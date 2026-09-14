Nhan sắc đời thường xinh như búp bê của VĐV bóng chuyền Lê Thanh Thúy - người cầm cờ cho Việt Nam ở ASIAD

Ngắm loạt ảnh đời thường của VĐV bóng chuyền Lê Thanh Thúy - một trong hai VĐV vinh dự được cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam ở ASIAD 20.

Đoàn thể thao Việt nam đã công bố 2 VĐV đại diện cầm cờ tại Lễ khai mạc Đại hội Thể thao Châu Á (ASIAD 20) ở Aichi-Nagoya (Nhật Bản) là Lê Thanh Thuý bóng chuyền và Quang Kiệt U23 Việt Nam.

Nhan sắc của nữ VĐV bóng chuyền nhanh chóng được người hâm mộ thể thao Việt Nam quan tâm. Không chỉ là chốt chặn vững chắc trên sân bóng chuyền, phụ công sinh năm 1995 còn được xem là một "bông hồng" đại diện cho nét đẹp tự tin, hiện đại của thế hệ thể thao Việt Nam.

VĐV Lê Thanh Thuý cầm cờ cho đoàn thể thao Việt Nam tại ASIAD 20

Sở hữu chiều cao lý tưởng 1m80 cùng tỉ lệ cơ thể cân đối, Lê Thanh Thúy từ lâu đã nằm trong số những mỹ nhân hàng đầu của làng bóng chuyền Việt Nam. Nữ phụ công gốc Hải Phòng gây ấn tượng mạnh bởi gương mặt thanh tú, làn da trắng mịn cùng nụ cười rạng rỡ đầy năng lượng. Sắc vóc cuốn hút của cô từng được khẳng định từ rất sớm khi cô xuất sắc giành danh hiệu Hoa khôi Bóng chuyền (Miss Volleyball VTV Cup 2014).

Trước khi nhận trọng trách gánh vác quốc kỳ tại ASIAD 20 trên đất Nhật Bản, Thanh Thúy cũng từng là gương mặt được trao niềm tin cầm cờ đại diện cho Việt Nam tại Lễ khai mạc SEA Games 33. Thần thái rạng ngời, sự chững chạc cùng chiều cao vượt trội giúp cô luôn là tâm điểm thu hút mọi ống kính truyền hình mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thể thao lớn.

Trái ngược với hình ảnh mộc mạc, lăn xả và đầy quyết liệt trên sàn đấu, Lê Thanh Thúy ngoài đời lại thu hút người hâm mộ bởi gu thời trang chỉn chu và biến hóa đa dạng. Nữ tuyển thủ ưa chuộng những thiết kế váy vóc nhẹ nhàng, nữ tính nhưng không kém phần thanh lịch, tôn lên lợi thế hình thể chuẩn người mẫu.

Nhan sắc đời thường ngọt ngào của tuyển thủ bóng chuyền

Cô cũng thể hiện sự tinh tế qua cách chăm sóc bản thân khi thường xuyên chọn phong cách trang điểm ngọt ngào, tôn lên đường nét tự nhiên trên khuôn mặt. Đôi lúc, Thanh Thúy lại làm mới hình ảnh bằng những tông màu cá tính mang hơi hướng châu Âu. Với ngoại hình nổi bật cùng khả năng tương tác tốt trước ống kính, cô được đánh giá có đầy đủ tiềm năng để lấn sân sang các mảng nghệ thuật hay làm mẫu ảnh chuyên nghiệp.

Ảnh: FBNV