Ngày 30/12, Công an TP Hải Phòng đã phát đi thông tin về việc Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 418/NQ-CP ngày 28/12/2025. Nghị quyết này quy định về việc tặng quà của Đảng và Nhà nước nhân dịp chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử Quốc hội khóa XVI và Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Đối tượng thụ hưởng chính sách bao gồm người có công với cách mạng, các trường hợp thuộc diện bảo trợ xã hội, hưu trí xã hội và những đối tượng yếu thế khác.

Về định mức quà tặng, nghị quyết quy định thống nhất chi trả bằng tiền mặt với mức 400.000 đồng/người. Quy định cũng nêu rõ nguyên tắc không cộng gộp: trong trường hợp một cá nhân đồng thời thuộc hai nhóm đối tượng trở lên đủ điều kiện hưởng chính sách thì cũng chỉ được nhận duy nhất một suất quà.

Lợi dụng sự kiện các nhóm đối tượng chính sách nhận quà 400 nghìn đồng, kẻ gian đã tung ra kịch bản lừa đảo nhắm đến người dân

Tuy nhiên, lợi dụng ý nghĩa nhân văn của chính sách này, nhiều đối tượng xấu đã tung ra các kịch bản lừa đảo tinh vi nhằm chiếm đoạt tài sản. Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần hết sức cảnh giác để tránh sa vào bẫy của tội phạm công nghệ cao.

Cụ thể, đánh vào tâm lý phấn khởi và mong chờ nhận quà của người dân, các đối tượng thường gửi tin nhắn hoặc thực hiện cuộc gọi mạo danh là cán bộ cơ quan nhà nước hỗ trợ thủ tục nhận tiền. Kèm theo đó là các đường dẫn (link) chứa mã độc. Chỉ cần người dân mất cảnh giác cung cấp thông tin tài khoản, mã OTP hoặc cài đặt các ứng dụng lạ theo hướng dẫn, kẻ gian sẽ lập tức chiếm quyền điều khiển thiết bị di động, từ đó thực hiện các thao tác xác thực để rút sạch tiền trong tài khoản ngân hàng.

Cuộc gọi/ tin nhắn thông báo hỗ trợ nhận quà 400 nghìn đồng khả năng cao là lừa đảo từ tội phạm công nghệ cao

Để chủ động phòng ngừa và đấu tranh với loại tội phạm này, Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an TP Hải Phòng đã hướng dẫn người dân 3 phương thức nhận quà Tết 2026 chính thống và an toàn.

Thứ nhất là nhận qua tài khoản an sinh xã hội trên ứng dụng VNeID. Đây là phương thức hiện đại được ưu tiên triển khai, giúp tiết kiệm thời gian đi lại và đảm bảo tiền đến đúng người thụ hưởng một cách minh bạch.

Thứ hai là hình thức nhận tiền mặt trực tiếp, dành riêng cho người cao tuổi, người không sử dụng điện thoại thông minh hoặc chưa có tài khoản ngân hàng. Tùy theo đặc thù từng địa phương, người dân có thể nhận tại UBND xã/phường hoặc qua cán bộ bưu điện, tổ dân phố đến phát tận nhà. Khi đi nhận tiền, người dân lưu ý mang theo Căn cước công dân bản gốc để đối chiếu thông tin.

Thứ ba là cộng trực tiếp vào kỳ lương hưu hoặc trợ cấp tháng 1/2026. Phương thức này áp dụng cho những người đang hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo trợ xã hội qua tài khoản ngân hàng. Số tiền quà Tết 400.000 đồng sẽ được hệ thống tự động cộng dồn vào kỳ chi trả tới mà người dân không cần thực hiện thêm bất kỳ thủ tục nào.