Sắp ra mắt hơn 800 căn hộ đáp ứng nhu cầu mua nhà của người trẻ tại Bình Dương

Đi tìm căn hộ chuẩn cho người trẻ



Báo cáo mới đây của CBRE cho thấy mức giá chung cư tại TP. Hồ Chí Minh không tăng nhiều so với năm 2023 nhưng vẫn là con số vượt quá khả năng của nhiều người trẻ có nhu cầu ở thực. Do đó, các thành phố vệ tinh "sát vách" TP Hồ Chí Minh như tại TP Thủ Đức (TP HCM), TP. Dĩ An, TP Thuận An (Bình Dương) có mức giá "mềm" hơn đã và đang trở thành đích đến an cư được nhiều khách hàng lựa chọn.

Theo khảo sát, giá bán căn hộ tại TP Hồ Chí Minh cao gần gấp đôi so với Bình Dương. Cụ thể, giá bán căn hộ tại TP Hồ Chí Minh dao động trong mức từ 53 triệu/m2 - 493 triệu/m2. Trong đó phân khúc cao cấp và hạng sang chiếm nguồn cung chủ đạo, các căn hộ thuộc phân khúc giá trung cấp từ 2 tỷ - 3 tỷ/căn gần như đã tuyệt chủng. Trong khi đó mức giá tại Bình Dương chỉ ở ngưỡng từ 30 triệu/m2 - 48 triệu/m2, đang giải tỏa cơn khát sở hữu căn hộ cho người trẻ sinh sống làm việc tại TP HCM và Bình Dương.

"Với số tiền tích lũy khoảng 700 triệu và vay thêm ngân hàng, vợ chồng tôi thật sự không thể tìm được một căn hộ nào phù hợp với nhu cầu và khả năng tài chính của mình tại TP HCM. Bởi thế, chúng tôi đã quyết định tìm hiểu một vài dự án tại TP Thuận An, mức giá khá ổn và tính thời gian di chuyển chỉ từ 20 - 30 phút để vào trung tâm TP HCM làm việc." - Anh Nguyễn Tuấn Anh chia sẻ.

Căn hộ Bình Dương được khách mua ở thực quan tâm bởi vị trí thuận tiện, mức giá hợp lý. Ảnh dự án Benhill.

Ngoài vấn đề về giá, lợi thế về hạ tầng giao thông hoàn thiện và vị trí giáp ranh TP.HCM là hai yếu tố quan trọng thúc đẩy thị trường nhà ở Bình Dương phát triển mạnh mẽ. Nhiều công trình trọng điểm đang được tỉnh quy hoạch triển khai, nâng cấp như: ĐT743B, đường ven sông Sài Gòn nối Bình Dương - TP.HCM, Vành đai 3, Cao tốc TP HCM - Thủ Dầu Một - Chơn Thành, Quốc lộ 13 được mở rộng quy mô lên 8 làn xe… sẽ giúp kết nối giao thông giữa TP HCM và Bình Dương ngày càng nhanh hơn.



Theo đánh giá, giá BĐS Bình Dương được dự báo là sẽ tăng trở lại vào thời điểm cuối năm khi thị trường tích cực hơn, do đó hiện tại là thời điểm vàng để mua bất động sản ở thực. Các nhà đầu tư thông thái cũng có tâm lý "bắt sóng" ngay trước chu kỳ tăng giá bất động sản sắp đến.

Sắp ra mắt chung cư Benhill - Biểu tượng sống trẻ trung tâm TP công nghiệp Thuận An

Nắm bắt nhu cầu an cư của các khách hàng trẻ đang sinh sống và làm việc tại TPHCM và Bình Dương, chủ đầu tư Benhouse Việt Nam đã kiến tạo dự án Benhill tại tâm điểm đô thị hạt nhân Thuận An.

Chung cư Benhill sắp ra mắt sẽ cung cấp hơn 800 căn hộ chất lượng.

Dự án Benhill bao gồm 2 block cao 24 tầng và 01 tầng hầm để xe, tọa lạc ngay mặt tiền đường Thuận Giao 25, thuộc khu dân cư Thuận Giao 2, thành phố Thuận An. Từ đây, cư dân dễ dàng di chuyển đến mọi điểm tiện ích mua sắm - vui chơi – giải trí, thông qua các tuyến đường huyết mạch như đường Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, DT746, quốc lộ 13, Đại lộ Bình Dương, Phạm Văn Đồng….



Chỉ 5 phút di chuyển tới khu công nghiệp VSIP 1, Việt Hương và 15 phút đến KCN Đồng An. Đây là điểm cộng lớn đối với các chuyên gia, kỹ sư và lao động lâu dài tại các khu công nghiệp. Đồng thời, chỉ 20 phút kết nối tới trung tâm thành phố Thuận An và Thủ Dầu Một, 30 phút vào trung tâm TP HCM.

Dự án Benhill còn "ghi điểm" với các gia đình trẻ nhờ liền kề hệ sinh thái giáo dục đa nền tảng và hàng loạt địa điểm vui chơi giải trí sầm uất hàng đầu khu vực như siêu thị AEON Mall Bình Dương Canary, Lotte Mart Bình Dương... Xung quanh dự án, có nhiều phòng khám và bệnh viện như phòng khám Đa khoa Tâm Thiện Tâm, Bệnh viện quốc tế Columbia, Bệnh viện Quốc tế Becamex…

Chung cư Benhill sở hữu đa dạng loại hình căn hộ từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ với diện tích hợp lý từ 33,24 m2 đến 87,90 m2. Mỗi căn hộ được thiết kế công năng linh hoạt, thông minh, phù hợp với xu hướng sống của giới trẻ hiện đại với mức giá dự kiến từ trên 1 tỷ/căn.

Thiết kế căn hộ hiện đại, sang trọng với không gian mở.

Cư dân Benhill cũng được hưởng đặc quyền hệ tiện ích cao cấp ngay tại dự án từ hồ bơi, cảnh quan cây xanh, trường mầm non đến những shophouse thương mại tích hợp siêu thị, cửa hàng, chuỗi nhà hàng F&B, phòng tập gym/yoga, phục vụ tối đa mọi nhu cầu sống, thư giãn của cư dân.



Đặc biệt, chủ đầu tư Benhouse Việt Nam đã dành tặng cư dân không gian sống lành đích thực, khởi tạo cuộc sống khỏe mạnh cả về thể chất và tinh thần với 5 tầng không gian xanh được bố trí đan xen tại các tầng căn hộ.

Trong bối cảnh TP HCM gần như tuyệt chủng căn hộ phân khúc giá trung cấp, hàng loạt dự án mới đang và sắp triển khai tại Dĩ An, Thuận An, hay Thủ Dầu Một đều có xu hướng thiên về phát triển loại hình cao cấp hạng sang thì Benhill chính là câu trả lời đầy thuyết phục cho giấc mơ về một chốn an cư hoàn hảo cho người trẻ.

Với tất cả những ưu điểm vượt trội, Benhill hứa hẹn sẽ trở thành biểu tượng sống trẻ tại thủ phủ công nghiệp Bình Dương, hội tụ những công dân trẻ sống - học tập - lập nghiệp và tận hưởng cuộc sống hiện đại trong môi trường năng động.

Liên hệ Đất Xanh Miền Bắc - Tổng Đại lý - Đơn vị phát triển kinh doanh

Holtine: 0936 23 1919.