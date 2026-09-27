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Nhận lương hưu, trợ cấp qua VNeID từ 28/9

Thu Cúc
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Từ ngày 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID. Việc bổ sung tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID được kỳ vọng sẽ góp phần hình thành phương thức chi trả an sinh xã hội hiện đại, an toàn và thuận tiện, phù hợp với tiến trình chuyển đổi số quốc gia.

Nhận lương hưu , trợ cấp qua VNeID từ 28 / 9: Hình thức chi trả an sinh hiện đại - Ảnh 1.

Từ ngày 28/9, người dân có thể nhận lương hưu, trợ cấp qua tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID

Nghị định số 320/2026/NĐ-CP bổ sung nội dung mới liên quan đến tài khoản hưởng an sinh xã hội vào hệ thống định danh điện tử, đó là: Lần đầu quy định về tài khoản hưởng an sinh xã hội trên ứng dụng định danh quốc gia, đồng thời xác định hình thức chi trả hỗ trợ, lương hưu và các khoản an sinh xã hội qua tài khoản này.

Theo Điều 1 Nghị định 320/2026/NĐ-CP, tài khoản hưởng an sinh xã hội được xác định là thông tin định danh trên VNeID, cho phép chủ thể danh tính điện tử tích hợp một tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để tiếp nhận các khoản tiền liên quan đến chính sách an sinh xã hội. Các khoản có thể được tiếp nhận gồm: Tiền hỗ trợ, lương hưu, các khoản chi trả an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác. Bảo hiểm xã hội Việt Nam lưu ý, tài khoản này không phải một loại tài khoản ngân hàng độc lập, mà VNeID đóng vai trò là nền tảng định danh, nơi người dân có thể tích hợp tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động của mình để phục vụ việc nhận tiền.

Cơ chế sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội được quy định cụ thể tại Khoản 9 Điều 9 Nghị định số 69/2024/NĐ-CP, được sửa đổi, bổ sung bởi Điều 5 Nghị định số 320/2026/NĐ-CP. Theo quy định mới, cơ quan nhà nước, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị-xã hội có thể thực hiện chi trả các khoản hỗ trợ, lương hưu, an sinh xã hội và những khoản kinh phí hợp pháp khác từ ngân sách nhà nước bằng hình thức chuyển khoản đến tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Linh hoạt trong chi trả, không ảnh hưởng quyền lợi người thụ hưởng

Việc sử dụng tài khoản hưởng an sinh xã hội không đồng nghĩa với việc mọi người dân bắt buộc phải nhận tiền theo phương thức này ngay. Nghị định số 69/2024/NĐ-CP quy định trường hợp người thụ hưởng chưa tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội và chưa có văn bản ủy quyền tiếp nhận, khoản an sinh xã hội vẫn được chi trả bằng hình thức khác theo quy định hiện hành. Quy định này tạo sự linh hoạt trong quá trình triển khai, nhất là đối với những người chưa có điều kiện sử dụng các phương thức thanh toán số hoặc chưa hoàn tất việc tích hợp tài khoản trên VNeID.

Bên cạnh các khoản chi từ ngân sách nhà nước, Nghị định số 320/2026/NĐ-CP cũng khuyến khích cơ quan, tổ chức, cá nhân thực hiện chi trả tiền hỗ trợ từ thiện hoặc các khoản kinh phí hợp pháp khác không có nguồn từ ngân sách nhà nước thông qua Tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID.

Một yêu cầu quan trọng được đặt ra là mỗi cơ quan, tổ chức, cá nhân chỉ được tích hợp một trong ba loại tài khoản gồm tài khoản thanh toán, ví điện tử hoặc tài khoản tiền di động để hưởng an sinh xã hội. Tài khoản được tích hợp phải là tài khoản chính chủ và có thông tin trùng khớp với thông tin trong tài khoản định danh điện tử - nhằm bảo đảm tiền được chuyển đúng người thụ hưởng, hạn chế nguy cơ nhầm lẫn, giả mạo hoặc lợi dụng thông tin định danh để nhận tiền.

Từ ngày 28/9, khi quy định có hiệu lực, người dân thuộc diện được hưởng các khoản hỗ trợ, lương hưu và chính sách an sinh xã hội có thể chủ động tạo lập tài khoản hưởng an sinh xã hội trên VNeID và tích hợp tài khoản phù hợp để tiếp nhận tiền.

Từ 28/9/2026, người hưởng lương hưu có thể nhận tiền qua VNeID nếu đáp ứng 3 điều kiện này
Tags

VNEID

An Sinh Xã Hội

lương hưu

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