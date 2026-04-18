Nhanh gấp 2,5 lần, chính xác hơn gấp 3: NVIDIA tung sản phẩm AI cho siêu máy tính lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới, biến chatbot thành ‘trò trẻ con'

Mai Trang |

Đó chính là Ising, dòng mô hình AI lượng tử mã nguồn mở đầu tiên trên thế giới.

- Ảnh 1.

Hiểu đơn giản, thay vì cạnh tranh với các chatbot trên điện thoại của người dùng, các mô hình như Ising được thiết kế để hoạt động như “hệ điều hành” thế hệ siêu máy tính tiếp theo: bộ xử lý điện tử.

Theo NVIDIA, Ising là bộ mô hình trí tuệ nhân tạo mã nguồn mở phục vụ hai tác vụ then chốt trong điện toán lượng tử: hiệu chỉnh bộ xử lý (QPU) và giải mã sửa lỗi theo thời gian thực.

Bộ mô hình đã được phát hành trên các nền tảng như GitHub, Hugging Face và hệ sinh thái build của NVIDIA đồng thời tích hợp chặt chẽ với nền tảng phần mềm lượng tử CUDA-Q và kết nối NVQLink giữa GPU-QPU.

Trong đó, Ising Calibration là mô hình thị giác ngôn ngữ quy mô 35 tỷ tham số, được huấn luyện để đọc dữ liệu thực nghiệm từ QPU và đề xuất điều chỉnh cần thiết.

NVIDIA cho biết, khi kết hợp với các tác nhân tự động, thời gian hiệu chỉnh có thể rút ngắn từ nhiều ngày xuống chỉ còn vài giờ.

Ngược lại, Ising Decoding gồm hai biến thể mạng nơ-ron tích chập 3D với 0,9 triệu và 1,8 triệu tham số, tối ưu lần lượt cho tốc độ và độ chính xác. Các mô hình này thực hiện bước giải mã sơ bộ trong cơ chế sửa lỗi lượng tử theo mã bề mặt.

Trong các thử nghiệm nội bộ, NVIDIA cho biết Ising Decoding nhanh hơn 2,5 lần, chính xác hơn 3 lần so với pyMatching, công cụ mã nguồn mở phổ biến trong cộng đồng nghiên cứu lượng tử, đồng thời yêu cầu lượng dữ liệu huấn luyện ít hơn tới 10 lần.

Ông Sam Stanwyck, Giám đốc sản phẩm lượng tử tại NVIDIA, cho biết các bộ xử lý lượng tử hiện nay trung bình phát sinh lỗi sau mỗi 1.000 phép toán. Do đó, tốc độ giải mã sẽ có ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng duy trì ổn định của qubit logic.

Với khả năng tăng thời gian xử lý 2,5 lần sẽ giúp nâng cao giới hạn số lượng phép toán mà hệ thống có thể thực hiện trước khi xảy ra lỗi nghiêm trọng.

Theo đánh giá từ trang Tomshardware, sự kiên ra mắt Ising đánh dấu bước tiến tiếp theo của NVIDIA trong kế hoạch mở rộng ảnh hưởng sang lĩnh vực điện toán lượng tử, dù không trực tiếp sản xuất phần cứng QPU.

Hãng công nghệ hãng đầu thế giới hiện tập trung xây dựng lớp AI điều khiển và tối ưu hóa, yếu tố được xem là chìa khóa để đưa công nghệ lượng tử tiến gần hơn tới ứng dụng thực tế.

Theo Timesofindia, sự khác biệt của Ising so với các chatbot AI như ChatGPT hay Claude chính là nằm ở việc AI thực sự làm được gì với dữ liệu mà nó nhận được. Trong khi ChatGPT dự đoán nội dung tiếp theo trong một câu, Ising dự đoán và sửa lỗi trong bộ xử lý lượng tử.

Trong khi chatbot có thể mất vài giây để suy nghĩ, Ising được xây dựng để “xử lý thời gian thực” nhằm tránh làm sập máy tính lượng tử với tốc độ xử lý và hiệu năng xử lý gấp vài lần.

Theo Timesofindia, Tomshardware

