cho thấy ô tô dưới 9 chỗ ngồi giữ vai trò chủ đạo. Trong 11 tháng, Việt Nam nhập khoảng 143.000 xe dưới 9 chỗ, chiếm gần 75% tổng lượng ô tô nguyên chiếc. Phân khúc này phản ánh sát nhu cầu thị trường, khi người tiêu dùng vẫn ưu tiên các dòng xe phục vụ đi lại cá nhân và gia đình như SUV, MPV và xe đa dụng cỡ nhỏ.

Ô tô nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc ngày càng tăng mạnh về Việt Nam.

Xét theo thị trường xuất xứ, nguồn cung ô tô nguyên chiếc của Việt Nam tập trung chủ yếu tại ba quốc gia châu Á gồm Indonesia, Thái Lan và Trung Quốc, với tổng lượng xe nhập khẩu từ ba thị trường này chiếm trên 90% cả nước.

Indonesia tiếp tục là thị trường cung cấp nhiều ô tô nguyên chiếc nhất cho Việt Nam. Trong 11 tháng năm nay, lượng xe nhập khẩu từ Indonesia đạt khoảng 72.000 chiếc, tăng khoảng 11% so với cùng kỳ năm ngoái. Xe nhập khẩu từ Indonesia chủ yếu là ô tô dưới 9 chỗ, đặc biệt là các dòng MPV và SUV phổ thông, nhờ lợi thế về quy mô sản xuất, chi phí cạnh tranh và ưu đãi thuế trong khu vực ASEAN.

Thái Lan đứng thứ hai về lượng xe nhập khẩu, với khoảng 62.000 xe, tăng nhẹ hơn 3% so với cùng kỳ năm trước. Mức tăng không lớn cho thấy vai trò của Thái Lan vẫn ổn định, song không còn bứt phá mạnh như giai đoạn trước, trong bối cảnh cạnh tranh gia tăng từ các thị trường khác.

Đáng chú ý nhất là Trung Quốc, thị trường ghi nhận tốc độ tăng trưởng mạnh nhất trong năm nay. Tính đến hết tháng 11, Việt Nam nhập khẩu khoảng 44.000 xe ô tô nguyên chiếc từ thị trường này, tăng mạnh so với mức khoảng 28.000 xe của cùng kỳ năm ngoái, tương đương mức tăng hơn 50%. Không chỉ tăng nhanh về số lượng, xe nhập khẩu từ Trung Quốc còn nổi bật về giá trị kim ngạch, phản ánh sự mở rộng của các dòng xe đa dạng hơn về phân khúc, từ xe du lịch phổ thông, SUV đến các mẫu xe ứng dụng công nghệ mới.

Ngoài ba thị trường chủ lực trên, lượng ô tô nhập khẩu từ Nhật Bản, Hàn Quốc và các nước châu Âu chiếm tỷ trọng nhỏ, chủ yếu là các dòng xe chuyên dụng hoặc xe có giá trị cao, không tạo tác động lớn về mặt số lượng trong tổng thể nhập khẩu.