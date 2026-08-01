Nhận được 400 triệu với nội dung "TRAN NGOC TAN", chủ tài khoản lập tức báo công an

Lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, phối hợp với ngân hàng để xác minh danh tính người gửi.

Nhờ sự vào cuộc hướng dẫn kịp thời của Công an xã Gio Linh (tỉnh Quảng Trị), chị Hoàng Thị Oanh (trú tại thôn Lạc Tân) đã làm thủ tục hoàn trả thành công số tiền 400 triệu đồng cho người chuyển nhầm. Không chỉ trực tiếp hỗ trợ xử lý giao dịch an toàn, lực lượng Công an xã còn phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền, giúp người dân nâng cao cảnh giác trước các thủ đoạn lừa đảo công nghệ cao để chủ động trình báo.

Cụ thể, vào tối 8/8, chị Oanh bất ngờ nhận được 400 triệu đồng từ tài khoản lạ mang tên “TRAN NGOC TAN”. Kiểm tra các mối quan hệ người thân, người quen trong gia đình, chị Oanh xác định không quen biết người có tên TRAN NGOC TAN và trong ngày cũng không có giao dịch nào với số tiền lớn, chị đã chủ động đến Công an xã Gio Linh trình báo vào sáng 9/8.

Tại đây, lực lượng Công an xã đã nhanh chóng tiếp nhận thông tin, hướng dẫn chị Oanh phối hợp với ngân hàng xác minh danh tính người gửi. Đến sáng 10/8, toàn bộ số tiền đã được chuyển trả an toàn cho anh Trần Ngọc Tân (sinh năm 1990, trú tại huyện Xuân Trường, tỉnh Ninh Bình) do sơ suất chuyển nhầm.

Hành động cảnh giác, trung thực của chị Oanh cùng tinh thần trách nhiệm, vì Nhân dân phục vụ của Công an xã Gio Linh đã góp phần lan tỏa nét đẹp văn hóa và giữ gìn an ninh trật tự tại địa phương.

Theo Công an tỉnh Quảng Trị