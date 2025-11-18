Nhan sắc người đẹp Thanh Hóa vừa đăng quang Á hậu 3 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam

Dương Thị Thanh Trúc sinh ra tại vùng đất Nga Sơn, Thanh Hóa - nơi nổi tiếng với nghề dệt chiếu truyền thống. Cô hiện là sinh viên năm 3 Đại học Sân khấu, Điện ảnh, chuyên ngành MC Truyền hình.

Thanh Trúc sở hữu giọng nói truyền cảm, gương mặt sáng và phong thái tự tin. Những năm làm cộng tác viên của đài truyền hình giúp cô rèn luyện khả năng giao tiếp, phản xạ sân khấu và xử lý tình huống, lợi thế nổi bật giúp Trúc gây ấn tượng mạnh trong phần thi ứng xử, được đánh giá là một trong những câu trả lời trọn vẹn nhất đêm chung kết.

Dương Thị Thanh Trúc vừa đăng quang Á hậu 3 chung cuộc.

Khi MC đặt câu hỏi: "Trong thời đại toàn cầu hóa hiện nay, làm thế nào để giới trẻ vừa hội nhập quốc tế vừa giữ gìn bản sắc văn hóa dân tộc?"

Thanh Trúc trả lời bằng sự điềm tĩnh và sắc sảo: "Khi nhắc đến văn hóa thì có một câu nói của cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mà em rất tâm đắc và luôn nhớ mãi: Văn hóa là hồn cốt của dân tộc. Văn hóa còn thì dân tộc còn, văn hóa mất thì dân tộc mất. Chính điều đó làm cho em cảm thấy rằng trong thời kỳ hội nhập, việc giữ gìn bản sắc văn hóa là điều vô cùng quan trọng.

Để làm được điều đó, trước tiên chúng ta cần chủ động học hỏi, trau dồi những kiến thức về văn hóa truyền thống của người Việt Nam và lấy đó làm động lực, làm gốc rễ. Khi chúng ta đã có một nền tảng vững chắc, em tin rằng chúng ta sẽ biết mình là ai, mình đến từ đâu và mình cần làm gì.

Chúng ta sẽ đủ bản lĩnh và tự tin để tiếp thu những tinh hoa văn hóa của thế giới mà không lo đánh mất bản sắc dân tộc. Và bằng tình yêu cùng niềm tự hào dân tộc, em tin rằng hội nhập không có nghĩa là hòa tan, mà là làm giàu thêm cho văn hóa Việt Nam".

Nhan sắc Á hậu 3 Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam 2025.

Phần trả lời đầy cảm xúc, logic này đã giúp Thanh Trúc bứt phá trên sân khấu, nhận được nhiều tràng pháo tay của khán giả trong đêm chung kết cuộc thi Hoa hậu Du lịch Dân tộc Việt Nam và xuất sắc ghi tên mình vào Top 4.

Danh hiệu này không chỉ là sự công nhận cho nhan sắc và trí tuệ của Thanh Trúc, mà còn là niềm tự hào của quê hương Nga Sơn nói riêng và xứ Thanh nói chung. Được biết, hiện tại người đẹp vẫn đang trau dồi việc học để hoàn thành ước mơ trở thành Biên tập viên Đài truyền hình Việt Nam.