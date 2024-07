Ngày 19/7, Bộ Công an cho biết, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu (C03) đã ra Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt bị can để tạm giam, Lệnh khám xét đối với bà Nguyễn Thị Như Loan, Tổng Giám đốc Công ty CP Quốc Cường Gia Lai để điều tra về tội Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí quy định tại khoản 3 Điều 219 Bộ luật Hình sự.

Hiện, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đang củng cố tài liệu, chứng cứ đối với sai phạm của các bị can đã khởi tố, đồng thời, tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ các sai phạm khác của Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai và các đơn vị, cá nhân có liên quan, áp dụng các biện pháp theo luật định để thu hồi triệt để tài sản cho Nhà nước.

Sáng cùng ngày, hàng chục cảnh sát đã có mặt để khám xét nhà riêng bà Nguyễn Thị Như Loan nằm trên đường Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM. Đến trưa, xe biển xanh của cảnh sát chở nhiều thùng tài liệu, đồ vật liên quan rời khỏi căn biệt thự của bà Loan.

Xe biển số xanh xuất hiện trước căn biệt thự của Tổng giám đốc Công ty Quốc Cường Gia Lai - Ảnh: Tiền Phong

Theo cơ quan điều tra, sáng cùng ngày Cảnh sát cũng phối hợp cùng Công an tỉnh Gia Lai cũng đang làm việc với Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (địa chỉ phường Trà Bá, TP Pleiku, tỉnh Gia Lai) để thu thập các tài liệu, hồ sơ liên quan trong vụ án đang điều tra.



Được biết, các động thái tố tụng với bà Loan được đưa trong quá trình Cục C03 mở rộng điều tra vụ án “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí; Nhận hối lộ; Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”, xảy ra tại Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam, Công ty Cao su Đồng Nai, Công ty Cao su Bà Rịa, Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai tại tỉnh Gia Lai - Ảnh: Cổng TTĐT Chính Phủ

Liên quan đến vụ án này, hôm 15/7, C03 đã bắt tạm giam bà Nguyễn Thị Hồng, cựu phó chủ tịch UBND TP HCM, cựu phó trưởng Ban Chỉ đạo 09, về tội Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ và nhiều cựu lãnh đạo Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam. Đến nay, ít nhất 17 người đã bị khởi tố.