Phát hiện "tỷ phú Elon Musk" nhắn tin, ngỏ ý hỗ trợ tiền đến rất nhiều người: Ai nhận được hãy chú ý

Trong thế giới công nghệ, cái tên Elon Musk luôn đi kèm với những đột phá và cả những tranh cãi không hồi kết. Theo Techradar, lợi dụng sức ảnh hưởng khổng lồ của vị tỷ phú này, các nhóm tội phạm mạng đã dựng lên một kịch bản hoàn hảo: Elon Musk tuyên bố hỗ trợ hoàn thuế lên đến 5.000 USD cho người dân. Chiêu trò này đánh trực tiếp vào tâm lý muốn nhận được các khoản hỗ trợ tài chính. Tuy nhiên, đằng sau lời hứa hẹn hấp dẫn đó là một hệ thống lừa đảo đa tầng, kết hợp giữa kỹ thuật thao túng tâm lý và công nghệ giả mạo tiên tiến.

Thực tế, không có bất kỳ chương trình hoàn thuế nào từ Tesla, SpaceX hay cá nhân Elon Musk. Tất cả chỉ là một "màn kịch" được dàn dựng công phu để đánh cắp thông tin cá nhân và tài sản của những người nhẹ dạ.

Deepfake và sức mạnh của sự giả mạo

Điểm khác biệt khiến chiến dịch này trở nên nguy hiểm hơn bao giờ hết chính là việc sử dụng công nghệ Deepfake để tạo ra các video giả mạo Elon Musk với độ chân thực kinh ngạc. Những đoạn video này thường xuất hiện trên các nền tảng mạng xã hội như YouTube, X (Twitter) hoặc Facebook, trong đó "Elon Musk ảo" nói trực tiếp về chương trình hỗ trợ.

Âm thanh, cử chỉ và khẩu hình được AI xử lý mượt mà đến mức người dùng phổ thông rất khó phân biệt thật giả. Đi kèm với video là các đường link dẫn đến những trang web "ma". Tại đây, nạn nhân được yêu cầu cung cấp các thông tin nhạy cảm như: số An sinh xã hội hoặc mã số thuế cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng để "nhận tiền hoàn", thông tin đăng nhập các ví điện tử hoặc tài khoản mạng xã hội.

Các chuyên gia tại Bitdefender nhấn mạnh rằng, việc kết hợp giữa một nhân vật có tầm ảnh hưởng lớn và công nghệ AI khiến tỷ lệ nạn nhân sập bẫy tăng cao rõ rệt so với các hình thức lừa đảo bằng văn bản truyền thống.

“Sử dụng thông tin này, tin tặc sẽ có khả năng thực hiện các cuộc tấn công đánh cắp danh tính và lừa đảo qua mạng tinh vi hơn nhiều so với thông tin bị đánh cắp từ biểu mẫu lừa đảo thông tin đăng nhập,” các nhà nghiên cứu cho biết. “Tin tặc cũng có thể đánh cắp tiền trực tiếp từ tài khoản ngân hàng của nạn nhân nhờ có quyền truy cập vào số tài khoản và mã định tuyến.”

Nhận diện "gót chân Achilles" của những kẻ lừa đảo

Dù tinh vi đến đâu, các chiến dịch lừa đảo luôn để lại những dấu vết đặc trưng mà nếu tỉnh táo, chúng ta hoàn toàn có thể nhận ra. Dấu hiệu nhận biết đầu tiên chính là sự thúc ép về thời gian và yêu cầu tính bảo mật vô lý.

Thông thường, các trang web lừa đảo sẽ hiển thị đồng hồ đếm ngược hoặc thông báo "số lượng có hạn" để ép nạn nhân phải hành động nhanh mà không kịp suy nghĩ. Ngoài ra, hãy chú ý đến tên miền (URL). Các trang web chính thống luôn có cấu trúc rõ ràng, trong khi trang web lừa đảo thường dùng các ký tự lạ hoặc sai lỗi chính tả nhỏ.

Một đặc điểm quan trọng khác là phương thức liên lạc. Các cơ quan thuế hoặc các tập đoàn lớn không bao giờ yêu cầu thông tin cá nhân nhạy cảm qua tin nhắn mạng xã hội hoặc các trang web trung gian không xác định. Nếu bạn được yêu cầu chuyển một khoản "phí xử lý" nhỏ để nhận lại 5.000 USD, đó chắc chắn là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Lá chắn bảo vệ

Để không trở thành nạn nhân của những kịch bản tương tự, người dùng cần trang bị một tư duy phản biện sắc bén. Trước khi nhấp vào bất kỳ đường link nào hứa hẹn lợi ích tài chính lớn, hãy thực hiện quy tắc "dừng lại và kiểm chứng".

Việc sử dụng các công cụ bảo mật đa lớp và xác thực hai yếu tố (2FA) là yêu cầu bắt buộc để bảo vệ tài khoản cá nhân. Đồng thời, hãy luôn cập nhật thông tin từ các nguồn tin chính thống và báo chí uy tín để nắm bắt các thủ đoạn lừa đảo mới nhất.

Kết luận lại, sự phát triển của AI là con dao hai lưỡi. Trong khi các tỷ phú công nghệ như Elon Musk đang thúc đẩy ranh giới của khoa học, thì tội phạm mạng cũng đang sử dụng chính những công nghệ đó để trục lợi. Sự cảnh giác và kiến thức số chính là vũ khí duy nhất giúp người dùng an toàn trên không gian mạng đầy rẫy cạm bẫy hiện nay.