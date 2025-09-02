Nhận tin mật rồi đột kích xưởng sản xuất quy mô lớn: Công an triệt phá đường dây sản xuất bơ giả, tịch thu hơn 20 tấn sản phẩm kém chất lượng

Cục Kiểm soát Thực phẩm và Dược phẩm Gujarat Ấn Độ (FDCA) vừa triển khai chiến dịch quy mô lớn nhằm ngăn chặn tình trạng làm giả bơ ghee (bơ trong), một nguyên liệu phổ biến trong ẩm thực Ấn Độ. Chỉ riêng trong tháng 8, lực lượng chức năng đã thu giữ hơn 12 tấn bơ ghee nghi ngờ kém chất lượng, với tổng giá trị ước tính lên tới 81 lakh rupee (tương đương 2,4 tỷ đồng), trong các cuộc đột kích tại nhiều quận trên toàn bang.

Theo ông H.G. Koshia, Ủy viên FDCA, các cuộc kiểm tra nhắm vào các cơ sở sản xuất sữa bị nghi ngờ sử dụng dầu cọ và chất béo thực vật giá rẻ để thay thế thành phần sữa truyền thống. “Kết quả kiểm nghiệm cho thấy một số mẫu từ các cơ sở lớn không đạt chất lượng, buộc chúng tôi phải tiến hành hành động pháp lý ngay lập tức,” ông Koshia cho biết.

Một trong những vụ việc lớn nhất được ghi nhận tại Surat, nơi một trang trại bò sữa bị tịch thu tới 10 tấn bơ ghee, trị giá khoảng 65 lakh rupee, tức gần 2 tỷ đồng, sau khi ba mẫu sản phẩm đều không đạt tiêu chuẩn. Ở một cơ sở khác, gần 11 tấn bơ ghee, trị giá 10 lakh rupee (gần 300 triệu đồng), đã bị tiêu hủy do toàn bộ mẫu kiểm tra đều không đạt yêu cầu. Ngoài ra, một lô hàng khác với khối lượng 448kg, trị giá 2,75 lakh rupee, cũng bị xác định kém chất lượng.

Tại quận Banaskantha, chính quyền địa phương đã phát hiện và thu giữ thêm 824kg bơ ghee đáng ngờ, trị giá 5,6 lakh rupee. Song song đó, các cuộc đột kích cũng phơi bày những thủ đoạn đằng sau hoạt động làm giả, trong đó nhiều công ty bị phát hiện tích trữ dầu cọ để pha trộn sản phẩm. Cụ thể, một doanh nghiệp buộc phải tiêu hủy 5 tấn dầu cọ trị giá 7,48 lakh rupee được dùng để chế biến ghee giả, trong khi một công ty khác bị tịch thu 11 tấn dầu cọ RBD trị giá 16 lakh rupee (gần 500 triệu đồng).

Những vụ việc khác cũng ghi nhận việc tịch thu 2,7 tấn dầu cọ và vanaspati cùng 208kg chất béo thực vật. Tổng cộng, các sản phẩm pha trộn bị thu giữ trong đợt này có giá trị khoảng 1,8 crore rupee (5,3 tỷ đồng).

Không chỉ tập trung vào bơ ghee, FDCA còn mở rộng phạm vi kiểm tra sang nhiều loại thực phẩm khác. Trong thời gian diễn ra lễ hội Shravan – giai đoạn tiêu thụ mạnh các sản phẩm chay – cơ quan chức năng đã lấy 774 mẫu từ 468 doanh nghiệp để giám sát chất lượng thực phẩm.

Ông Koshia nhấn mạnh rằng chiến dịch lần này mang tính cảnh báo, đồng thời khẳng định các đợt kiểm tra quy mô lớn sẽ tiếp tục được triển khai trong mùa lễ hội sắp tới. “Mục tiêu của chúng tôi là gửi đi thông điệp rõ ràng tới các nhà sản xuất rằng họ không thể đánh đổi tính toàn vẹn của thực phẩm vì lợi nhuận. Người tiêu dùng cần được bảo vệ khỏi những rủi ro sức khỏe do bơ ghee pha trộn gây ra,” ông nói với Times of India.

Chiến dịch của FDCA được dư luận đánh giá là động thái mạnh tay, khi bơ ghee vốn là mặt hàng thiết yếu trong đời sống hằng ngày và thường xuyên được sử dụng trong nấu nướng, tôn giáo cũng như các dịp lễ hội. Với nhu cầu tiêu thụ khổng lồ, việc pha trộn nguyên liệu rẻ tiền để thu lợi bất chính không chỉ gây thiệt hại kinh tế mà còn tiềm ẩn nhiều nguy cơ đối với sức khỏe cộng đồng.