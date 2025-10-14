Nhận được cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng, cụ bà suýt mất trắng 14,8 tỷ đồng trong tài khoản tiết kiệm chỉ vì soi gương trước điện thoại

Một cú điện thoại tưởng như bình thường đã khiến bà Trần (Thượng Hải) suýt nữa mất trắng số tiền tiết kiệm cả đời trị giá 4 triệu tệ (tương đương 14,8 tỷ đồng). Điều đáng sợ hơn, nhóm lừa đảo không chỉ giả danh ngân hàng mà còn sử dụng “chiêu” nhận diện khuôn mặt qua... gương để chiếm đoạt tiền.

Cú điện thoại định mệnh

Hôm đó, bà Trần đang ở nhà thì nhận được cuộc gọi từ “tổng đài chăm sóc khách hàng của Ngân hàng UnionPay”. Giọng nói ở đầu dây bên kia là một người nói tiếng phổ thông chuẩn, tự xưng nhân viên ngân hàng, đọc chính xác họ tên, số CMND và thậm chí cả số tiền gửi tiết kiệm hơn 4 triệu tệ của bà.

Thông tin trùng khớp khiến bà Trần hoàn toàn tin tưởng. Đối phương tiếp tục nói: “Khoản tiết kiệm của bà sắp bị giảm lãi suất, nếu muốn giữ nguyên mức lãi cao thì phải kích hoạt dịch vụ ‘bảo toàn lãi suất’ ngay hôm nay, vì chỉ còn vài suất cuối.”

Bà Trần

Bà Trần vốn không rành điện thoại thông minh, nghe đến “lãi suất giảm” thì lo lắng, liền làm theo hướng dẫn.

Trong lúc thao tác, người tự xưng là nhân viên ngân hàng bất ngờ hỏi: “Nhà bà có gương không? Hãy đứng trước gương, dùng điện thoại chiếu vào mặt mình vài giây để xác nhận khuôn mặt.”

Bà Trần hơi nghi ngờ, nhưng nghĩ rằng đây là quy trình của ngân hàng nên làm theo.

Chỉ vài giây ngắn ngủi, hình ảnh phản chiếu trong gương đã giúp nhóm lừa đảo hoàn tất xác thực khuôn mặt - công đoạn then chốt để truy cập tài khoản ngân hàng của bà.

Cùng lúc đó, nhiều ứng dụng lạ đã được âm thầm cài vào điện thoại, trong đó có phần mềm theo dõi tin nhắn và chuyển hướng cuộc gọi.

Ngay sau đó, tài khoản của bà bị đăng nhập từ một địa chỉ IP ở nước ngoài, 4 triệu tệ trong sổ tiết kiệm bị chia thành 4 giao dịch nhỏ và chuyển sang tài khoản khác.

Ngân hàng và cảnh sát kịp thời cứu vãn

Hệ thống ngân hàng nhanh chóng phát hiện giao dịch bất thường: tài khoản định kỳ bị chuyển sang tài khoản thanh toán, lại thực hiện giao dịch xuyên biên giới - điều hoàn toàn trái với thói quen của bà Trần.

Nhân viên ngân hàng lập tức gọi điện cảnh báo nhưng điện thoại của bà đã bị chuyển hướng cuộc gọi - thủ đoạn mà phần mềm lừa đảo đã cài sẵn.

Trong tình thế khẩn cấp, ngân hàng liên hệ với cảnh sát. Lực lượng chức năng nhanh chóng đến nhà bà Trần, cùng nhân viên ngân hàng can thiệp kịp thời, phong tỏa tài khoản và ngăn chặn toàn bộ số tiền bị chuyển đi.

Sau khi điều tra, cảnh sát xác định nhóm lừa đảo đã chuẩn bị kỹ lưỡng từ đầu. Từ các nguồn rò rỉ, chúng có đầy đủ thông tin như tên, số CMND, ngân hàng gửi tiết kiệm, thậm chí số tiền cụ thể. Bằng phần mềm đổi số, chúng khiến màn hình điện thoại hiển thị đúng số hotline chính thức của ngân hàng, khiến nạn nhân mất cảnh giác.

Đồng thời, chúng cũng đánh vào tâm lý “sợ mất lợi ích” khiến nhiều người lớn tuổi vội vàng làm theo. Khi người già “soi gương”, tưởng chỉ là thao tác bình thường, nhưng thật ra camera đã thu hình khuôn mặt đủ rõ để xác thực sinh trắc học. Cùng với đó, các ứng dụng theo dõi tin nhắn và chuyển hướng cuộc gọi giúp nhóm lừa đảo chặn mọi cảnh báo từ ngân hàng và công an.

Bà Trần may mắn được ngân hàng và cảnh sát phát hiện sớm, giữ lại được toàn bộ tiền, nhưng không phải ai cũng có kết cục may mắn như vậy.

Những kẻ lừa đảo ngày càng nhắm vào người cao tuổi – những người ít hiểu biết công nghệ, ngại phiền con cái, lại dễ tin vào “số tổng đài chính thức”.

Để ngăn chặn những vụ việc tương tự, cảnh sát khuyến cáo:

Không bao giờ thực hiện giao dịch tài chính qua điện thoại.





Không cung cấp thông tin cá nhân hay tài khoản ngân hàng cho bất kỳ ai gọi đến.





Khi nghe đến “cập nhật lãi suất” hay “xác minh tài khoản”, hãy trực tiếp đến ngân hàng.





Con cháu nên thường xuyên giúp cha mẹ kiểm tra điện thoại, cập nhật phần mềm bảo mật và xóa ứng dụng lạ.

Nguồn: Sohu