HOUSE N HOME HÀNH TRÌNH BẤT TẬN SOHA SPECIAL
Hotline: 0943 113 999 Tìm kiếm
Mới nhất Hạnh phúc ESG Thời sự Kinh doanh Bất động sản 40 Plus Quốc tế Thể thao Nhịp sống mới Giải trí Pháp luật Sống khỏe Xe Công nghệ Đời sống
Nhóm chủ đề
House n Home
Soha Special
Tự hào Việt Nam
Hành trình bất tận
Dạy con nên người
Bài học cuộc sống
Bình luận bóng đá

Người đàn ông sát hại vợ cũ rồi tự tử ở Phú Thọ: Danh tính nạn nhân

Lam Giang (Tổng hợp)
|

Vụ việc xảy ra ở một chung cư sinh viên tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Tối 16/8, mạng xã hội xôn xao thông tin về vụ án mạng xảy ra tại Phú Thọ khiến 2 người tử vong. Theo chia sẻ, một người phụ nữ đã bị chồng cũ sát hại. Sau khi xuống tay với vợ cũ, gã đàn ông đã tự tử.

Theo thông tin trên báo Tuổi Trẻ, một lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết Công an tỉnh đang điều tra nguyên nhân vụ án mạng xảy ra ở một chung cư sinh viên tại phường Nông Trang, tỉnh Phú Thọ.

Người đàn ông sát hại vợ cũ rồi tự tử ở Phú Thọ: Danh tính nạn nhân - Ảnh 1.

Công an tỉnh Phú Thọ đang vào cuộc điều tra vụ án mạng. (Ảnh: Phú Thọ 24h)

Vị này xác nhận, vào ngày 16/8, chị B.T.H.N. (cán bộ Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ) đã bị chồng cũ ra tay sát hại tại một phòng ở chung cư sinh viên. Sau đó, người chồng cũng tự tử. Vụ việc khiến 2 người tử vong tại chỗ.

Vị lãnh đạo Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ cho biết thêm, sự việc của chị N. bước đầu xác định là do mâu thuẫn với chồng cũ, không liên quan đến công việc. Sau khi xảy ra vụ việc, cơ quan công an đã lập tức vào cuộc điều tra. Hiện đơn vị đang chờ báo cáo của Công an tỉnh. Văn phòng Tỉnh ủy Phú Thọ cũng đang phối hợp cùng gia đình lo hậu sự cho chị N. 

Tags

án mạng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha

Video Shorts

Theo dõi thêm trên Xem tất cả
Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

Giây phút công an thi hành lệnh bắt tạm giam Hồ Viết Hợi 43 tuổi

00:56
4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

4 tổ công tác đồng loạt khám xét, bắt giữ 'bà trùm' Đặng Thị Kim Chi SN 1988 và nhiều 'chân rết'

01:29
Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

Danh tính gã đàn ông vừa bị bắt vì làm điều mờ ám ở quán Hiền Coffee lúc 3h sáng

01:01
Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

Kiều Ngọc Anh SN 1999 vì sao bị tuyên án tử hình?

00:55
Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Honda City 2026 lộ diện trong nhà máy ở Việt Nam: Nâng cấp loạt trang bị để cạnh tranh Toyota Vios

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

Mẫu xe máy điện mới tinh sắp bán tại Việt Nam: Pin LFP, chạy 150km/sạc

01:52
Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

Honda ra mắt "vua xe ga" thế hệ mới: Máy 157 cc, có ABS và HSTC

01:30
Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

Danh tính gã đàn ông bị tạm giữ hình sự vì lái xe máy truy đuổi, đạp ngã chồng cũ của bạn gái xuống đường

00:47
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại