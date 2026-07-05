Nhan sắc mỹ nhân đóng người tình vua Bảo Đại

Trong buổi họp báo giới thiệu về nhân vật của mình, nữ diễn viên Trâm Anh chia sẻ: "Lệ Hà là nhân vật có vai trò đặc biệt trong phim, vì nguyên mẫu là vũ nữ nên tôi phải học nhiều kỹ năng, từ cách đi đứng uyển chuyển, giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt đưa tình để làm sao gây ấn tượng mạnh với người đối diện. Đây là vai diễn rất khác với tôi ngoài đời. Khi phim ra rạp, hy vọng mọi người sẽ cảm nhận được những cảm xúc, câu chuyện mà vai diễn Lệ Hà mang tới trong dự án này".