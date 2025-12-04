Giá vàng hôm nay diễn biến đầy bất ngờ, nhà đầu tư "nín thở" chờ 1 tín hiệu quan trọng

Sáng ngày 04/12/2025, thị trường vàng trong nước niêm yết khá ổn định.

Cụ thể, tại Bảo Tín Mạnh Hải, vàng miếng SJC có giá mua vào đang giữ ở mức 153,1 triệu đồng/lượng, trong khi giá bán ra là 154,5 triệu đồng/lượng.

Tương tự, các sản phẩm vàng ép vỉ như Nhẫn ép vỉ Kim Gia Bảo và Đồng vàng Kim Gia Bảo hoa sen đều có giá mua vào và bán ra đồng loạt là 151 triệu đồng/lượng và 154 triệu đồng/lượng. Sản phẩm Nhẫn ép vỉ Vàng Rồng Thăng Long cũng giữ mức giá mua vào 151 triệu đồng/chỉ.

Trong khi đó, phân khúc vàng nữ trang 99.9 có mức giá mềm hơn, với giá mua vào là 149,3 triệu đồng/lượng mua vào và 152,6 triệu đồng/lượng bán ra). Loại vàng nữ trang 99.99 có giá nhỉnh hơn một chút ở mức mua vào 149,4 triệu đồng/lượng và bán ra 152,7 triệu đồng/lượng.

Tham khảo giá vàng hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Giá vàng miếng SJC trong nước sáng ngày 4/12 được các doanh nghiệp lớn niêm yết ổn định, không có sự thay đổi đáng kể so với phiên giao dịch trước đó. Mức chênh lệch giữa giá mua vào và bán ra tiếp tục được duy trì ở biên độ khá rộng.

Giá bán ra chung đang neo ở mức 154,5 triệu đồng/lượng, trong khi giá mua vào dao động nhẹ từ 152,5 triệu đồng/lượng đến 153 triệu đồng/lượng, tùy thuộc vào từng thương hiệu.﻿

Tại Công ty Bảo Tín Minh Châu, niêm yết giá vàng miếng SJC mua vào ở mức 153 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng. Hiện chênh lệch giá mua - bán đang là 1,5 triệu đồng/lượng.﻿

Tập đoàn DOJI, sáng sớm hôm nay 4/12, giá vàng SJC được niêm yết mua vào ở mức 152,5 triệu đồng/lượng, bán ra ở mức 154,5 triệu đồng/lượng.﻿

Đặc biệt, bên cạnh vàng miếng SJC, các loại vàng nhẫn (ví dụ như Vàng miếng VRTL, Nhẫn Tròn Trơn của Bảo Tín Minh Châu) đang được niêm yết quanh mức mua vào 150,8 - 151 triệu đồng/lượng và bán ra 153,8 - 154 triệu đồng/lượng, cho thấy sự điều chỉnh giảm nhẹ của phân khúc này.

Giao dịch sôi động tại Bảo Tín Mạnh Hải.

Thị trường vàng giao ngay trên sàn quốc tế (Kitco) sáng sớm ngày 04/12/2025 ghi nhận diễn biến giằng co và có xu hướng giảm nhẹ, dao động quanh ngưỡng 4.200 - 4.203 USD/ounce.

Trong phiên giao dịch, giá vàng đã có lúc bật tăng đáng kể, thậm chí chạm đỉnh trên 4.241 USD/ounce, nhờ vào báo cáo việc làm khu vực tư nhân của Mỹ (ADP) bất ngờ suy yếu. Báo cáo này cho thấy số lượng việc làm bị mất đi, trái ngược hoàn toàn với dự báo tăng trưởng, củng cố mạnh mẽ kỳ vọng về khả năng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) sẽ cắt giảm lãi suất sớm ngay trong tuần tới. Môi trường lãi suất thấp thường là yếu tố hỗ trợ tích cực cho vàng, một tài sản không sinh lãi.

Tuy nhiên, đà tăng nhanh chóng bị chặn lại bởi làn sóng chốt lời ồ ạt từ các nhà đầu tư lớn, kéo giá vàng quay đầu và duy trì sự ổn định tạm thời quanh mốc quan trọng 4.200 USD/ounce. Với mức giá khoảng 4.203 USD/ounce, sau khi quy đổi theo tỷ giá ngân hàng, giá vàng thế giới tương đương khoảng 132,6 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí). Dù vàng thế giới có lúc tăng, giá vàng miếng SJC trong nước (bán ra 154,5 triệu đồng/lượng) vẫn duy trì mức chênh lệch rất lớn, khoảng 21,9 triệu đồng/lượng so với giá quốc tế quy đổi.﻿

Thị trường cũng đang chờ số liệu Chi tiêu tiêu dùng cá nhân tháng 9 - thước đo lạm phát ưa thích của Fed - dự kiến công bố vào thứ Sáu. Lãi suất thấp hơn thường có lợi cho các tài sản không sinh lợi suất như vàng.﻿