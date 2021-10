Nhận hàng chục ngàn đô, họa sĩ gửi lại tác phẩm là 2 tấm vải trắng

Jens Haaning là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng ở Đan Mạch với nhiều dự án gây chú ý. Các tác phẩm của ông phản ánh gay gắt về một xã hội phức tạp và đang thay đổi ở phương Tây. Haaning từng gây chú ý khi đưa một đại lý ô tô và một phòng khám trị liệu vào trong triển lãm tại Đan Mạch.



Bảo tàng Nghệ thuật hiện đại Kunsten ở thành phố Aalborg, miền bắc Đan Mạch đã cho Jens Haaning mượn 84.000 USD, yêu cầu anh ta tái tạo 2 tác phẩm nghệ thuật nổi tiếng nhất của mình.

Tác phẩm An Average Austrian Annual Income được trưng bày giai đoạn 2007-2010. Ảnh: Sabsay Gallery.

Hai tác phẩm mà Haaning được yêu cầu tái tạo là An Average Danish Annual Income (Thu nhập hàng năm trung bình của người Đan Mạch) ra đời năm 2010, khắc họa các tờ tiền giấy krone được lồng trong khung, và một phiên bản ra đời sớm hơn có tên An Average Austrian Annual Income (Thu nhập hàng năm trung bình của người Áo).

Cả hai đều sử dụng tiền mặt để thể hiện thu nhập trung bình của hai quốc gia. Khi thực hiện các tác phẩm gốc, Haaning đã mượn tiền từ ngân hàng . Tuy nhiên lần này, bảo tàng đồng ý cho nam nghệ sĩ vay tiền mặt từ nguồn dự trữ có hạn.

Anh ta yêu cầu 328.000 knoner (khoảng 37.800 USD) cho tác phẩm An Average Danish Annual Income và 25.000 Euro (tương đương 29.000 USD) để thực hiện tác phẩm An Average Austrian Annual Income. Hợp đồng thậm chí còn tuyên bố bảo tàng sẽ cung cấp cho Haaning thêm 6.000 Euro (khoảng 6.961 USD) để nâng cấp các tác phẩm, nếu cần.

Nam nghệ sĩ người Đan Mạch Jens Haaning.

Nhưng thay vì các tác phẩm nghệ thuật, Haaning gửi cho bảo tàng hai bức tranh trống không, với thông điệp rằng anh ta đã giữ số tiền họ cho vay và tuyên bố đó mới là một "tác phẩm nghệ thuật" thực sự.

Giám đốc điều hành Bảo tàng Kunsten Lasse Andersson cho biết một ngày trước khi buổi triển lãm nghệ thuật mới được mở, Haaning đã gửi hai thùng kín tới bảo tàng Kunsten. Khi các nhân viên bảo tàng mở thùng, họ rất ngạc nhiên khi thấy đó chỉ là hai tấm vải trống trơn.

Haaning còn gửi email và nói rằng anh ta đặt tên tác phẩm này là "Ôm tiền chạy mất", cho rằng nó phản ánh tình trạng trả lương thấp cho người lao động và khẳng định đây không phải hành vi trộm cắp.

"Nghệ thuật nằm ở chỗ tôi đã lấy tiền của họ. Đây không phải ăn cắp, đây là vi phạm hợp đồng và vi phạm hợp đồng là một phần của công việc. Tôi sẽ không trả tiền", Haaning nói với kênh radio P1 Morgen của Đan Mạch.

Dù không hài lòng với cách giải thích của Haaning song Bảo tàng Kunsten vẫn quyết định trưng bày hai bức tranh trống trơn trong triển lãm Work It Out. Andersen cho biết thêm mình chưa có ý định đến gặp cảnh sát ngay lập tức về sự việc của Haaning vì nam nghệ sĩ có thời gian đến 16/1/2022, khi triển lãm Work It Out đóng cửa, để trả lại số tiền đã mượn.