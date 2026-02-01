Nhận định bất ngờ của tác giả ‘Cha giàu, cha nghèo’ về vàng gây tranh cãi

Trong bối cảnh thị trường chứng khoán Mỹ liên tục lập đỉnh mới vào đầu năm 2026, Robert Kiyosaki, tác giả cuốn sách tài chính cá nhân bán chạy nhất mọi thời đại "Cha giàu Cha nghèo", vừa một lần nữa gióng lên hồi chuông cảnh báo về một vụ sụp đổ "kinh hoàng nhất lịch sử".

Lần này, ông không chỉ đưa ra những lời tiên tri u ám mà còn trực tiếp tham gia vào cuộc tranh luận kinh điển về tài sản trú ẩn mang tên vàng.

Dự báo điên rồ

Một trong những quan điểm gây tranh cãi nhất mà Kiyosaki đưa ra trong các bài đăng trên X vào ngày 21/02 và 23/02/2026 chính là sự hoài nghi về tính khan hiếm của Vàng. Dù bản thân đang sở hữu tới hai mỏ vàng và hàng tá hòm vàng vật chất, Kiyosaki lại bất ngờ lập luận rằng kim loại quý này thực chất có nguồn cung "dư dả".

Lý giải cho điều này, ông cho rằng khi giá vàng tăng vọt, khiến những chủ mỏ vàng như Robert Kiyosaki đào tiếp để bán.

Dẫu vậy, dự báo của ông vẫn cực kỳ "điên rồ" so với các tổ chức tài chính truyền thống như Goldman Sachs hay UBS: Vàng sẽ đạt 27.000 USD/ounce vào cuối năm 2026.

Tại sao Kiyosaki lại hưng phấn trước viễn cảnh giá vàng tăng mạnh? Câu trả lời nằm ở niềm tin của ông vào việc đồng USD đang chết dần. Ông kêu gọi độc giả: "Đừng nhìn vào biểu đồ giá hàng ngày, hãy nhìn vào biểu đồ nợ công của Mỹ".

Theo tác giả “Cha giàu, cha nghèo”, nợ công của Mỹ đang tăng trưởng với tốc độ chóng mặt, thêm hàng nghìn tỷ USD chỉ sau vài tháng. Kiyosaki gọi đây là "bong bóng" thực sự. Khi nợ công sụp đổ, Cục Dự trữ Liên bang (Fed) sẽ buộc phải in thêm hàng nghìn tỷ "USD giả" để cứu vãn, dẫn đến lạm phát phi mã. Trong kịch bản đó, những người giữ tiền mặt sẽ là những người chịu thiệt hại nặng nề nhất.

"Vụ sụp đổ khổng lồ đang cận kề. Những ai chuẩn bị kỹ lưỡng sẽ trở nên giàu có vượt ngoài sức tưởng tượng, còn những ai không chuẩn bị, đây sẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất", Kiyosaki viết trên X.

Trái ngược với vẻ ngoài có phần ngông cuồng của Kiyosaki, các dữ liệu thị trường thực tế đang ủng hộ xu hướng tăng giá của vàng dù ở các mức độ thận trọng hơn.

Điển hình là việc ngân hàng Thụy Sĩ UBS vào ngày 27/02/2026 đã nâng dự báo giá vàng lên mức 6.200 USD/ounce vào giữa năm 2026 bởi các nhà phân tích tại đây cho rằng thị trường vẫn chưa phản ánh hết những căng thẳng địa chính trị liên quan đến Iran cũng như xu hướng cắt giảm lãi suất của Fed.

Phía UBS bổ sung thêm rằng trong kịch bản kinh tế Mỹ hạ cánh mềm, vàng có thể không tăng đột biến nhưng sẽ là tài sản quản trị rủi ro tốt nhất khi danh mục cổ phiếu gặp biến động.

Đồng quan điểm, báo cáo chiến lược của Goldman Sachs nhận định vàng là hàng hóa của sự ổn định khi các chuyên gia chỉ ra rằng rủi ro địa chính trị tại Trung Đông và Đông Âu đã tạo ra một mức sàn vững chắc cho giá tài sản này.

Ngoài ra, Goldman Sachs cũng đã nâng mục tiêu cuối năm 2026 lên 5.400 USD/ounce khi nhấn mạnh rằng vàng đang được thúc đẩy bởi một sự thay đổi cấu trúc trong quản lý dự trữ của các ngân hàng trung ương mới nổi, đặc biệt là xu hướng phi USD hóa của khối BRICS+.

Theo báo cáo từ Hội đồng Vàng Thế giới (WGC) đầu năm 2026, các quốc gia thuộc khối BRICS+ đã tăng tỷ trọng dự trữ vàng lên mức kỷ lục bởi việc đa dạng hóa dự trữ ngoại hối và giảm phụ thuộc vào đồng USD được coi là động lực chính thúc đẩy giá vàng duy trì trên ngưỡng 2.500 USD/ounce bất chấp lãi suất thực vẫn ở mức cao.

Cũng theo WGC, các quỹ ETF vàng toàn cầu vừa trải qua tháng 1/2026 kỷ lục với dòng vốn vào đạt 18,7 tỷ USD, qua đó lần đầu tiên trong lịch sử giúp giá vàng thế giới dứt khoát vượt mốc 5.000 USD/ounce.

Tại thị trường Việt Nam, sức nóng của vàng cũng không hề kém cạnh khi giá vàng thế giới neo cao. Theo ghi nhận tại các thương hiệu vàng lớn như Bảo Tín Mạnh Hải, giá vàng miếng SJC và vàng rồng Thăng Long đã có những phiên điều chỉnh mạnh mẽ theo đà thế giới.

