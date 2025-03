"Nhân viên casino" tiết lộ cách đặt cược thắng 100%: Người phụ nữ ở Nghệ An tin tưởng chuyển khoản nhiều lần, sau 3 ngày số tiền lên đến 1 tỷ đồng

Công an tỉnh Nghệ An cho biết, một phụ nữ ở Nghệ An kết bạn với một người đàn ông tự nhận đang làm việc ở casino ở Singapore thông qua mạng xã hội. Sau thời gian trò chuyện với nhau, người phụ nữ bị dẫn dụ đặt cược với cam kết “đặt cược là thắng”. Kết cục, chỉ trong 3 ngày, người phụ nữ này mất trắng 1 tỷ đồng.

Cụ thể, theo trình báo của chị T. (trú tỉnh Nghệ An), cách đây một thời gian, chị T. nhận được lời mời kết bạn từ một tài khoản có tên “Tuấn Hùng”. Ban đầu chị T. cũng nghi ngại khi thấy người lạ kết bạn, tuy nhiên khi xem qua các bài đăng trên tài khoản Facebook của người đàn ông này, chị T. cảm nhận đây là một người sống khá tình cảm và trách nhiệm nên đồng ý làm quen. Cũng từ đó, Hùng bắt đầu nhắn tin trò chuyện với mức độ hỏi han, chừng mực. Chị T. cũng chỉ xem như một người bạn xã giao trên mạng.

Quá trình trò chuyện, người đàn ông này giới thiệu đang làm công việc liên quan đến kỹ thuật cho một casino (sòng bạc) ở Singapore. Tiếp đó, Hùng bày tỏ mong muốn được xác định mối quan hệ tình cảm lâu bền và hứa hẹn sắp xếp về Việt Nam để gặp gỡ gia đình chị T. Sau thời gian trò chuyện, Hùng tiết lộ với chị T. việc phát hiện hệ thống cá cược trực tuyến của casino có “lỗ hổng” lớn, nếu tham gia cá cược vào khung giờ nhất định đảm bảo chắc chắn thắng. Để dẫn nạn nhân vào sự tò mò, Hùng rỉ tai rằng đây là bí mật, không được tiết lộ với ai. Cũng theo lời Tuấn Hùng, do là người của casino nên trong giờ làm việc không được sử dụng điện thoại hay các ứng dụng ngân hàng. Bởi vậy, người đàn ông này không thể đặt cược được mà ngỏ ý nhờ chị T. đặt cược giúp mình, khoản cá cược thắng sẽ được chia tỷ lệ 50-50. Với cam kết "cứ đặt cược là chắc chắn thắng", chị T. tin lời người đàn ông này và đồng ý thực hiện.

Tuấn Hùng hướng dẫn chị T. lập tài khoản, nạp tiền vào hệ thống và thực hiện các vụ cá cược. Ban đầu, chị T. chỉ dám thực hiện các khoản cá cược nhỏ để thăm dò tuy nhiên cứ lần nào đặt cược cũng thắng. Bởi vậy, chị T. hoàn toàn tin tưởng và tăng dần số tiền đặt cược lên. Tuy nhiên, khi số tiền đặt cược lên tới hàng trăm triệu đồng thì chị T. liên tục nhận được thông báo hệ thống bị lỗi, yêu cầu nộp thêm phí hoặc thuế để "giải phóng tài khoản". Càng nộp tiền, hệ thống lại yêu cầu nộp thêm, số tiền lần sau luôn cao hơn khoản nộp trước đó. Chị T. nghi ngờ hỏi Hùng thì người này trả lời sẽ kiểm tra và báo lại nhưng sau đó, tài khoản Facebook cũng biến mất. Lúc này chị T. mới phát hiện bản thân đã rơi vào bẫy của kẻ lừa đảo. Người phụ nữ này mất trắng số tiền 1 tỷ đồng.

Công an tỉnh Nghệ An khuyến cáo người dân không nên tin vào các lời mời đầu tư, cá cược "chắc thắng" trên mạng xã hội; không chuyển tiền vào các tài khoản lạ. Đồng thời, đối với mọi giao dịch liên quan đến tiền bạc, người dân cần thận trọng, tránh bị kẻ xấu lợi dụng.