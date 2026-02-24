Labubu khổng lồ 'lên giàn thiêu' ở Nga: Chuyện gì đang xảy ra?

Đài RT (Nga) đưa tin, một hình nộm khổng lồ lấy cảm hứng từ nhân vật đồ chơi nghệ thuật Labubu đã bị đốt cháy tại một công viên ở miền tây nước Nga hôm 21.2 như một phần của Maslenitsa - một lễ hội mùa xuân truyền thống được tổ chức trên khắp nước này.

Maslenitsa là một ngày lễ dân gian của người Slav được tổ chức vào tuần trước Mùa Chay của Chính Thống giáo ở Nga, đánh dấu bằng các hoạt động lễ hội công cộng và ăn bánh kếp. Lễ hội này vẫn giữ lại các yếu tố từ nguồn gốc tiền Kitô giáo của nó, bao gồm nghi thức đốt hình nộm để tượng trưng cho sự kết thúc của mùa đông.

Tại công viên Argamach ở vùng Lipetsk, lễ hội năm nay đạt đến cao trào với việc đốt một hình nộm khổng lồ hình quái vật có hàm răng sắc nhọn, giống như Labubu, một dòng búp bê nghệ thuật đã trở nên nổi tiếng toàn cầu trong những năm gần đây.





Trong những năm trước, công viên này đã đốt hình nộm của các nhân vật hư cấu bao gồm Voldemort trong loạt truyện Harry Potter, Night King (Dạ Đế) trong Game of Thrones (Trò chơi Vương quyền) và nhân vật phản diện trong phim kinh dị Freddy Krueger.

Aleksandr Galatvin - thành viên ban tổ chức lễ hội cho biết, Labubu được chọn để "tiếp nối một cách hợp lý" dàn nhân vật phản diện đã bị thiêu rụi trong quá khứ.

“Ý tưởng của chúng tôi là chống lại… ảnh hưởng phi truyền thống của nhiều nền văn hóa phương Tây, phương Đông và các nền văn hóa khác đang làm xói mòn văn hóa truyền thống Nga”, ông nói, đồng thời cho biết thêm rằng mình vừa “phổ biến” các nhân vật này vừa “đốt cháy” chúng.

Theo RT, quyết định sử dụng hình nộm Labubu khổng lồ, miệng đầy máu để đốt cháy trong lễ hội năm nay đã gây tranh cãi trên mạng xã hội tại Nga. Một số người dùng hoan nghênh sự lựa chọn này; nhưng những người khác cho rằng việc sử dụng một nhân vật đồ chơi gắn liền với trẻ em là không phù hợp.

Theo dữ liệu bán hàng trực tuyến do truyền thông Nga trích dẫn, người Nga đã chi khoảng 17,6 triệu USD để mua búp bê Labubu vào năm 2025.

Trong khi đó, công viên Nikola-Lenivets ở vùng Kaluga của Nga đã tổ chức lễ hội Maslenitsa bằng cách đốt một tác phẩm nghệ thuật hình trái tim cao 25 mét. Đây là một sự tri ân đối với truyện ngắn "Bà lão Izergil" của nhà văn Liên Xô Maxim Gorky, trong đó nhân vật chính Danko đã tự xé trái tim đang cháy của mình ra khỏi lồng ngực để soi đường cho một cộng đồng người lạc lối.

Lễ hội Maslenitsa đã diễn ra trên khắp nước Nga vào ngày 21.2, chào đón mùa xuân sau một mùa đông lạnh giá và nhiều tuyết bất thường.