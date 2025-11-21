Theo Reuters, vào cuối ngày thứ Năm (20/11) tại Ukraine, Tổng thống Volodymyr Zelensky đăng trên X về cuộc gặp với Bộ trưởng Lục quân Mỹ Daniel Driscoll.

"Các nhóm của chúng tôi – từ Ukraine và Mỹ – sẽ cùng xây dựng các điều khoản cho kế hoạch chấm dứt xung đột. Chúng tôi sẵn sàng làm việc một cách xây dựng, thẳng thắn và nhanh chóng", ông viết.

Tại cuộc họp báo sau đó ở Nhà Trắng, Thư ký Báo chí Karoline Leavitt cho biết bà không đi sâu vào chi tiết kế hoạch nhưng khẳng định: "Tổng thống Donald Trump ủng hộ. Đây là một kế hoạch tốt cho cả Nga và Ukraine, và chúng tôi tin rằng hai bên đều có thể chấp nhận. Chúng tôi đang nỗ lực để thực hiện".

Bà Driscoll bày tỏ sự lạc quan sau cuộc gặp với Tổng thống Zelensky: "Chúng tôi đang có những cuộc đối thoại tích cực với cả hai phía về việc chấm dứt xung đột".

Ukraine nhận dự thảo kế hoạch hòa bình từ Mỹ

Văn phòng Tổng thống Ukraine xác nhận ông Zelensky đã nhận được bản dự thảo kế hoạch hòa bình mới do Mỹ đề xuất và kỳ vọng sẽ hội đàm với Tổng thống Trump trong những ngày tới.

Phía Ukraine không bình luận trực tiếp về nội dung kế hoạch 28 điểm – vốn chưa được công bố – nhưng cho biết ông Zelensky đã “đưa ra các nguyên tắc cốt lõi mang ý nghĩa quan trọng đối với người dân Ukraine”.

“Chúng tôi sẵn sàng hợp tác mang tính xây dựng với Mỹ, cùng các đối tác châu Âu và toàn cầu, để đạt được một kết quả hòa bình”, tuyên bố trên Telegram nêu rõ.

Cuộc hội đàm dự kiến giữa ông Zelensky và ông Trump sẽ thảo luận “những điểm then chốt để đạt hòa bình”.

Ông Zelensky mong muốn gặp ông Trump sớm. Ảnh: Reuters

Theo Reuters, kế hoạch của Washington yêu cầu Kiev chấp nhận khuôn khổ Mỹ soạn thảo nhằm chấm dứt xung đột, trong đó có việc nhượng bộ lãnh thổ và cắt giảm quy mô quân đội.

Tài liệu cũng đề xuất NATO không mở rộng hoặc triển khai quân tại Ukraine; Nga được tái hòa nhập kinh tế toàn cầu; các lệnh trừng phạt được dỡ bỏ từng phần theo lộ trình.

Nga sẽ được mời quay lại G8, và Mỹ sẽ ký thỏa thuận với Moscow về năng lượng, tài nguyên, hạ tầng, trí tuệ nhân tạo, trung tâm dữ liệu và khai thác đất hiếm tại Bắc Cực.

Thư ký báo chí Nhà Trắng cho biết Ngoại trưởng Marco Rubio và đặc phái viên Steve Witkoff đã âm thầm xây dựng kế hoạch trong khoảng một tháng và được Tổng thống Trump ủng hộ.

“Kế hoạch phản ánh thực tế sau 5 năm xung đột, nhằm tìm ra kịch bản đôi bên cùng có lợi, nơi cả hai đạt được nhiều hơn những gì họ phải nhượng lại”, bà nói tối 20/11 sau khi truyền thông tiết lộ thêm chi tiết.

EU lên tiếng

Tại Brussels, các Ngoại trưởng EU không bình luận chi tiết về kế hoạch của Mỹ.

Ngoại trưởng Pháp Jean-Noel Barrot nhấn mạnh: “Người dân Ukraine muốn hòa bình – nền hòa bình công bằng, tôn trọng chủ quyền, bền vững và không bị đe dọa bởi các hành động tấn công trong tương lai. Nhưng hòa bình không thể là sự đầu hàng.”

Người đứng đầu chính sách đối ngoại EU, bà Kaja Kallas, cho biết EU có “kế hoạch hai điểm”: làm suy yếu Nga và hỗ trợ Ukraine.

Khi được hỏi về vai trò của châu Âu trong đàm phán hòa bình, bà nói: “Không kế hoạch nào thành công nếu châu Âu và Ukraine không đồng thuận. Vì vậy, hôm nay chúng tôi tập trung vào những gì mình đang làm và định hướng hành động.”

Bộ trưởng Ngoại giao Đức Johann Wadephul cho biết đặc phái viên Mỹ Steve Witkoff đã nhấn mạnh tầm quan trọng của sự phối hợp chặt chẽ với châu Âu trong cuộc điện đàm hôm 20/11.

“Chúng tôi đã bàn về các nỗ lực nhằm chấm dứt cuộc chiến của Nga và giảm bớt đau thương cho người dân,” ông nói, nhấn mạnh Đức cùng các đối tác châu Âu sẽ phối hợp ở mọi cấp độ.

Ông Putin yêu cầu quân đội phải hoàn thành vô điều kiện các mục tiêu của chiến dịch. Ảnh: Tass

“Mệnh lệnh sắt” của ông Putin

Trong khi đó, theo TASS, trong ngày 20/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã đi thăm sở chỉ huy Nhóm tác chiến phía Tây. Ông Putin khẳng định mục tiêu hàng đầu của Nga là hoàn thành vô điều kiện các mục tiêu của Chiến dịch quân sự đặc biệt.

“Chúng ta có nhiệm vụ riêng. Nhiệm vụ tối thượng là hoàn thành toàn bộ mục tiêu của chiến dịch quân sự đặc biệt”, ông nói.

Ông cho biết người dân Nga đặt kỳ vọng vào lãnh đạo đất nước và lực lượng vũ trang, mong đợi những kết quả cần thiết từ chiến dịch.

Tổng thống Nga cũng bày tỏ tin tưởng rằng mọi thỏa thuận và nhiệm vụ do Bộ Tổng tham mưu đề ra “chắc chắn sẽ được thực hiện”, nhằm đạt đủ mục tiêu tại các khu vực thuộc phạm vi trách nhiệm của lực lượng Nga.

Tại cuộc họp, Tổng Tham mưu trưởng Valery Gerasimov báo cáo với ông Putin rằng lực lượng Nga đã kiểm soát Kupyansk – đầu mối giao thông quan trọng của Kharkov.

Ông cho biết Nga cũng kiểm soát hơn 80% Volchansk, 70% Krasnoarmeysk (Pokrovsk) và 13 khu dân cư thuộc các vùng Dnepropetrovsk và Zaporizhia.

(Theo Reuters, TASS)