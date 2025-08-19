Nhan sắc "Hoa hậu đông con nhất Việt Nam" công khai nợ nần, muốn sang Campuchia lập nghiệp

Hồ Oanh Yến, sinh năm 1986 tại Vũng Tàu, từng khởi đầu sự nghiệp với nghề người mẫu trước khi bước vào các đấu trường sắc đẹp. Năm 2015, cô đăng quang Hoa hậu Thế giới Toàn cầu tại Philippines và tiếp tục khẳng định tên tuổi bằng danh hiệu Nữ hoàng Sắc đẹp Thế giới 2019.

Sau ánh hào quang, Oanh Yến chọn cuộc sống bình lặng khi tập trung chăm sóc gia đình với 6 người con và thử sức kinh doanh. Tuy nhiên, chuỗi cửa hàng tiện lợi của cô không thành công, cộng thêm gánh nặng tài chính khiến người đẹp rơi vào cảnh nợ hơn 10 tỷ đồng. Trong một chia sẻ gần đây, Oanh Yến cho biết mong muốn có cơ hội sang Campuchia để khởi nghiệp lại bằng việc bán phở hoặc kinh doanh nước uống.

Nhan sắc Oanh Yến thời còn đi thi nhan sắc.

Thông tin này nhanh chóng gây chú ý, bên cạnh câu chuyện nợ nần thì nhan sắc thay đổi theo thời gian của nàng hậu cũng được công chúng nhắc lại. Nhìn lại thuở mới gia nhập làng giải trí, Oanh Yến sở hữu gương mặt thanh tú, đôi mắt to tròn và nụ cười rạng rỡ. Khi đăng quang, cô gây ấn tượng bởi vóc dáng mảnh mai, làn da trắng và thần thái tự tin, kiêu kỳ chuẩn hoa hậu.

Thời kỳ hoạt động sôi nổi trong showbiz, Oanh Yến luôn xuất hiện chỉn chu với phong cách thời trang sang trọng, hình ảnh được đầu tư kỹ lưỡng, toát lên vẻ đẹp lộng lẫy của một mỹ nhân giải trí.

Sau khi rút lui để chăm lo cho gia đình, trở thành bà mẹ nhiều con nhất showbiz Việt, Oanh Yến vẫn khiến khán giả bất ngờ bởi sự trẻ trung. Dù trải qua nhiều lần sinh nở, gương mặt của cô gần như không thay đổi, chỉ thêm phần đằm thắm, mặn mà.

Oanh Yến hiện tại dù không còn quá chăm chút ngoại hình nhưng vẫn rất rạng rỡ, cuốn hút.

Hiện tại, chọn cuộc sống gắn bó với nông trại, Oanh Yến thường xuất hiện với trang phục giản dị, ít trang điểm, mái tóc buộc gọn. Vẻ đẹp của cô giờ không còn cầu kỳ mà thiên về sự tự nhiên, khỏe khoắn, toát ra thần thái an nhiên của một người phụ nữ từng trải.

Hành trình nhan sắc của Oanh Yến là minh chứng cho sự thay đổi của một hoa hậu: từ một giai nhân lộng lẫy trên thảm đỏ, trở thành bà mẹ đông con vẫn giữ sức hút riêng, cho đến hình ảnh một "người nông dân" với nét đẹp đời thường nhưng không kém phần rạng rỡ.