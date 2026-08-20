Nhan sắc kinh diễm của Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam: Gương mặt như tiên nữ, chạm mốc 60kg vẫn đẹp nức nở

Nhan sắc của cô được ví như chị em sinh đôi với Triệu Lệ Dĩnh.

Sở hữu vẻ ngoài thanh thuần, trong veo pha một chút cổ điển, Ngọc Xuân đang là một trong những cái tên Gen Z sáng giá của làng điện ảnh Việt. Không chỉ chinh phục khán giả bằng thực lực biến hóa qua từng vai diễn, nữ diễn viên sinh năm 1999 còn gây bão truyền thông nhờ nhan sắc được ví như Triệu Lệ Dĩnh phiên bản Việt nhờ gương mặt tròn xinh xắn, đôi mắt to tròn long lanh.

Ảnh: FBNV

Gần đây, Ngọc Xuân còn đang được chú ý khi tham gia dự án điện ảnh được mong đợi dịp cuối năm mang tên Bò Sữa Bay. Ngay khi MV nhạc phim đầu tiên mang tên Gói Con Tim Làm Quà đóng cùng Võ Điền Gia Huy được tung ra, mạng xã hội đã được một phen "dậy sóng" không chỉ bởi giai điệu hoài niệm da diết mà còn nhờ chemistry "tình bể bình" và visual dính như keo giữa cặp đôi này. Dù câu chuyện phim hé lộ một mối tình thanh xuân đầy trắc trở, dở dang, nhưng ánh mắt si tình của Võ Điền Gia Huy hòa quyện cùng nét đẹp trong trẻo, ánh mắt biết nói của Ngọc Xuân đã tạo nên một bức tranh tình yêu đẹp chạm vào cảm xúc người xem.

Ảnh: YouTube

Cách đây không lâu, Ngọc Xuân từng khiến người hâm mộ bất ngờ khi công khai cân nặng chạm ngưỡng 60kg trên trang cá nhân. Vốn gắn liền với hình tượng một "nàng thơ" nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, việc tăng cân của người đẹp Đồng Tháp lập tức nhận về sự quan tâm lớn.

Tuy nhiên, thay vì xuống phong độ, ngoại hình mới của "Triệu Lệ Dĩnh Việt Nam" lại nhận về cơn mưa lời khen. Khi chạm mốc 60kg, vóc dáng của Ngọc Xuân trông đầy đặn, tràn đầy năng lượng. Gương mặt "có da có thịt" giúp các đường nét thanh tú của cô trở nên bầu bĩnh, phúc hậu và rạng rỡ một cách lạ kỳ. Kết hợp cùng mái tóc ngắn cá tính và gu thời trang jeans năng động, cô nàng đã chứng minh visual "đỉnh chóp", dễ dàng cân mọi phong cách mà không bị đóng khung trong sự mong manh cũ kỹ. Sự thay đổi này cũng được cho là để phục vụ cho hình tượng bứt phá đầy cá tính của nhân vật San trong dự án Bò Sữa Bay.

Ảnh: FBNV

Ảnh: FBNV

Sinh năm 1999, Ngọc Xuân từng theo học chuyên ngành Truyền thông tại ngôi trường danh giá Đại học RMIT. Trước khi rẽ hướng sang diễn xuất, cô từng có thời gian làm Producer và Art Director cho một công ty nhiếp ảnh ẩm thực. Thuở mới vào nghề, cô tích lũy kinh nghiệm qua lớp kịch Sân khấu Hồng Vân, đóng vai phụ trong phim truyền hình Giấc Mơ Của Mẹ và tham gia MV Vì Sao Sáng Của ca sĩ Lam Trường.

Năm 2024, Ngọc Xuân vụt sáng thành sao khi đảm nhận vai nữ chính Miền trong phim điện ảnh Ngày Xưa Có Một Chuyện Tình. Tạo hình chân phương, mong manh như bước ra từ trang sách giúp cô được khán giả ưu ái gọi là "nàng thơ mới" của điện ảnh Việt. Không chịu đóng khung, Ngọc Xuân liên tục thử thách bản trong Làm Giàu Với Ma, Tử Chiến Trên Không và sắp tới sẽ trở lại với Bò Sữa Bay. Với nhan sắc kinh diễm ngày càng mặn cùng tư duy làm nghề nghiêm túc, Ngọc Xuân hứa hẹn sẽ còn tiến xa và bùng nổ hơn nữa trên đường đua điện ảnh Việt trong tương lai.

Bò Sữa Bay. (Ảnh: NSX)