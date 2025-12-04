Giá vàng tối nay giảm cực mạnh, vàng miếng SJC và vàng nhẫn đồng loạt "đỏ lửa"

Thị trường vàng trong nước chiều và tối nay (4/12/2025) ghi nhận một đà giảm mạnh đối với cả vàng miếng SJC và vàng nhẫn 9999.

Tính đến 18h00, giá vàng miếng SJC tại nhiều thương hiệu lớn đã điều chỉnh giảm đồng loạt 700.000 đồng/lượng ở cả hai chiều mua vào và bán ra so với phiên trước, mức bán ra phổ biến là 153,8 triệu đồng/lượng.

Cụ thể, Tập đoàn DOJI niêm yết giá mua vào là 151,8 triệu đồng/lượng và bán ra là 153,8 triệu đồng/lượng, với chênh lệch là 2 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Minh Châu, giá mua vào cao hơn một chút ở mức 152,3 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 153,8 triệu đồng/lượng. Điều này dẫn đến mức chênh lệch mua vào - bán ra thấp nhất trong nhóm là 1,5 triệu đồng/lượng.

Ngược lại, Tập đoàn Vàng Bạc Đá Quý Phú Quý có giá mua vào thấp nhất là 150,8 triệu đồng/lượng, nhưng giá bán ra vẫn là 153,8 triệu đồng/lượng. Do đó, đơn vị này ghi nhận mức chênh lệch mua - bán cao nhất là 3,0 triệu đồng/lượng.

Tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC được niêm yết mua vào là 152,4 triệu đồng/lượng ) và 153,8 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Đối với Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen tại Bảo Tín Mạnh Hải, giá mua vào 150,3 triệu đồng/lượng và 153,3 triệu đồng/lượng chiều bán ra.

Tham khảo giá vàng hôm nay (4/12/2025) cập nhật lúc 19h12 tại Bảo Tín Mạnh Hải. Các sản phẩm đều được điều chỉnh giảm giá.

Tính đến khoảng 18h00 tối 4/12/2025, giá vàng giao ngay trên thị trường thế giới được niêm yết ở ngưỡng khoảng 4.199,3 USD/ounce, giảm nhẹ 0,9 USD so với một ngày trước đó.

Mặc dù có thời điểm trong phiên giao dịch, giá vàng thế giới đã ghi nhận mức giảm mạnh hơn, xuống 4.189 USD/ounce vào buổi sáng, nhưng sau đó đã hồi phục và duy trì quanh mức 4.200 USD/ounce.

Đà giảm nhẹ hoặc đi ngang của vàng thế giới trong phiên này chủ yếu đến từ các yếu tố chốt lời. Giới đầu tư thực hiện động thái chốt lời sau khi vàng đã có một đợt tăng giá mạnh mẽ trước đó, đặc biệt là vào tháng 10.

Hơn nữa, các nhà đầu tư trở nên thận trọng hơn và chốt lời trước thềm cuộc họp của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) dự kiến diễn ra vào tuần tới.

Thị trường đang định giá gần 90% khả năng Fed sẽ cắt giảm lãi suất 25 điểm cơ bản vào cuộc họp sắp tới, do dữ liệu kinh tế Mỹ có phần ảm đạm. Điều này về cơ bản là yếu tố hỗ trợ dài hạn cho vàng, nhưng trong ngắn hạn lại gây ra sự dè dặt.

Các nhà phân tích nhận định rằng bất kỳ đợt giảm giá nào về quanh ngưỡng 4.000 USD/ounce nhiều khả năng sẽ thu hút người mua mới, nhờ nền tảng vững chắc của kim loại quý này trong bối cảnh bất ổn kinh tế toàn cầu.

Người dân cần giao dịch mua, bán vàng tại các địa điểm kinh doanh uy tín.

Nhiều định chế lớn như UBS vẫn dự báo giá vàng có thể đạt mức 4.200 USD/ounce trong 12 tháng tới. Các tổ chức khác như JP Morgan, UBS, Goldman Sachs dự đoán giá vàng cuối năm 2025 sẽ dao động quanh mốc 3.600 – 3.800 USD/ounce.

Mặc dù giá vàng trong nước và thế giới đều điều chỉnh giảm trong phiên hôm nay, nhưng đà giảm mạnh của SJC vẫn không đủ để thu hẹp đáng kể khoảng cách với thế giới. Mức chênh lệch vẫn là hơn 19 triệu đồng/lượng.