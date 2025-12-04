Hãng hàng không mới nhất Việt Nam chính thức được cấp phép khai thác quốc tế, đón nhiều tàu bay "khủng"

Ngày 25/11/2025 đã trở thành một cột mốc đối với Sun PhuQuoc Airways (SPA) khi Cục Hàng không Việt Nam chính thức cấp Giấy chứng nhận Người khai thác tàu bay (AOC) mở rộng vùng khai thác quốc tế, cho phép hãng tiến hành bay thương mại tới các thị trường quốc tế trong khu vực châu Á - Trung Đông (MID/ASIA).

Sự kiện này là kết quả của quá trình đánh giá nghiêm ngặt, khẳng định Sun PhuQuoc Airways đã đáp ứng các tiêu chuẩn an toàn cao nhất và sẵn sàng cho bước chuyển mình quan trọng từ nhà khai thác nội địa sang một hãng hàng không có năng lực khai thác quốc tế. Việc mở rộng vùng khai thác này không chỉ đánh dấu sự trưởng thành của hãng mà còn mở ra cơ hội tiếp cận các thị trường du lịch tăng trưởng nhanh trong khu vực.

Sun PhuQuoc Airways được cấp chứng chỉ AOC mở rộng quốc tế, bổ sung tàu bay mới vào khai thác, triển khai mạng lưới đại lý tại Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc).

Cụ thể hóa năng lực mới, Sun PhuQuoc Airways sẽ bắt đầu triển khai các đường bay quốc tế đầu tiên từ tháng 3/2026. Theo kế hoạch, hai chặng bay tiên phong sẽ là Seoul – Phú Quốc và Đài Bắc – Phú Quốc. Tiếp đó, hãng sẽ tiếp tục mở thêm các đường bay mới như Busan – Phú Quốc vào tháng 9/2026 và Cao Hùng – Phú Quốc vào tháng 10/2026. Tất cả những thị trường này đều là những trung tâm du lịch – kinh tế lớn của Đông Bắc Á và có lượng khách tăng trưởng mạnh đến Phú Quốc trong những năm gần đây, tạo nền tảng vững chắc cho kế hoạch mở rộng mạng bay đầy tham vọng của hãng.

Để đảm bảo hiệu quả khai thác ngay từ giai đoạn đầu, Sun PhuQuoc Airways đã chủ động hoàn tất việc bổ nhiệm Tổng đại lý (GSA) tại hai thị trường trọng điểm là Hàn Quốc và Đài Loan. Tại Hàn Quốc, Pacific Air Agency – một trong những tập đoàn GSA giàu kinh nghiệm nhất – đã được chọn làm đại diện, phụ trách toàn diện các hoạt động bán, phân phối và phát triển sản phẩm bay.

Song song đó, tại Đài Loan, hãng đã tin tưởng lựa chọn Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch Hongyi, doanh nghiệp Đài Loan đầu tiên đưa khách đến Việt Nam từ những năm 1990, để giúp mở rộng kết nối với hệ thống lữ hành và thị trường khách outbound đang tăng trưởng mạnh. Việc thiết lập mạng lưới GSA vững chắc trước thời điểm khai thác chính thức giúp Sun PhuQuoc Airways chủ động xây dựng mạng lưới phân phối, quảng bá và phát triển sản phẩm phù hợp với từng nhóm khách hàng mục tiêu, tạo lợi thế cạnh tranh ngay khi bước chân ra thị trường quốc tế.

Cùng với việc hoàn thiện hồ sơ khai thác quốc tế và thiết lập mạng lưới thị trường, Sun PhuQuoc Airways cũng tăng tốc củng cố năng lực đội bay. Trước đó, vào ngày 24/11, chiếc tàu bay thứ tư – Airbus A321NX – đã chính thức được đưa vào khai thác thương mại, kịp thời phục vụ nhu cầu tăng cao trong mùa cao điểm. Đáng chú ý hơn, trong tháng 12 này, hãng dự kiến sẽ đón thêm tàu bay thứ năm gia nhập đội hình. Việc liên tục tăng cường đội bay là một phần quan trọng trong chiến lược của hãng, nhằm bảo đảm nguồn lực cho kế hoạch mở rộng tần suất nội địa, đồng thời chuẩn bị chu đáo cho giai đoạn khai thác quốc tế bắt đầu từ năm 2026.

Sự kiện được cấp chứng chỉ AOC mở rộng, thiết lập hệ thống GSA, và tăng tốc hoàn thiện đội bay tạo nên một chuỗi bước tiến chiến lược, củng cố mục tiêu đưa Phú Quốc trở thành một trung tâm du lịch – hàng không mới của khu vực. Các đường bay quốc tế thẳng từ Hàn Quốc và Đài Loan không chỉ mở ra cơ hội tiếp cận hai thị trường khách lớn, mà còn bổ sung mảnh ghép quan trọng cho hệ sinh thái du lịch của đảo Ngọc, nơi du khách có thể trải nghiệm trọn vẹn chuỗi dịch vụ bay – nghỉ dưỡng – giải trí – ẩm thực trong một hành trình liền mạch.

Đặc biệt, việc Sun PhuQuoc Airways bước vào khai thác quốc tế ngay sau thời điểm Phú Quốc được lựa chọn đăng cai APEC 2027 và đang cấp tập triển khai các công trình phục vụ sự kiện này, càng củng cố thêm vị thế điểm đến, gia tăng năng lực cạnh tranh và tạo động lực thu hút các dòng khách chất lượng cao tới Việt Nam nói chung và Phú Quốc nói riêng.