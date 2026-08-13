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Nhan sắc cô gái khiến 13 triệu khán giả khóc ngất

Minh Vũ
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Kal So Won từng ghi dấu ấn với bộ phim "Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7", sau 13 năm cô trưởng thành nhan sắc ngày càng xinh đẹp.

Trang Star News đưa tin mới đây nữ diễn viên Kal So Won xuất hiện trong show truyền hình Malja Show. Sao nhí Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 trở thành đề tài bàn luận của công chúng với nhiều lời khen ngợi nhan sắc trưởng thành ngày càng xinh đẹp.

Kal So Won sinh năm 2006, thủ vai Ye Seung lúc nhỏ trong Miracle in Cell No. 7 (tựa Việt: Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7). Phim xoay quanh câu chuyện của tù nhân bị kết án oan Yong Goo (Ryu Seung Ryong) có ước muốn duy nhất là được gặp lại cô con gái Ye Seung dù nhà tù giam giữ ông chưa bao giờ mở cửa cho người nhà vào thăm thân. Phim ra rạp vào năm 2013, thu về tới 12,8 triệu người xem.

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Kal So Won nổi tiếng với phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7.

Sao nhí ngày nào giờ đã trưởng thành xinh đẹp.

Sau 13 năm, Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7 vẫn là một trong những tác phẩm điện ảnh nổi tiếng nhất và lấy đi nước mắt của khán giả khắp châu Á. Chính vì vậy, công chúng dành tình cảm lớn cho Kal So Won. Nữ diễn viên trẻ được khen ngoại hình ngày càng xinh đẹp, có nét thanh thuần trong sáng gây thiện cảm cho khán giả. MC Kim Young Hee cũng kinh ngạc trước sự thay đổi của Kal So Won, khen ngợi cô "trưởng thành rất tốt".

Kal So Won cũng gửi lời chào tới khán giả: " Xin chào, tôi là Kal So Won, trước đây là Ye Seung. Dù các bạn nhớ đến tôi với cái tên Ye Seung hay Kal So Won, tôi vẫn vô cùng biết ơn vì các bạn vẫn còn nhớ".

Kal So Won khẳng định bản thân không cảm thấy áp lực vì vai diễn thời nhỏ quá nổi tiếng, khiến cô khó vượt qua được cái bóng quá lớn của nhân vật Ye Seung. Nữ diễn viên chân thành chia sẻ: "Người lớn thường hỏi tôi có cảm thấy áp lực khi bị mắc kẹt trong hình ảnh Ye Seung không. Tôi chỉ đang thuận theo dòng chảy của cuộc sống. Dù bạn nhớ đến tôi vì cái tên gì, tôi cũng hạnh phúc chỉ đơn giản vì họ nhớ đến tôi".

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Kal So Won vẫn theo đuổi diễn xuất, nhưng chưa vượt qua được cái bóng sao nhí.

Sau khi nổi danh với bộ phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7, năm 2014, Kal So Won đầu quân vào công ty giải trí hàng đầu YG Entertainment. Sau đó, cô tiếp tục sống Jeju, thỉnh thoảng tham gia hoạt động diễn xuất. Khi trưởng thành, nữ diễn viên trở lại Seoul, tham gia vào các tác phẩm như Huyền thoại biển xanh, My Daughter, Geum Sa Wol, Glamorous Temptation, The Doctors... Cuối chương trình, Kal So Won hé lộ đang chuẩn bị cho dự án tiếp theo.

Mối quan hệ của diễn viên Kiều Thanh quê Hà Nội, SN 1981 và Diệu Hương
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Kal So Won

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