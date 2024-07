Bà Như Loan từng nêu lý do gì để không dự họp cổ đông Quốc Cường Gia Lai năm 2024?

Theo đó, ngày 30/6, Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (Mã: QCG) đã tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2024 tại một khách sạn 5 sao ở nội thành TP HCM. Biên bản phiên họp do Chủ tịch QCG Lại Thế Hà ký cho biết, thành phần dự họp có hội đồng quản trị, ban lãnh đạo, đại diện các phòng ban công ty, khách mời, báo chí, cổ đông của QCG.



Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo có 44 người đại diện cho hơn 50,2 triệu cổ phần, chiếm 18,3% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy, đại hội không đủ điều kiện tiến hành. Và có đề cập sẽ tổ chức vào một ngày khác.

Tại thời điểm trên, đại diện Quốc Cường Gia Lai cho hay "vì lý do sức khỏe", bà Nguyễn Thị Như Loan vắng mặt tại đại hội cổ đông thường niên và con gái bà Loan là Nguyễn Ngọc Huyền My cũng không thể tham dự vì lý do cá nhân.

Bà Nguyễn Thị Như Loan sở hữu cổ phần tương đương 37,05% vốn điều lệ Quốc Cường Gia Lai.

Cả bà Loan và bà My đều là cổ đông lớn tại Quốc Cường Gia Lai, với tổng tỷ lệ sở hữu 51,3% vốn. Theo báo cáo thường niên của doanh nghiệp, bà Nguyễn Thị Như Loan sở hữu hơn 101,9 triệu cổ phần QCG, chiếm 37,05% vốn điều lệ doanh nghiệp. Bà Nguyễn Thị Như Loan giữ vị trí Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai.

Quý đầu năm nay, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu gần 39 tỷ đồng, giảm 76%. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ gần 1,4 tỷ đồng, không biến động nhiều so với cùng kỳ năm trước.

Điểm sáng là công ty có dòng tiền kinh doanh dương hơn 13,4 tỷ đồng trong khi cùng kỳ năm trước âm gần 55 tỷ đồng, phản ánh số tiền doanh nghiệp thu về vượt số tiền phải chi ra.

Quốc Cường Gia Lai có nợ vay tài chính 570 tỷ đồng, hệ số nợ/vốn chủ sở hữu chỉ 0,13 lần.

Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu lãi gấp 20 lần năm trước

Trong nhiều năm qua, công ty sử dụng nguồn vốn vay từ tiền cá nhân lãnh đạo, như bà Nguyễn Thị Như Loan - Tổng giám đốc, ông Lại Thế Hà - Chủ tịch HĐQT và những người có liên quan hay doanh nghiệp liên quan.

Tại ngày 31/3, Quốc Cường Gia Lai có khoản nợ với nhóm này khoảng 676 tỷ đồng. Trong đó, công ty nợ bà Như Loan hơn 78 tỷ đồng, ông Thế Hà hơn 18 tỷ đồng...

Năm nay, Quốc Cường Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu thuần 1.300 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 100 tỷ đồng, lần lượt gấp 3 lần và 20 lần năm trước.

Đại hội cổ đông thường niên 2024 của QCG bất thành do vắng mặt bà Nguyễn Thị Như Loan.

Ban lãnh đạo đặt mục tiêu năm nay tiếp tục hoàn thành điều chỉnh quy hoạch 1/500 dự án Marina Đà Nẵng và triển khai thủ tục, kịp bán hàng trong quý 4. Đồng thời, công ty đưa vào khai thác 6 tầng thương mại dự án Giai Việt (quận 8, TP HCM) vào quý III năm nay; tiếp tục khai thác mặt bằng khu thương mại tại các dự án.

Ngoài ra, Quốc Cường Gia Lai lên kế hoạch có nguồn thu từ mủ cao su; hoàn tất chuyển nhượng 3 nhà máy thủy điện; hoàn tất thoái vốn tại công ty liên kết - Công ty cổ phần Quốc Cường Liên Á. Công ty sẽ hoàn thiện pháp lý các dự án dở dang, có tính khả thi cao và chuyển nhượng hàng tồn kho tại các dự án.