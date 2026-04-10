Nhận được số tiền lớn nghi là chuyển khoản nhầm, chủ tài khoản cần làm gì?

Khi tài khoản ngân hàng bất ngờ nhận được một khoản tiền từ người lạ, có người trình báo cơ quan chức năng, nhưng cũng có trường hợp từ chối trình báo để trả tiền về cho chính chủ. Đằng sau hành vi này tiềm ẩn nhiều rủi ro pháp lý và phiền toái không đáng có.

Vậy nên nếu nhận được tiền chuyển khoản nhầm, điều quan trọng không phải là giữ lại hay sử dụng ngay, mà là bình tĩnh và thực hiện đúng các bước cần thiết.

1. Bình tĩnh kiểm tra thông tin giao dịch

Phản xạ đầu tiên nên là kiểm tra kỹ lại lịch sử giao dịch: số tiền, thời điểm nhận, nội dung chuyển khoản (nếu có) và thông tin người gửi. Không ít trường hợp nhầm lẫn đơn giản do nhập sai số tài khoản hoặc chọn nhầm người nhận trong danh bạ.

Việc nắm rõ các chi tiết này giúp xác định đây có thực sự là giao dịch bất thường hay chỉ là khoản tiền có liên quan mà bản thân chưa kịp nhớ ra. Tránh vội vàng kết luận hoặc hành động khi chưa có đủ thông tin.

2. Tuyệt đối không tự ý sử dụng số tiền

Dù số tiền lớn hay nhỏ, việc sử dụng ngay khi chưa xác minh rõ nguồn gốc có thể dẫn đến hậu quả pháp lý.

Căn cứ Chương XIX Bộ luật Dân sự năm 2015, khi nhận được khoản tiền do người khác chuyển nhầm vào tài khoản, người nhận có nghĩa vụ hoàn trả toàn bộ tài sản. Trường hợp người nào cố tình giữ lại khoản tiền do người khác chuyển nhầm để tiêu xài có thể bị xử phạt từ 3 triệu đồng đến 5 triệu đồng theo điểm đ. khoản 2 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP. Đồng thời, theo điểm b. khoản 4 Điều 15 Nghị định 144/2021/NĐ-CP, buộc phải trả lại số tiền đó cho người chuyển nhầm.

Ngoài ra, việc tiêu tiền trước rồi mới tìm cách “khắc phục” thường khiến tình huống trở nên phức tạp hơn. Giữ nguyên trạng số tiền trong tài khoản là lựa chọn an toàn nhất ở thời điểm ban đầu.

3. Chủ động liên hệ với ngân hàng, cơ quan chức năng

Ngân hàng là đơn vị trung gian có đủ công cụ để xác minh và hỗ trợ xử lý giao dịch nhầm lẫn. Khi phát hiện khoản tiền bất thường, nên liên hệ ngay với tổng đài hoặc đến trực tiếp chi nhánh để thông báo. Cung cấp đầy đủ thông tin giao dịch sẽ giúp ngân hàng kiểm tra, đối chiếu với bên chuyển tiền và hướng dẫn quy trình hoàn trả đúng quy định.

Bên cạnh đó, chủ tài khoản cũng có thể trình báo công an. Đây cũng là cách để bảo vệ bản thân, tránh những rắc rối phát sinh về sau.

4. Không tự ý chuyển trả nếu chưa xác minh

Một số người nhận được tin nhắn hoặc cuộc gọi từ người lạ yêu cầu chuyển lại tiền gấp, thậm chí kèm theo lời giải thích rất hợp lý. Tuy nhiên, không nên vội vàng chuyển trả theo hướng dẫn của người không rõ danh tính. Có không ít trường hợp lợi dụng tâm lý “trả tiền nhầm” để lừa đảo, khiến người nhận vô tình chuyển tiền cho kẻ xấu.

Mọi việc hoàn trả nên được thực hiện thông qua ngân hàng hoặc cơ quan chức năng, sau khi đã xác minh rõ ràng thông tin người gửi.

5. Lưu lại toàn bộ bằng chứng liên quan

Việc lưu giữ ảnh chụp màn hình giao dịch, tin nhắn, lịch sử cuộc gọi hoặc bất kỳ thông tin liên quan nào là rất cần thiết. Những bằng chứng này giúp chứng minh thiện chí hợp tác và minh bạch trong quá trình xử lý. Trong trường hợp phát sinh tranh chấp hoặc cần làm việc với cơ quan chức năng, đây sẽ là cơ sở quan trọng để bảo vệ quyền lợi của người nhận.

6. Hợp tác khi ngân hàng hoặc cơ quan chức năng liên hệ

Khi bên chuyển tiền phát hiện nhầm lẫn, họ thường sẽ liên hệ ngân hàng để yêu cầu hỗ trợ thu hồi. Lúc này, ngân hàng có thể liên hệ với người nhận để xác minh và hướng dẫn hoàn trả. Việc hợp tác nhanh chóng, rõ ràng không chỉ giúp giải quyết sự việc êm thấm mà còn tránh kéo dài thời gian xử lý. Trong một số trường hợp, cơ quan chức năng có thể tham gia nếu số tiền lớn hoặc có dấu hiệu phức tạp, khi đó sự phối hợp đầy đủ là rất cần thiết.

Nhận được tiền chuyển khoản nhầm không phải chuyện hiếm, nhưng cách xử lý thì không phải ai cũng rõ. Thay vì hoang mang hoặc hành động theo cảm tính, việc bình tĩnh kiểm tra, giữ nguyên số tiền, liên hệ ngân hàng và hợp tác xử lý là những bước quan trọng để đảm bảo an toàn. Một quyết định đúng ngay từ đầu sẽ giúp tránh được rất nhiều rắc rối về sau, đồng thời góp phần xây dựng môi trường giao dịch minh bạch và đáng tin cậy hơn.