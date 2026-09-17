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Nhận phí 7 triệu đồng, nữ tiếp viên hàng không buôn lậu 1,8 kg heroin trị giá 9,2 tỷ đồng đối mặt 25 năm tù giam

Chi Chi
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Tổng cộng 1,8 kg heroin đã được tìm thấy khi giấu trong lớp lót của 12 chiếc túi tote mà cô được thuê để mang từ Thái Lan sang Úc.

Một cựu tiếp viên hàng không của hãng Thai Airways đang đối mặt với nguy cơ phải bóc lịch 25 năm tù sau khi bị cáo buộc đồng ý vận chuyển một lô hàng heroin trị giá khoảng 500.000 đô la Úc (khoảng 9,2 tỷ đồng) chỉ để lấy tiền công vỏn vẹn khoảng 200 bảng Anh (7 triệu đồng).

Một cựu nữ tiếp viên hàng không của Thai Airways International (THAI) đã xuất hiện tại tòa án Úc vào sáng thứ Hai (14/9) với cáo buộc buôn lậu heroin và đã bị tạm giam.

Theo trang news.com.au, cô Meena Kondo, 26 tuổi, đã ra trình diện tại Tòa sơ thẩm Melbourne. Luật sư của cô đã xin Thẩm phán Kieran Gilligan hoãn phiên tòa, với lý do cần thêm thời gian để "bắt đầu các thảo luận giải quyết".

Thẩm phán được cho là đã bình luận rằng động thái này mang tính tích cực. Ông tiếp tục quyết định tạm giam cô cho đến phiên tòa tiếp theo vào ngày 12 tháng 10.

Meena đã bị cảnh sát tạm giữ kể từ khi bị bắt trong lúc làm nhiệm vụ tại sân bay Melbourne vào ngày 25 tháng 6. Tổng cộng 1,8 kg heroin đã được tìm thấy khi giấu trong lớp lót của 12 chiếc túi tote mà cô được thuê để mang từ Thái Lan sang Úc.

Cô phải đối mặt với cáo buộc buôn lậu ma túy với mức án có thể lên tới 25 năm tù tại Úc.

Tại Thái Lan, các điều tra viên đã bắt giữ những nghi phạm được cho là đã thành lập một đường dây buôn bán ma túy, chuyên thuê những người không biết chuyện - bao gồm cả tiếp viên hàng không - vận chuyển hàng hóa có chứa ma túy cất giấu sang các nước khác.

Nguồn: Bangkok Post

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