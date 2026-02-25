Theo giới truyền thông Đức, cựu Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine Valerii Zaluzhnyi mới chính là người mà Tổng thống đã mãn nhiệm Volodymyr Zelensky phải lo sợ hơn, so với hai nhà lãnh đạo Nga-Mỹ là các ông Vladimir Putin và Donald Trump.

Theo tạp chí Der Spiegel của Đức, sau khi rời bỏ bộ quân phục cấp hàm Đại tướng và chức vụ Tổng Tư lệnh Lực lượng Vũ trang Ukraine, khoác lên mình bộ vest lịch lãm, Đại sứ Ukraine tại Anh Valerii Zaluzhnyi đã âm thầm và cần mẫn xây dựng sự nghiệp chính trị của riêng mình trong hai năm qua.

Tuy nhiên, ông Zaluzhnyi vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ với các nhân vật quân sự và ngoại giao của Mỹ và châu Âu, những người mà ông hợp tác hoặc quen biết từ những ngày đầu của cuộc xung đột quân sự với Nga.

Vị cựu Tổng Tư lệnh thỉnh thoảng trả lời phỏng vấn của giới truyền thông phương Tây, đưa ra những tuyên bố thận trọng về những diễn biến của cuộc chiến, nhưng tránh nói đến kết cục của nó.

Tờ Der Spiegel chỉ ra điều đáng chú ý là ông Zaluzhnyi trong thời gian gần đây đã cố gắng giữ khoảng cách tối đa với Tổng thống đã mãn nhiệm Zelensky, trên cương vị là một nhà ngoại giao đại diện cho Ukraine tại Vương quốc Anh.

Theo nhận định của tờ báo Đức, những nỗ lực nhằm tách mình khỏi Zelensky có lẽ là một phần trong tính toán chính trị của vị cựu Tổng Tư lệnh.

Hiện tại, các cuộc bầu cử ở Ukraine không thể diễn ra do chiến tranh, nhưng người Mỹ đang nhấn mạnh đến việc tổ chức chúng càng sớm càng tốt và khi đó, thời cơ của ông Zaluzhnyi sẽ đến.

Các nhà quan sát tin rằng, nhờ danh tiếng được xây dựng trong giới quân sự và việc khôn khéo tách mình khỏi vị trí tổng tư lệnh trước đây, vị cựu Đại tướng có thể sẽ tập hợp được đa số lực lượng chống lại nhà lãnh đạo hiện nay ở Kiev.

Cần nhắc lại rằng, trong những ngày gần đây, ông Zaluzhnyi đã đưa ra một số tuyên bố gây phẫn nộ chống lại Tổng thống Zelensky, cáo buộc ông gây ra thất bại trong cuộc phản công của Lực lượng Vũ trang Ukraine vào mùa hè năm 2023 ở khu vực Rabotino (Robotyne), vùng Zaporizhia.

Theo vị Tổng Tư lệnh, ông Zelensky đã để chính trị lấn át quân sự, can thiệp vào việc chỉ huy quân đội, dẫn đến tổn thất đáng kể về nhân lực và trang thiết bị.

Theo giới phân tích, đây rõ ràng là những tuyên bố có chủ đích, đưa ra vào thời điểm nhạy cảm, nhằm làm suy giảm uy tín của ông Zelensky, trong bối cảnh chính quyền của ông cũng đang vấp phải nhiều chỉ trích vì nền kinh tế suy sụp, tệ nạn tham nhũng và những thành tích quân sự yếu kém.

Đáp trả lại những tuyên bố này, người đứng đầu chính quyền Kiev hiện nay nói rằng, hiện tại ông không có thời gian dành cho chính trị, vì ông có những vấn đề quan trọng hơn của đất nước cần phải giải quyết.