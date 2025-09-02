Nhập 2 triệu thùng/ngày, quốc gia châu Á 'vui như trẩy hội' vì tiết kiệm được hơn 12 tỷ USD nhờ dầu Nga

Kể từ khi xung đột Nga - Ukraine bùng phát vào tháng 2/2022, Ấn Độ đã nhanh chóng mở rộng nhập khẩu dầu từ Nga với mức giá ưu đãi, giúp quốc gia Nam Á này tiết kiệm được khoảng 12,6 tỷ USD, theo tính toán từ tờ The Indian Express. Tuy nhiên, con số thực tế có thể còn cao hơn nhiều nếu tính đến tác động gián tiếp đối với giá dầu toàn cầu.

Việc Ấn Độ và Trung Quốc tích cực mua dầu Nga đã giúp làm dịu cú sốc cung năng lượng toàn cầu, đặc biệt là trong bối cảnh Mỹ, Anh, EU và Canada đồng loạt áp đặt trừng phạt lên ngành năng lượng Nga. Thay vì để giá dầu Brent tăng vọt lên trên 100 USD/thùng trong thời gian dài, dòng chảy dầu mỏ đã được tái cấu trúc, chuyển hướng mạnh từ phương Tây sang phương Đông, giúp hạ nhiệt thị trường.

Tờ Indian Express nhận định đây có thể là lý do quan trọng khiến New Delhi vẫn giữ vững lập trường trước làn sóng chỉ trích ngày càng mạnh từ Mỹ về vấn đề nhập khẩu dầu Nga.

Từ mức gần như bằng 0 trước năm 2022, dầu Nga hiện chiếm hơn 31% tổng lượng dầu thô nhập khẩu của Ấn Độ trong tháng 7/2025, theo số liệu mới nhất từ các công ty phân tích năng lượng như Vortexa và Kpler. Trong khi đó, Iraq - nhà cung cấp lớn thứ hai, chiếm khoảng 17% và Ả Rập Xê Út xếp thứ ba với hơn 16%. Trung bình, từ đầu năm 2023 đến nay, Ấn Độ nhập khẩu từ 1,7 đến 2 triệu thùng dầu Nga mỗi ngày.﻿

Mới đây, cố vấn cấp cao của Nhà Trắng phụ trách thương mại, Peter Navarro, đã cáo buộc Ấn Độ “trục lợi” từ cuộc xung đột và chỉ trích về việc nhập dầu thô giá rẻ từ Nga rồi tái xuất khẩu dưới dạng sản phẩm tinh chế sang châu Âu và châu Á với giá cao.

Tuy nhiên, chính phủ Ấn Độ đã bác bỏ các cáo buộc này. Bộ trưởng Dầu khí Hardeep Singh Puri khẳng định: “Dầu Nga chưa bao giờ bị trừng phạt giống như dầu của Iran hay Venezuela. Loại hàng hoá này chỉ nằm trong cơ chế trần giá của G7 và EU, có mục đích duy trì dòng chảy cung ứng trong khi hạn chế doanh thu của Moscow.”

Ông Puri cũng nhấn mạnh rằng việc Ấn Độ tuân thủ tất cả các chuẩn mực quốc tế đã giúp thế giới tránh được cú sốc 200 USD/thùng. Đồng thời, ông khẳng định không thể có giải pháp thay thế tức thì cho một quốc gia cung ứng gần 10% sản lượng dầu toàn cầu như Nga.

Tuyên bố này cho thấy rõ lập trường của Ấn Độ đó là lợi ích năng lượng quốc gia là ưu tiên hàng đầu, bất chấp sức ép ngoại giao từ Mỹ. Với vai trò là quốc gia tiêu thụ dầu lớn thứ ba thế giới, New Delhi dường như vẫn quyết tâm giữ vững chiến lược năng lượng linh hoạt và thực dụng giữa bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy biến động.

Tham khảo Oilprice﻿



