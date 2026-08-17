Nhân tình năm xưa phá nát hôn nhân của tôi, giờ lại tìm đến rủ tôi đi phá đám cưới, nghe lý do tôi chỉ thấy nực cười

Tôi không thể tin nổi những gì cô ta nói.

Tôi và chồng cũ đã ly hôn được vài năm, sau một cuộc hôn nhân mà đến giờ nghĩ lại, tôi vẫn thấy mình may mắn vì đã đủ tỉnh táo để bước ra sớm. Sau khi ly hôn, tôi gần như cắt đứt hoàn toàn với anh ta. Không hỏi han, không theo dõi, cũng chẳng quan tâm anh ta sống thế nào. Tôi chỉ nghe loáng thoáng rằng anh ta đã lấy vợ lần 2, rồi cuộc hôn nhân ấy cũng chẳng kéo dài được bao lâu.

Người vợ lần 2 tên Hậu. Cái tên ấy với tôi không xa lạ. Ngày trước, Hậu chính là nhân tình của chồng tôi. Tôi từng phát hiện những tin nhắn tình cảm giữa hai người. Ban đầu chồng còn chối, nhưng sau đó mọi chuyện rõ ràng đến mức chẳng thể phủ nhận. Hậu khi ấy biết anh đã có vợ nhưng vẫn qua lại. Chính chuyện đó là giọt nước tràn ly khiến tôi quyết định ly hôn.

Vậy mà tuần trước, tôi bất ngờ nhận được điện thoại của Hậu.

Hậu nói chồng cũ của tôi sắp cưới vợ lần 3. Điều khiến tôi bất ngờ hơn là Hậu muốn rủ tôi cùng cô ta đến phá đám cưới.

Nghe xong, tôi phải mất vài giây mới hiểu nổi. Người phụ nữ từng là nguyên nhân khiến tôi tan vỡ gia đình, giờ lại tìm đến tôi để rủ tôi đi đánh ghen cùng mình.

Hậu kể rằng sau khi kết hôn với chồng cũ của tôi, cô ta mới biết anh ta không phải người như mình tưởng. Hai người thường xuyên cãi nhau, rồi cũng đường ai nấy đi vì anh ta có người mới. Hậu vẫn còn ấm ức nên khi biết anh ta chuẩn bị cưới người mới, cô ta muốn đến làm cho ra lẽ.

Ảnh minh họa

Cô ta còn cho rằng tôi là vợ cũ nên chắc chắn cũng tức tối, nếu cùng nhau xuất hiện thì sẽ khiến đám cưới náo loạn.

Tôi nghe mà vừa buồn cười vừa thấy khó hiểu. Tôi nói thẳng rằng tôi không có nhu cầu tham gia. Chuyện giữa cô ta và anh ta là chuyện của hai người. Tôi đã ly hôn rồi, những gì cần đau khổ, cần tức giận, tôi cũng đã trải qua hết. Bây giờ tôi chẳng còn lý do gì để xuất hiện trong đám cưới của người cũ nữa.

Hậu có vẻ không hài lòng, còn trách tôi vô tình, bảo rằng nếu là cô ta thì nhất định sẽ không để người đàn ông đó dễ dàng lấy vợ lần nữa.

Ngày trước, nếu Hậu không chen vào cuộc hôn nhân của tôi, có lẽ mọi chuyện đã khác. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ đến chuyện trả thù cô ta. Bởi sau tất cả, tôi hiểu rằng một người đàn ông có thể phản bội vợ thì lỗi không chỉ nằm ở người thứ ba.

Tôi không muốn đời mình tiếp tục xoay quanh những người đã từng khiến mình tổn thương. Hậu có thể muốn phá đám cưới của chồng cũ, nhưng tôi thì không.

Tôi chỉ thấy nực cười khi người từng khiến tôi mất chồng, giờ lại tìm đến tôi để cùng đánh ghen chính người đàn ông ấy. Có lẽ đó cũng là quả báo mà Hậu phải gánh, còn tôi, cách trả thù tốt nhất là phớt lờ người cũ, lặng lẽ sống cuộc đời bình yên của mình.