Nhận tin mật rồi đột kích một ngôi nhà, công an triệt phá đường dây sản xuất sữa giả từ hóa chất tại Ấn Độ, tịch thu hơn 200 lít dung dịch chuẩn bị đưa ra thị trường

Lực lượng chức năng huyện Sabarkantha (Ấn Độ) vừa triệt phá một hoạt động sản xuất sữa giả hoạt động ngay trong khu dân cư tại làng Singa, huyện Idar. Sau khi nhận được tin báo về nguồn sữa kém chất lượng xuất hiện trên thị trường, Đội Đặc nhiệm Sabarkantha (SOG) đã nhanh chóng triển khai lực lượng đột kích hiện trường.

Tại ngôi nhà được xác định là nơi sản xuất, cảnh sát thu giữ hơn 200 lít sữa giả đang chuẩn bị đưa ra thị trường. Số sữa này được cho là đã được tiêu thụ tại các chợ sữa địa phương trước khi bị phát hiện. Khi đột kích, lực lượng chức năng không tìm thấy bất kỳ ai trong nhà, tuy nhiên đã thu giữ toàn bộ nguyên liệu phục vụ sản xuất.

Theo điều tra ban đầu, cơ sở này do một người đàn ông tên Ashwin Sharma điều hành. Các sĩ quan đã phát hiện nhiều loại nguyên liệu nghi dùng để pha chế sữa giả, bao gồm bột whey, dầu đậu nành và một số chất gây ô nhiễm khác. Tổng cộng 198 lít sữa giả đã được tiêu hủy ngay sau khi kiểm tra.

Cảnh sát cho biết các mẫu sữa bị thu giữ đã được gửi tới Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm (FDA) để phân tích, nhằm xác định chính xác các thành phần được sử dụng trong quá trình sản xuất.

Ông A.K. Patel, Trưởng phòng Cảnh sát Đặc nhiệm (DSP), cho biết đội tuần tra đã nhận được thông tin khi đang làm nhiệm vụ gần đồn Jadar, sau đó lập tức tổ chức kiểm tra và thu giữ chứng cứ tại hiện trường. Các bước xử lý tiếp theo sẽ được tiến hành sau khi có kết quả xét nghiệm chính thức.

Vụ việc gây chấn động toàn bộ khu vực khi người dân biết rằng khoảng 700 lít sữa được phân phối hằng ngày đến làng Singa và các khu vực lân cận có thể đã bị làm giả. Người dân bày tỏ sự phẫn nộ và lo sợ, bởi sữa là mặt hàng thiết yếu đối với trẻ em, người cao tuổi và các hộ gia đình trong vùng.

Khi phóng viên ETV Bharat có mặt tại hiện trường, nhiều người dân không khỏi bàng hoàng khi biết hoạt động sản xuất sữa giả đã diễn ra âm thầm ngay trong một ngôi nhà dân suốt thời gian dài. Họ yêu cầu lực lượng chức năng xử lý nghiêm minh để bảo vệ sức khỏe cộng đồng.

Ông Kachrabhai Patel, lãnh đạo Liên minh Nông dân, cho biết Ashwin Sharma “đã nằm trong tầm ngắm của dân làng từ lâu”. Theo ông, bị cáo được cho là đã cung cấp sữa cho nhiều nhóm khác nhau trong khoảng 15 năm qua, làm dấy lên lo ngại rằng việc tiêu thụ sữa giả có thể đã diễn ra trên diện rộng trong thời gian rất dài.

Hiện cảnh sát đang tiếp tục truy tìm nghi phạm và mở rộng điều tra để xác định toàn bộ mạng lưới tiêu thụ liên quan đến hoạt động sản xuất sữa giả này.