Nhận quản lý Quốc Cường Gia Lai thay mẹ, CEO Nguyễn Quốc Cường khẳng định "không ảnh hưởng công ty riêng"

Nội dung chính Ông Nguyễn Quốc Cường làm người đại diện pháp luật kiêm tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Ông Nguyễn Quốc Cường cũng là Chủ tịch Hội đồng quản trị tại C-Holdings.

Hồi cuối tháng 7, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (QCG) công bố nghị quyết ông Nguyễn Quốc Cường làm người đại diện pháp luật, kiêm tổng giám đốc của doanh nghiệp này.



Trước đó, mẹ ông Cường là bà Nguyễn Thị Như Loan đảm nhiệm hai vai trò này. Ngày 19/7, bà Nguyễn Thị Như Loan bị khởi tố, bắt tạm giam để phục vụ điều tra liên quan đến dự án 39 - 39B Bến Vân Đồn (Quận 4, TP HCM).

Theo báo cáo quản trị của Quốc Cường Gia Lai, vào cuối năm 2023, ông Cường nắm 537.500 cổ phiếu, bà Như Loan (mẹ ông Cường) nắm gần 102 triệu cổ phiếu, tương đương tỉ lệ 37% vốn, còn bà Nguyễn Ngọc Huyền My (con gái bà Loan) sở hữu gần 39,4 triệu cổ phiếu, tỉ lệ 14,3% vốn.

Ông Nguyễn Quốc Cường xuất hiện tại sự kiện mới đây của C-Holdings tại Bình Dương.

Ông Nguyễn Quốc Cường từng là thành viên HĐQT và Phó Tổng Giám đốc QCG. Đến cuối năm 2018, ông Cường lần lượt thôi đảm nhiệm hai vai trò này trong bối cảnh hoạt động kinh doanh khi đó của công ty gặp nhiều khó khăn.

Sau đó, ông Cường lập Công ty Cổ phần Chánh Nghĩa Quốc Cường (C-Holdings), chuyên phát triển các dự án bất động sản tại Bình Dương; ông Cường đang làm chủ tịch hội đồng quản trị của công ty này.

Mới đây, ông Nguyễn Quốc Cường xuất hiện tại sự kiện công bố dự án mới của C-Holdings tại Bình Dương. Tại đây, ông Cường đã đã dành nhiều thời gian để trả lời các câu hỏi của khách hàng, nhà đầu tư và báo chí liên quan đến chiến lược phát triển của hai doanh nghiệp mà ông đang điều hành cùng lúc.

"Hai công ty hoạt động tách biệt và việc điều hành của tôi ở QCG không ảnh hưởng đến công ty riêng ở Bình Dương", Báo Người Lao Động dẫn lời của ông Nguyễn Quốc Cường.

C-Holdings của ông Nguyễn Quốc Cường tập trung dự án BĐS tại Bình Dương

Với QCG, ông Cường cho biết cuối tháng 7 vừa qua QCG đã tổ chức đại hội đồng cổ đông, những thông tin tài chính của công ty đều được công bố và cổ đông cũng như những người muốn tìm hiểu thông tin đều có thể nắm được.

Bản thân ông nhiều năm không điều hành, cũng không phải là thành viên cốt cán của QCG nên bây giờ phải có thời gian, nắm lại từ đầu và tổ chức hoạch định chiến lược trong thời kỳ tiếp theo của công ty.

Ở C-Holdings, ông Nguyễn Quốc Cường và cộng sự tập trung phát triển dự án trong lĩnh vực bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương. Mọi hoạt động đều tách biệt và có con đường, chiến lược phát triển riêng biệt. Trong quá trình phát triển công ty cũng không có mối liên hệ hay ràng buộc gì với QCG.

C-Holdings tập trung phát triển dự án trong lĩnh vực bất động sản nhà ở trên địa bàn tỉnh Bình Dương.

Theo website của C-Holdings, công ty này đang có dự án C-Sky View. Dự án này nằm tại TP Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương, liên kết tốt với giao thông và các tiện ích ngoại khu như hệ thống siêu thị, khu hành chính Thành phố Mới, trường học quốc tế…

C-Sky View triển khai đúng thời điểm đại dịch COVID-19 bùng phát. Chủ đầu tư đã hoàn thiện theo cam kết và sau 6 tháng bàn giao nhà khách hàng đã nhận sổ hồng.

Cùng đó, C-Holdings còn có dự án The Maison cũng vậy. Theo ông Cường, chỉ trong vòng chưa đến 3 năm đã xây xong, chuẩn bị bàn giao nhà cho khách hàng và các bước tiếp theo cũng sẽ được triển khai giống như với C- Sky View.

Hiện tại, C-Holdings bắt tay vào dự án thứ ba tại TP Thuận An, Bình Dương. Theo ông Nguyễn Quốc Cường, thị trường Thuận An, đây là dự án có giá thành rẻ nhất so với tiện ích cũng như chất lượng sản phẩm.